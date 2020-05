Παγκόσμια κατακραυγή έχει προκαλέσει η δολοφονία του αφροαμερικάνου Τζορτ Φλόιντ από έναν λευκό αστυνομικό στη Μινεάπολη των ΗΠΑ.

Βίντεο που τράβηξαν περαστικοί δείχνει τον 46χρονο Τζορτζ Φλόιντ με το πρόσωπο στο έδαφος, δεμένο με χειροπέδες, να φωνάζει «δεν μπορώ να αναπνεύσω» και «μη με σκοτώσεις» την ώρα που ένας λευκός αστυνομικός έχει το γόνατό του πάνω στον λαιμό του.

Η νέα αυτή στυγνή δολοφονία έχει προκαλέσει παγκόσμιο σάλο, με το κίνημα Black Lives Matter να αναβιώνει μετά την πανδημία του κοροναϊού και όλον τον κόσμο να ζητάει δικαιοσύνη για τον αδικοχαμένο Φλόιντ.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν κυκλοφορήσει ορισμένα συγκλονιστικά σκίτσα για τη δολοφονία του 46χρονου αφροαμερικάνου.

Ο σκιτσογράφος Εντ Χολ, που έχει ζωγραφίσει για μεγάλες αμερικανικές εφημερίδες, φιλοτέχνησε ένα σκίτσο – «γροθιά στο στομάχι» για τη δολοφονία του Φλόιντ.

Το μακρύ χέρι του ρατσισμού πνίγει τους Αφροαμερικάνους στη «χώρα της ελευθερίας».

O διάσημος ράπερ Ice Cube δημοσίευσε ένα σκίτσο όπου ο αστυνομικός έχει μεταμορφωθεί στο τέρας του ρατσισμού. Η εικόνα συνοδεύεται από τα χαρακτηριστικά λόγια: «Τα περισσότερα παιδιά μαθαίνουν ότι τα τέρατα δεν υπάρχουν, αλλά κάποια παιδιά ξέρουν ότι τα τέρατα είναι αληθινά…»

Most kids are taught that Monsters are fake, but some kids know that Monsters are real… pic.twitter.com/17FLDeWtlm

Ο γνωστός Βραζιλιάνος σκιτσογράφος, Κάρλος Λατούφ, αφιέρωσε μία σειρά σκίτσων στη μνήμη του Τζόρτζ Φλόιντ, υπενθυμίζοντας όλους τους άδικους φόνους μαύρων από αστυνομικούς στις ΗΠΑ και καλώντας όλον τον κόσμο να καταπολεμήσει τον ρατσισμό και την αστυνομική βία.

Remember Los Angeles.

Remember #Ferguson.

Remember Minneapolis.

Remember all those people brutalized and killed by police brutality and racism in the U.S.

Remember the impunity of cop violence.#minneapolisriots pic.twitter.com/uCSRZnF1St

— Carlos Latuff (@LatuffCartoons) May 28, 2020