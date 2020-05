Δυναμική συνέχεια στον αγώνα τους δίνουν σήμερα Πέμπτη 21 Μαΐου καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον χώρο του Πολιτισμού, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού.

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, αποφάσισε τον Νοέμβριο του 2001 να ανακηρύξει την 21η Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού ή Παγκόσμια Ημέρα για την Πολιτισμική Διαφορετικότητα, τον Διάλογο και την Ανάπτυξη (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development).

Κάλεσε όλα τα κράτη – μέλη, τις διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις να διοργανώσουν εκδηλώσεις, που θα διευρύνουν τη γνώση των λαών σχετικά με τον παγκόσμιο πολιτιστικό πλούτο και να ενθαρρύνουν μέσω της εκπαίδευσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης τη γνώση της αξίας της πολιτισμικής διαφορετικότητας.

Mε φόντο την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού, εκτός από δρώμενα σε πόλεις της χώρας, θα πραγματοποιηθεί και συγκέντρωση διαμαρτυρίες έξω από το υπουργείο Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος-Ακροάματος, σωματεία και συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίες μπροστά στο υπουργείο Πολιτισμού, στις 12 το μεσημέρι.

Το κάλεσμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος-Ακροάματος

«Εξαντλήθηκε η επιείκεια της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας προς τους καλλιτέχνες». Αυτό δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στην πιο πρόσφατη τηλεδιάσκεψη που είχαμε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος και εκπρόσωποι πρωτοβάθμιων σωματείων, καθιστώντας σαφές ότι δεν είναι στις κυβερνητικές προθέσεις να στηρίξει αποτελεσματικά το σύνολο των εργαζομένων στον χώρο του Πολιτισμού.

Με δεδομένα όλα αυτά, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συνεχίσουμε τον αγώνα ώστε να καλυφθούν οι χιλιάδες εργαζόμενοι στον χώρο, που παραμένουν ακόμα και τώρα «αόρατοι».

Την ερχόμενη Πέμπτη 21 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού, η Ομοσπονδία, τα Σωματεία και οι Συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου συγκεντρωνόμαστε στις 12.00 το μεσημέρι μπροστά στο Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιήσουμε πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας και τη Βουλή.

Τηρώντας όλες υγειονομικές προφυλάξεις, (αποστάσεις, μάσκα και γάντια).

Δεν ζητάμε καμία επιείκεια, δεν εκλιπαρούμε, απαιτούμε την αυτονόητη στήριξη όλων των εργαζομένων στον χώρο του Πολιτισμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ολιγορώντας και ανακοινώνοντας μέτρα ελλειπή και ανεπαρκή το Υπουργείο Πολιτισμού οδήγησε τον χώρο μας ήδη σε αδιέξοδο.

Ζητούμε:

Να συμπεριληφθούν άμεσα όσοι δεν έχουν ενταχθεί στο μέτρο στήριξης ειδικού σκοπού των 800€ από την πρώτη φάση αναδρομικά και για όλη τη διάρκεια της κρίσης. Αυτό περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν τα δυο τελευταία χρόνια (ηθοποιούς, μουσικούς, χορευτές, τραγουδιστές, τεχνικούς κινηματογράφου και τηλεόρασης, τεχνικούς ζωντανού θεάματος και ακροάματος και άλλους εργαζόμενους στο θέαμα – ακρόαμα), ανεξάρτητα από τις εργασιακές σχέσεις. Δηλαδή να μη γίνει κανένας διαχωρισμός με βάση το είδος της σύμβασης.

Να δοθεί επίδομα ανεργίας στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, μέχρι να ξεπεραστεί η κρίση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Να εξασφαλιστεί πλήρης ασφαλιστική ικανότητα και αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών και τραπεζικών υποχρεώσεων για όλους ανεξαιρέτως τους πληττόμενους από την κρίση (υγειονομική και οικονομική).

Να διασφαλιστεί η προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς και εξώσεις και η μη διακοπή των παροχών ύδρευσης, ηλεκτρικού και τηλεφώνου.

Για το Μητρώο Καλλιτεχνών, Δημιουργών και Επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού να ξεκινήσει ένας διάλογος από την αρχή με τα σωματεία για την κάθε ειδικότητα ξεχωριστά ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης αποτύπωση των ενεργών επαγγελματιών του Πολιτισμού και να μην αποτελέσει άλλοθι για περαιτέρω καθυστέρηση για την εφαρμογή ειδικών μέτρων στήριξης.

Οι εργαζόμενοι του χώρου αντιληφθήκαμε από την πρώτη στιγμή την προχειρότητα με την οποία οργανώθηκε η πλατφόρμα για την εγγραφή τους στο Μητρώο Καλλιτεχνών, Δημιουργών και Επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού. Ένα εργαλείο που θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμο στη χαρτογράφηση και οργάνωση του κλάδου μας, εξελίσσεται σε φιάσκο.

Στηλιτεύσαμε από την πρώτη στιγμή τις παλινωδίες του Μητρώου με τον τρόπο που εξαγγέλθηκε και παρουσιάστηκε.

Ο βιαστικός και ελλειμματικός τρόπος με τον οποίο υλοποιήθηκε το Μητρώο μη περιλαμβάνοντας βασικές ειδικότητες του χώρου, αποτέλεσε μια δυσάρεστη έκπληξη για το χώρο μας και κάτω από τις , διαμαρτυρίες σύσσωμου και ενωμένου του χώρου του πολιτισμού το Υπουργείο αναγκάστηκε σε αναδίπλωση.

Η σωστή δημιουργία του Μητρώου είναι σαφές λοιπόν ότι χρειάζεται κάποιο χρόνο, ώστε αυτό να αποτελέσει ένα πραγματικά χρήσιμο εργαλείο για το μέλλον όλων των εργαζομένων. Γι’ αυτό δεν είναι δυνατόν να συνδεθεί με τα αμεσότατα μέτρα στήριξης τα οποία χρειάζεται ο χώρος.

Η δημιουργία ενός τέτοιου Μητρώου με τρόπο σαφή, καθαρό, δίκαιο και δημοκρατικό, που προϋποθέτει μία ακριβή και προσεκτική καταχώριση όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων στον χώρο του Πολιτισμού, ανά κλάδο και ειδικότητα, είναι απολύτως απαραίτητη. Έτσι θα έχουμε στα χέρια μας όλοι, ένα ισχυρό εργαλείο και ένα ισχυρό επιχείρημα ώστε, μεταξύ άλλων, αν παραστεί ανάλογη ανάγκη στο μέλλον να μην υπάρχει στον χώρο του Πολιτισμού απολύτως κανένας εργαζόμενος «αόρατος» σε καμία ηγεσία του ΥΠΠΟ, τωρινή ή μελλοντική.

Ζητάμε ακόμα σε ό,τι αφορά στις παραγωγές που θα γίνουν την περίοδο αυτή:

Σχέδιο διάρκειας με μέριμνα για όλους τους εργαζόμενους και για όσους δεν εντάχθηκαν στα μέτρα στήριξης, να συνεχιστούν οι συμβάσεις στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Να αποκλειστούν από τις επιχορηγήσεις εκείνες οι περιπτώσεις για τις οποίες, κατόπιν ελέγχου τήρησης της εργατικής νομοθεσίας, θα προκύψει παραβίαση των εν γένει εργασιακών υποχρεώσεων (αδήλωτες πρόβες, ωράρια, αποδοχές κτλ).

Τονίζουμε ως εκ τούτου ιδιαιτέρως ότι στο χώρο του πολιτισμού η κρίση είναι βαθύτερη τόσο για λόγους αντικειμενικούς, όσο και διότι επηρεάζεται από την υπάρχουσα κατάσταση που τροφοδοτεί ένα απαράδεκτο καθεστώς ανομίας και υπερεκμετάλλευσης, η κρίση της πανδημίας δεν πρέπει να γίνει αφορμή για ισοπέδωση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Να εκδοθούν πλήρεις και σαφείς οδηγίες μετά από εισήγηση του Υπουργείου Υγείας, που θα αφορούν το σύνολο των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας σε όλες τις παραγωγές και να γίνεται συστηματικός προληπτικός έλεγχος, ότι οι κανόνες αυτοί τηρούνται.

Τέλος ζητάμε από την Υπουργό Πολιτισμού να σταματήσει την στοχοποίηση συναδέλφων που ενδεχομένως εργαστούν σε δημόσιους φορείς ή επιδοτηθούν οι παράγωγες τους

Συνάδελφοι.

Ας μείνουμε ενωμένοι σα γροθιά μέχρι να υπάρξει ουσιαστική στήριξη σε όλους τους εργαζομένους στον χώρο, οριζοντίως. Ας μείνουμε ενωμένοι σα γροθιά μέχρι να αποκατασταθούν τα εργασιακά δικαιώματα όλων και να επιλυθούν τόσο τα τωρινά προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της υγειονομικής κρίσης όσο και τα χρόνια προβλήματα που ταλαιπωρούν τον κλάδο μας.

Και ας δώσουμε πιο ενωτικά και πιο δυναμικά από ποτέ ένα βροντερό «παρόν» την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020, ημέρα αγώνα και δράσεων για τον Πολιτισμό και τους εργαζομένους του. Δεν κάνουμε πίσω.

Συνάδελφοι παρακαλούμε να προσέλθετε, φορώντας μάσκες και γάντια. Στην περίπτωση που για κάποιο λόγο αδυνατείτε να προμηθευτείτε, θα σας διανεμηθούν τα υλικά, η χρήση των οποίων, όπως άλλωστε και η τήρηση αποστάσεων, είναι απαραίτητη ως μέτρο προφύλαξης της υγείας μας.»

Γιατί τα 100 εκατιμμύρια δεν είναι 100

Η πρωτοβουλία καλλιτεχνών, Support Art Workers, έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με την ανάλυσή της για τα «μέτρα 100 εκατ.» του υπουργείου Πολιτισμού, ως απάντηση στις εξαγγελίες της υπουργού Λίνας Μενδώνη.

«Τα 100 εκατομμύρια που παρουσιάστηκαν ως αποκλειστικό πακέτο για τον Πολιτισμό, ούτε είναι τελικά 100, ούτε είναι στοχευμένα σε σωστή κατεύθυνση.

Επιπλέον, η σπουδή που επιδεικνύει το Υπουργείο για το βιαστικό άνοιγμα των ανοικτών πολιτιστικών χώρων έχει σκοπό περισσότερο να διχάσει τους εργαζόμενους ανάμεσα σε αυτούς που θα εργαστούν και σε αυτούς που θα μείνουν άνεργοι, παρά να διασφαλίσει τις συνθήκες διεξαγωγής των καλλιτεχνικών παραγωγών» είχε τονίσει η Πρωτοβουλία σε εκτενή της ανάλυση.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο