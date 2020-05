Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί η κυβέρνηση προκειμένου να μη χαθεί το στοίχημα του τουρισμού τη φετινή χρονιά.

Μετά και τις ανακοινώσεις της Κομισιόν την περασμένη εβδομάδα, το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη δημοσιοποίηση του ελληνικού σχεδίου το οποίο θα γίνει αύριο Τετάρτη από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως έγινε γνωστό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο το απόγευμα θα ανακοινώσει το σχέδιο της Κυβέρνησης για την εργασία, την οικονομία και τον τουρισμό, το οποίο θα εξειδικευθεί αμέσως μετά από τους αρμόδιους Υπουργούς.

Η ικανοποίηση που επικρατεί στην κυβέρνηση τόσο για τα επιδημιολογικά δεδομένα και την πορεία της πανδημίας όσο και για το χθεσινό «ξεκλείδωμα» με τα εμπορικά κέντρα φέρνουν ανακούφιση ωστόσο εντείνουν τις προετοιμασίες για την παρουσίαση του σχεδίου για τον τουρισμό.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιδοθεί σε μπαράζ επαφών.

Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης στην τετραμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Σερβίας.

Στην ατζέντα της διάσκεψης περιλαμβάνονται η ανταλλαγή εμπειριών από τη διαχείριση της πανδημίας και η εξεύρεση τρόπων διευκόλυνσης των διασυνοριακών συναλλαγών, μεταφορών και μετακινήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τομέα του τουρισμού.

Καθώς ο χρόνος πιέζει και με το σκεπτικό ότι η Κομισιόν έχει πετάξει το «μπαλάκι» στις χώρες – μέλη για το άνοιγμα των συνόρων, η κυβέρνηση έχει στρέψει το βλέμμα τις πρωτίστως στις διμερείς συμφωνίες.

Οι υπουργοί Εξωτερικών 11 χωρών της ΕΕ – μεταξύ των οποίων ασφαλώς και η Ελλάδα – συμφώνησαν να συντονίσουν τις κινήσεις τους για την άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις και κοινές πρακτικές και δράσεις, προκειμένου ν’ ανοίξει ο δρόμος για τους πολίτες να ταξιδεύουν χωρίς απαγορεύσεις και περιορισμούς.

Να δεσμευτούν π.χ. ότι δεν θα υπάρχει καραντίνα και ότι θα αποκατασταθούν πρώτα οι υπηρεσίες μεταφορών προκειμένου να στρωθεί το χαλί κατ αυτόν τον τρόπο στην τουριστική κίνηση.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά γενικότερα την οικονομία, θετικά υποδέχθηκαν στην κυβέρνηση και τη γαλλογερμανική πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού ταμείου ανάκαμψης, ύψους 500 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας απηύθυνε πρόσκληση στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επισκεφθούν φέτος το καλοκαίρι τη χώρα. Όπως επισημαίνει, η Ελλάδα πέτυχε να αποτελεί ασφαλή χώρα εν μέσω πανδημίας για τους πολίτες της και εργάζεται προκειμένου να είναι σε θέση να υποδεχθεί σύντομα με ασφάλεια τους επισκέπτες της.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα πως η χώρα του θα είναι στις 15 Ιουνίου σε θέση να αντικαταστήσει την ταξιδιωτική προειδοποίησή της για όλον τον κόσμο με ηπιότερες «ταξιδιωτικές οδηγίες» και ότι οι Γερμανοί θα μπορούν – έστω με περιορισμούς – να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ο Χάικο Μάας, ωστόσο ζήτησε να μην υπάρχουν ψευδαισθήσεις για γρήγορη επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς.

Παράλληλα, ο κ. Μάας λέει όχι στις διμερείς συμφωνίες κρατών, τις οποίες σύμφωνα με πληροφορίες αναζητά η ελληνική κυβέρνηση, αφού σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του «δεν συνάδουν με το ευρωπαϊκό πνεύμα».

Άνοιγμα των συνόρων από την 1η Ιουλίου – ενδεχομένως και νωρίτερα – προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης για την επαναλειτουργία του τουριστικού κλάδου.

Με βάση τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το άνοιγμα των συνόρων θα αφορά τουρίστες από χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη – μέλη της ζώνης Σένγκεν, καθώς και το Ισραήλ.

Σε δεύτερη φάση, προ τα μέσα ή τέλη Ιουλίου, αναμένεται όπως αναφέρει η Καθημερινή, να ακολουθήσει το «άνοιγμα» των συνόρων και με άλλες χώρες εκτός της ζώνης Σένγκεν.

Η επανέναρξη των αεροπορικών δρομολογίων θα συνοδεύεται, φυσικά, από συγκεκριμένα πρωτόκολλα υγιεινής, όπως η τήρηση φυσικών αποστάσεων, η χρήση μάσκας και η συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου.

Η Ελλάδα ελπίζει «να κεφαλαιοποιήσει την διαχείριση της κρίσης (του κοροναϊού) ανοίγοντας τα σύνορά της τον Ιούλιο», αναφέρει η εφημερίδα Guardian, σε ρεπορτάζ της για τις ευρωπαϊκές χώρες που προχωρούν σε κινήσεις ώστε να διασώσουν τον τουρισμό, που αντιπροσωπεύει μέρος του ΑΕΠ τους.

Το δημοσίευμα αναφέρεται στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπου ένας στους πέντε εργαζόμενοι δουλεύουν στον τουρισμό. Όπως αναφέρεται, η Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι δέχτηκε αριθμό ρεκόρ τουριστών, που άγγιξε τα 33 εκατομμύρια. Φέτος, οι ξενοδόχοι θα αισθάνονται ικανοποιημένοι αν την Ελλάδα επισκεφτεί το ένα τρίτο αυτών.

Με σχεδόν το 65% των ξενοδοχείων να είναι αντιμέτωπα με την χρεοκοπία, αναφέρει το δημοσίευμα, η χώρα σκοπεύει να κεφαλαιοποιήσει την επιτυχημένη διαχείριση της πανδημίας, το «σπάνιο success story», όπως χαρακτηρίστηκε τις προηγούμενες μέρες από τον Διεθνή Τύπο. Η Guardian τονίζει και πάλι πως η Ελλάδα αναδύθηκε ως μια από τις χώρες της Ευρώπης με τα λιγότερα κρούσματα, αφού επέβαλε γρήγορα αυστηρά μέτρα για τον κοροναϊό.

«Αν τα πράγματα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, θα ανοίξουμε και πάλι την 1η Ιουλίου», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τις δηλώσεις του οποίου παραθέτει το βρετανικό δημοσίευμα.

Τα ξένα ΜΜΕ μετέδωσαν την είδηση, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο βασικό σύμβολο της ελληνικής κληρονομιάς και της δόξας από την Κλασική Ελλάδα, την Ακρόπολη, ενώ αναφέρουν τον χειρισμό της Ελλάδας στο θέμα της πανδημίας παράδειγμα προς μίμηση και προτείνουν τη χώρα μας ως ιδανικό προορισμό για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Απεσταλμένος δημοσιογράφος του ABC αποθεώνει την ομορφιά του Παρθενώνα μέσα από εντυπωσιακά πλάνα και ενημερώνει για τα νέα μέτρα προστασίας με τα οποία θα τηρούνται αποστάσεις για την ασφάλεια των επισκεπτών και τουριστών.

As Greece reopens iconic archaeological sites after incredible success combating coronavirus, @ABC News' @JamesAALongman is in Athens where they're introducing precautions as they figure out how to welcome tourists back safely. https://t.co/8bpXG7e8lm pic.twitter.com/3Hv3wvhR9h

— ABC News (@ABC) May 18, 2020