Τρεις άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης για τηλεφωνικές απάτες, που έγιναν πριν λίγες ημέρες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και στην Κατερίνη. Ως προς τον τρόπο δράσης τους, έγινε γνωστό ότι συνεργοί τους τηλεφωνούσαν σε πολίτες, προσποιούμενοι διάφορες ιδιότητες όπως τον λογιστή και τον αστυνομικό και με προσχήματα τους έπειθαν να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα σε δήθεν συνεργάτες τους.

Οι δράστες προχθές το απόγευμα τηλεφώνησαν σε γυναίκα στην Κατερίνη, προσποιούμενοι αρχικά τον λογιστή και στη συνέχεια τους αστυνομικούς που θέλουν δήθεν να την βοηθήσουν. Με το πρόσχημα της δήθεν ασφάλισης οικίας, της ζήτησαν να παραδώσει σε υποτιθέμενους συνεργάτες τους κοσμήματα και χρυσές λίρες αξίας 27.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας. Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε όχημα στην πόλη της Κατερίνης, οι τρεις άνδρες οι οποίοι θα παραλάμβαναν τα κοσμήματα και τις χρυσές λίρες και συνελήφθησαν.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, εξιχνιάστηκαν ακόμη δύο απάτες που έγιναν σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες απέσπασαν από έναν άνδρα το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ και από μια γυναίκα κοσμήματα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.