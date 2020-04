The dancers of the Greek National Opera Ballet #stayhome and dance

#menoumespiti #stayhome #GreekNationalOpera #GNOballet #MinistryofCultureandSports Οι χορευτές του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μένουν σπίτι αλλά δεν σταματούν να γυμνάζονται, να χορεύουν και να αυτοσχεδιάζουν στις ταράτσες και τα μπαλκόνια, στην κουζίνα, στο σαλόνι, στον κήπο.Καθώς οι μέρες περνούν, η δημιουργικότητα των χορευτών του Μπαλέτου της ΕΛΣ ανθίζει και τα σπίτια τους μετατρέπονται σε στούντιο χορού, όπου δημιουργείται μια νέα –εξ αποστάσεως– χορογραφία. Για λίγο ακόμα #menoumespiti αλλά δεν σταματάμε να χορεύουμε.Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Θοδωρής Ρέγκλης //The dancers of the Greek National Opera Ballet / Μπαλέτο ΕΛΣ stay home, but never stop exercising, dancing and improvising on rooftops and balconies, in the kitchen, the living-room and the garden. As days go by, the creativity of the GNO Ballet dancers flourishes and their homes are turned into dance studios, where a new "social distance" choreography is being born.For just a while longer we #stayhome but keep dancing.Original musical composition: Ted RegklisΜέγας δωρητής ΕΛΣ / GNO lead donor Stavros Niarchos Foundation

Δημοσιεύτηκε από Greek National Opera – Εθνική Λυρική Σκηνή στις Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020