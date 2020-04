Ο κεντρώος και κατά του Brexit, Κιρ Στάρμερ, εξελέγη σήμερα αρχηγός του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας, διαδεχόμενος τον Τζέρεμι Κόρμπιν κι αναλαμβάνοντας την πρόκληση να δώσει εκ νέου ώθηση στο αποδυναμωμένο και διχασμένο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Βρετανίας, μεσούσης της κρίσης του νέου κοροναϊού.

«Συγχαρητήρια στον @Keir_Starmer, τον νέο ηγέτη των Εργατικών» ήταν το tweet που έστειλε το κόμμα ανακοινώνοντας τη νίκη του πρώην δικηγόρου, ηλικίας 57 ετών και υπεύθυνου, τα τελευταία 3 χρόνια, των Εργατικών για το Brexit.

Ο Στάρμερ, που θεωρείτο φαβορί για την ηγεσία των Εργατικών, επικράτησε της Ρεμπέκα Λονγκ Μπέιλι, συμμάχου του Κόρμπιν, και της Λίζα Νάντι, εξασφαλίζοντας το 56,2% των ψήφων των μελών και των ψηφοφόρων του κόμματος.

.@Keir_Starmer has been elected as Leader of the Labour Party with 56% of the vote. For full results, head to our website 👉 https://t.co/MX60gY8CA1 #LabourLeadership pic.twitter.com/uc3r7NzdBb

— The Labour Party (@UKLabour) April 4, 2020