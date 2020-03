«Trip to Greece»

Η θερμοκρασία στα μέσα Ιουνίου στην Επίδαυρο ανεβαίνει στους 35 βαθμούς. Το σκηνικό της φύσης ιδανικό: τριγύρω βουνά, μια σειρά από κυπαρίσσια που αγγίζουν το καθαρό μπλε του ουρανού, ήχοι από τζιτζίκια, κελαηδίσματα πουλιών. Στη μέση το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, το οποίο αποτελεί παράδειγμα τεχνικής, ακουστικής και αισθητικής. Στην 25η κερκίδα του ο Στιβ Κούγκαν και ο Ρομπ Μπράιντον, με τα χέρια στη μέση και μαντίλια να τυλίγουν τα κεφάλια τους, κοιτάζουν εκστατικά, αρχίζουν και συζητούν για τη φύση της κωμωδίας, της τραγωδίας, για τους Pink Floyd, γελούν δυνατά και σιωπούν. Τα πουκάμισά τους αρχίζουν να κολλούν από τη ζέστη και αναζητούν προστασία κάτω από τις ομπρέλες που είχαν στηθεί από το τηλεοπτικό συνεργείο. Ενας τουρίστας τούς πλησιάζει και ρωτάει: «Είσαι ο Ρομπ Μπράιντον; Γυρίζεις το "Trip";». Είναι πράγματι. Και αυτό το ταξίδι αφορούσε το τέταρτο μέρος της σειράς που σκηνοθέτησε ο Μάικλ Γουίντερμποτομ. Η σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2010 και έχτισε την επιτυχία της υπομονετικά. Οι παρουσιαστές Στιβ Κούγκαν και Ρομπ Μπράιντον υποδύονται αυτό που είναι στην πραγματική ζωή: δυο φίλοι και συνάδελφοι που ξεκινούν μια μαγειρική περιπέτεια από τη Βόρεια Αγγλία. Από τότε έχουν επισκεφθεί διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία και η Ισπανία. Το επόμενο σημάδι στον χάρτη τους, για να αφηγηθούν τη γαστρονομική τους Οδύσσεια, το έβαλαν στην Ελλάδα.

Το νήμα της περιπέτειας του «Trip to Greece» - κάνει τηλεοπτική πρεμιέρα στο δίκτυο BBC της Βρετανίας και κινηματογραφική στο Φεστιβάλ Tribeca στη Νέα Υόρκη τον Απρίλιο - ξεκινά από την Αττάλεια της Τουρκίας. Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς, το οποίο έχει τον τίτλο «Troy and Lesbos», οι δύο παρουσιαστές φτάνουν στον καταυλισμό των προσφύγων στη Μόρια. Στο δεύτερο επεισόδιο οι Στιβ Κούγκαν και Ρομπ Μπράιντον πηγαίνουν στα Στάγειρα, στη Χαλκιδική, και καταλήγουν στο Πήλιο. Η διαδρομή τους στο νέο φιλμάκι υποτιτλίζεται «Stagira, Halkidiki and the Pelion». Το ταξίδι των δύο περιηγητών είχε σχεδιαστεί προσεκτικά και στην παραμικρή του λεπτομέρεια.

Μιλώντας ο Στιβ Κούγκαν για το νέο τηλεοπτικό εγχείρημά τους, λίγο πριν ξεκινήσει το τελευταίο μέρος των κοινών οδοιπορικών τους, ανέφερε: «Οταν αναζητούσαμε την επόμενη διαδρομή, για το πού θα μπορούσαμε να πάμε όταν τελειώναμε τα γυρίσματα της σειράς στην Ιταλία και στην Ισπανία, καταλήξαμε στην Ελλάδα λόγω της πολύ πλούσιας μυθολογίας και της φιλοσοφίας. Πρέπει να ομολογήσω ότι θεωρούσα πως η μυθολογία έχει περισσότερο ενδιαφέρον, μέχρι που γνώρισα τη φιλοσοφία της. Δεν είναι τυχαία η παγκόσμια αναγνώριση των τριών βασικών φιλοσόφων: του Σωκράτη, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη».

Ο Κούγκαν συνέδεσε την αφήγησή του με το πώς διαμορφώνεται η παγκόσμια συγκυρία η οποία, τονίζει, δημιουργεί μια άλλη δυναμική. Κάποιοι στην Αγγλία, είπε, εμπνέονται από αυτή την πρόκληση στο status quo, η οποία αμφισβητεί τα δεδομένα. «Ο Ρομπ κι εγώ στην εν λόγω σειρά παίζουμε με την ιδέα τού "ποιοι είμαστε". Αναφερόμαστε σε μας, αλλά και σε θέματα πιο εσωτερικά.

Αποτελεί ένα όχημα τόσο για μένα όσο και για τον Ρομπ ως μεσήλικους άνδρες να διερευνήσουμε τους εαυτούς μας στην κρίση της μέσης ηλικίας, στην κουλτούρα και στη διάθεση μιας άλλης χώρας». Στην Ελλάδα, λέει, θέλουν να συζητήσουν την ελληνική μυθολογία, τη δημοκρατία, την ελληνική φιλοσοφία, την πολιτική της σύγχρονης Ελλάδας - που είναι ενδιαφέρουσα σε σχέση με της Ευρώπης -, καθώς και τη σχέση της Βρετανίας με την Ευρώπη. «Θέτουμε ερωτήματα για μεγάλα θέματα, αλλά και τα απλά ερωτήματα στη ζωή σε σχέση με τα μεγάλα ερωτήματα. Και φυσικά τρώμε αληθινό φαγητό στα εστιατόρια - από πρωτοκλασάτα μενού μέχρι απλά. Είναι μια γαστρονομική εξερεύνηση της Ελλάδας».

Να σημειωθεί ότι το τρίτο επεισόδιο των βρετανών παρουσιαστών Στιβ Κούγκαν και Ρομπ Μπράιντον έχει τίτλο «Delphi and Athens» («Δελφοί και Αθήνα» - με ενδιάμεση στάση για φαγητό στην Αθήνα, στο Βαρούλκο και στη Μεγάλη Βρεταννία). Στο τέταρτο επεισόδιο επισκέπτονται την Επίδαυρο (με αφετηρία το Ναύπλιο), στο πέμπτο την Υδρα και τη Μάνη (με στάση στο Λιμένι), ενώ το έκτο και τελευταίο επεισόδιο έχει τίτλο «Pylos, Kefalonia and Ithaca», όπου φυσικά ο φακός της σειράς ζουμάρει στο ξενοδοχείο Περαντζάδα, στο νησί του Οδυσσέα. Η Μελίσα Πάρμεντερ και ο Τζος Χάιμς είναι παραγωγοί της σειράς - εταιρείες οι Revolution Films, Baby Cow και SmallMan Productions. Tις διεθνείς πωλήσεις της ταινίας έχει αναλάβει ο Τρίσταν Γουέιλι της Goalpost και τη διανομή στην Ελλάδα η Filmtrade. Από τα 20 μέλη του συνεργείου, 15 είναι από τη Βρετανία και 5 από την Ελλάδα.