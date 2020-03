Τα βρόμικα παιχνίδια των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, κατ’εντολή του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος στη συνέχεια πουλάει «τρέλα» εκτοξεύοντας fake news, ξεμπροστιάζει η Ελλάδα με αποκαλυπτικά βίντεο και φωτογραφίες που έρχονται στη δημοσιότητα.

Οι πρακτικές αυτές είχαν ξεκινήσει από τις πρώτες ημέρες, όταν και ο τούρκος πρόεδρος άνοιξε τα σύνορα της Τουρκίας και άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι μετανάστες στον Έβρο, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες, όπως φαίνεται και στα παρακάτω βίντεο, αυτές οι πρακτικές γίνονται απρόκλητα και χωρίς να υπάρχει κάποιος ουσιαστικός λόγος.

Μάλιστα, με αυτόν τον τρόπο οι Τούρκοι πετυχαίνουν να προκαλέσουν επεισόδια, ξεσηκώνοντας τόσο τις ελληνικές Αρχές που φυλάνε τα ελληνικά σύνορα, όσο και τους μετανάστες που βρίσκονται στην περιοχή.

Έτσι έγινε και σήμερα το πρωί και αργότερα το απόγευμα τούρκοι αστυνομικοί προχώρησαν στη ρίψη μεγάλης ποσότητας δακρυγόνων προς τα ελληνικά εδάφη.

Φυσικά και στις δύο περιπτώσεις ακολούθησε ένταση, η οποία εκτονώθηκε γρήγορα, χωρίς περαιτέρω παρατράγουδα.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο που ακολουθεί, στο οποίο φαίνεται η ρίψη μεγάλου αριθμού δακρυγόνων από την τουρκική πλευρά εναντίον των Ελλήνων στρατιωτών.

Σε ακόμα ένα βίντεο οι τούρκοι αστυνομικοί, σε οργανωμένη στοίχιση και με κατάλληλο εξοπλισμό, εκτοξεύουν χημικά προς την ελληνική πλευρά.

Βέβαια, οι εν λόγω τακτικές δεν σταματούν στη στεριά, με τους τούρκους να συνεχίζουν τις τακτικές του «νταή» και στη θάλασσα. Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας και δείχνει την προκλητική παρενόχληση ελληνικού σκάφους από την τουρκική ακτοφυλακή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κόβει την ανάσα, ο κίνδυνος σύγκρουσης είναι πολύ μεγάλος.

Μετά από όλα αυτά, η Τουρκία σπεύδει να μας επιβεβαιώσει ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα, προχωρώντας σήμερα, Παρασκευή, για ακόμα μια φορά σε επίδειξη δύναμης,

Συγκεκριμένα, στη δημοσιότητα κυκλοφορεί βίντεο με τούρκους κομάντο να περιπολούν οπλισμένοι και συνοδευόμενοι από τεθωρακισμένα οχήματα τον φράχτη στον Έβρο.

Από την άλλη πλευρά του φράχτη περιπολεί ταυτόχρονα ο ελληνικός στρατός.

