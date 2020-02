Βίντεο υπέρ της Τουρκίας ανάρτησε την Πέμπτη το ΝΑΤΟ στους λογαριασμούς του στο Twitter και το Facebook.

Στο βίντεο που έχει ως σλόγκαν τη φράση «Είμαστε το ΝΑΤΟ» αναφέρονται οι κοινές αξίες των μελών της συμμαχίας.

«Το ΝΑΤΟ είναι μια οικογένεια κοινών αξιών. Είμαστε ενωμένοι με τους Συμμάχους μας για ειρήνη και σταθερότητα. Η Τουρκία είναι το ΝΑΤΟ. Είμαστε το ΝΑΤΟ» αναφέρεται χαρακτηριστικά στη λεζάντα του βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται μία πιλότος της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας ως το σύγχρονο πρόσωπο των τουρκικών ένοπλων δυνάμεων.

NATO is a family of common values.

We are united with our Allies for peace and stability.

🇹🇷#Turkey is NATO, #WeAreNATO pic.twitter.com/77Yx3qsQSr

— NATO (@NATO) February 20, 2020