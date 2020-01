Σαν βόμβα ήχησε στα αυτιά του πλανήτη η είδηση πως ο Κόμπι Μπράιαντ είναι νεκρός μετά από συντριβή ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε. Φάνταζε σαν ψέμα και όλοι ήλπιζαν να πρόκειται περί κακόγουστου αστείου. Μέχρι που ήρθαν οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις…

Η εμβληματική μορφή του παγκόσμιου αθλητισμού έγραψε μοναδική ιστορία με την εικοσαετή παρουσία του στους Λος Άντζελες Λέικερς και ο τρόπος με τον οποίο θρηνεί ο κόσμος τον χαμό του φανερώνει το μέγεθος του ανδρός και την πορεία που διέγραψε στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα.

Αφιερώθηκε στα παρκέ γράφοντας με χρυσά γράμματα ιστορικές στιγμές. «Σε ερωτεύτηκα. Σε αγάπησα τόσο που σου έδωσα τα πάντα. Το μυαλό και το κορμί μου, το πνεύμα και την ψυχή μου» ανέφερε, μεταξύ άλλων, όταν το 2015 ανακοίνωνε το αντίο του από την ενεργό δράση.

Ο 41χρονος Κόμπι μπορεί να αποφάσιζε να βάλει τέλος στη λαμπρή καριέρα του, ωστόσο τη στρογγυλή θεά δεν την αποχωριζόταν ποτέ. Με αυτή γεννήθηκε, με αυτή πέθανε…

Οπως μεταδίδουν το CNN και ο δημοσιογράφος του ESPN, Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Κόμπι και η κόρη του, Τζιάνα, πήγαιναν σε αγώνα μπάσκετ λίγο πριν τη μοιραία συντριβή.

Οι δυο τους μετέβαιναν στο Thousand Oaks της Καλιφόρνια για προγραμματισμένο παιχνίδι μπάσκετ στο πλαίσιο τουρνουά που διεξαγόταν.

Η 13χρονη κόρη του επρόκειτο να αγωνιστεί στο παιχνίδι, ενώ ο Κόμπι Μπράιαντ θα ήταν ο προπονητής.

Ο θεός, όμως, είχε άλλα σχέδια γι’ αυτούς…

Sources: Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter Gianna when the helicopter crashed. Those aboard the helicopter also included another player and parent.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020