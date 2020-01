View this post on Instagram

Introducing the Tokyo 2020 Official Art Posters Exhibition! The exhibition is held at the entrance hall of Museum of Contemporary Art Tokyo until 16 February👩‍🎨 . 東京都現代美術館で明日から開催✨ 東京2020公式アートポスター展 場所:東京都現代美術館 エントランスホールにて 会期:2020年1月7日(火)~2月16日(日)(休館日除く)