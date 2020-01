Κόλαση στη Λιβύη

Σε νέα φάση φάση εισέρχεται ο πόλεμος στη Λιβύη τα τελευταία 24ωρα, με τις δυνάμεις του «Εθνικού Στρατού (LNA)» υπό τον στρατηγό Χαλιφά Χαφτάρ και της διεθνώς αναγνωρισμένης «Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNA)» του Φαγιέζ αλ-Σαράτζ να πραγματοποιούν σφοδρές συγκρούσεις.

Θρυαλλίδα των εξελίξεων φαίνεται πως ήταν το «πράσινο φως» του τουρκικού κοινοβουλίου για αποστολή στρατευμάτων στη Λιβύη την Πέμπτη, με τον τούρκο πρόεδρο να επισπεύδει τη διαδικασία λόγω της προέλαση του Χαφτάρ στην Τρίπολη. Πλέον, εναποτίθεται αποκλειστικά και μόνο στον ίδιο και την κυβέρνησή του αν θα κάνουν πράξη τις εξαγγελίες τους, συνδράμοντας στρατιωτικά την κυβέρνηση Σαράτζ.

Ακολούθησε το διάγγελμα, το βράδυ της Παρασκευής, του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, στο οποίο ανακοίνωσε γενική κινητοποίηση για αντίσταση στις ξένες δυνάμεις στη Λιβύη. «Σήμερα κηρύσσουμε τζιχάντ και γενική επιστράτευση. Οι άνδρες και οι γυναίκες, αξιωματικοί και πολίτες, θα προμηθευτούν όπλα» είπε ο επικεφαλής του LNA.

Τόνισε δε, ότι οι δυνάμεις του θα «αντιμετωπίσουν και θα αποκρούσουν» οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα σταλούν στη χώρα.

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν δύο επιθέσεις, μια εκ των οποίων μάλιστα αιματηρή, καθώς είχε ως αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 30 φοιτητές και να τραυματιστούν άλλοι τόσοι σε στρατιωτική σχολή στη νότια Τρίπολη.

Τα δύο στρατόπεδα φαίνεται να τροφοδοτούνται συνεχώς τις τελευταίες εβδομάδες με βαρύ οπλισμό, αεροπορικά μέσα αλλά και τεθωρακισμένα οχήματα, έχοντας ως βασικούς συμμάχους, ο μεν Χαφτάρ την Αίγυπτο και τη Ρωσία, ο δε Σαράτζ την Τουρκία και το Κατάρ.

«Αεροπορική επιδρομή εναντίον της στρατιωτικής σχολής της Τρίπολης σκότωσε 28 σπουδαστές και τραυμάτισε δεκάδες άλλους» ανέφερε αρχικά ο Αμίν αλ Χασέμι, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, με νεότερο πάντως απολογισμό να κάνει λόγο για αύξηση των νεκρών.

Τη στιγμή που έγινε ο βομβαρδισμός, οι σπουδαστές βρίσκονταν παρατεταγμένοι στην τελευταία συγκέντρωση της ημέρας στο μεγαλύτερο προαύλιο της σχολής πριν τους δοθεί το ελεύθερο να διαλυθούν και να πάνε στους θαλάμους, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος.

Οι δυνάμεις του Σαράτζ κατηγόρησαν τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαφτάρ για την αεροπορική επιδρομή, ενώ μεταφόρτωσαν φωτογραφίες τραυματιών και θυμάτων.

Ο Σαράτζ καλεί τον Χαφτάρ να σταματήσει τις επιθέσεις

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης απηύθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να σταματήσει τις επιθέσεις σε πολίτες στην πρωτεύουσα Τρίπολη.

Σε ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών της «Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας» (GNA) κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να οδηγήσει τον Χαφτάρ και τους συνεργούς του στη δικαιοσύνη για διάπραξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

«Αυτή η βάρβαρη, δειλή πράξη (στην Τρίπολη) δείχνει σε ολόκληρο τον κόσμο ότι οι πολιτοφυλακές του Χαφτάρ δεν μάχονται κατά της τρομοκρατίας όπως ισχυρίζονται, αλλά διαπράττουν τρομοκρατία και παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» ανέφερε το υπουργείο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο υπουργός Εξωτερικών της Λιβύης, Μοχάμεντ Σιάλα, κατηύθυνε την αποστολή της Λιβύης στα Ηνωμένα Έθνη ώστε να ζητήσει την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την καταδίκη των εγκλημάτων του Χαφτάρ, στην Τρίπολη.

«Παρούσα» και η Τουρκία

Θέλοντας να δηλώσει «παρών» καθώς και την έμπρακτη στήριξη στην κυβέρνηση Σαράτζ, η Τουρκία έσπευσε να καταδικάσει έντονα την επίθεση των δυνάμεων του Χαφτάρ.

Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, υποστήριξε πως «είναι απαραίτητο η διεθνής κοινότητα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα το συντομότερο δυνατόν για να σταματήσει τις επιθέσεις του Εθνικού Στρατού της Λιβύης και να επιβάλει κατάπαυση του πυρός, καθώς και να θέσει τέρμα στην εξωτερική υποστήριξη που παρέχεται στο Χαφτάρ.

Ωστόσο, σε αυτό το σημείο ξέχασε να υπογραμμίσει το δικό της ρόλο, όπου σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ παραβιάζει το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη. Εκφράζοντας τη θλίψη της για τους νεκρούς και ευχόμενη ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, το υπουργείο τόνισε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να συνδράμει στις προσπάθειες του καθεστώτος Σαράτζ.

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ την Παρασκευή, η αύξηση των αεροπορικών επιθέσεων και των βομβαρδισμών στην Τρίπολη έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 11 αμάχων από τις αρχές Δεκεμβρίου, ενώ οδήγησε στο κλείσιμο νοσοκομείων, σχολείων, καθώς και του αεροδρομίου της Τρίπολης.