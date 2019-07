Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους και ο αναπληρωτής Γενικός Πρόξενος της Τουρκίας, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της επίθεσης σε εστιατόριο στο βόρειο μέρος του Ιράκ, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα. Η επίθεση έγινε στην πόλη Ερμπίλ, που θεωρείται πρωτεύουσα των Κούρδων της περιοχής. Τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι και οι τρεις νεκροί ήταν Τούρκοι διπλωμάτες. Ακόμα γίνεται λόγος και για άλλους τραυματίες, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί μέχρι στιγμής ο ακριβής αριθμός τους.

Three Turkish diplomats shot dead at restaurant in Iraqi Kurdish city of Erbil, security sources tell the BBC https://t.co/jPpvY7KAwu

