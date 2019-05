Ψυχαγωγικό κι... οικονομικό φαινόμενο

Όσοι το παρακολουθούν παίρνουν όρκο: Δεν πρόκειται απλώς για μια τηλεοπτική σειρά, αλλά για ένα ψυχαγωγικό φαινόμενο. Το «Game of Thrones» έχει ήδη καταρρίψει το ένα μετά το άλλο όλα τα ρεκόρ αλλά απομένει ένα ακόμα, το οποίο θα επαληθευτεί (;) την επομένη του μεγάλου φινάλε του.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών, την ημέρα εκείνη, ούτε ένας ούτε δύο, αλλά περισσότεροι από 10 εκατομμύρια (!!!) Αμερικανοί δεν θα δουλέψουν, ζημιώνοντας την αμερικανική οικονομία με μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια!

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί του Ινστιτούτου Workforce της Kronos, η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου θα υποστεί αυτό το πλήγμα καθώς 10,7 εκατ. φανατικοί της επικής σειράς είτε θα ζητήσουν άδεια την ημέρα εκείνη, είτε θα δηλώσουν ασθένεια, είτε ακόμα θα πάνε μεν για δουλειά αλλά στην ουσία δεν θα αποδώσουν αφού… θα είναι απασχολημένοι μιλώντας μεταξύ τους για το φινάλε του «Game of Thrones»…

The Final Episode.

This Sunday at 9PM. #GameofThrones pic.twitter.com/kwVqjuG4fV — Game of Thrones (@GameOfThrones) May 14, 2019

Μάλιστα, εκτιμάται πως αυτό δεν αφορά μόνο το τελευταίο επεισόδιο, αλλά συνέβαινε καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας σεζόν, με σημαντικές απώλειες για το αμερικανικό ΑΕΠ.

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί συγκρίνονται μόνο με τη Δευτέρα που ακολουθεί το περίφημο «Super Bowl», το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Σε δημοσκόπηση του think tank “Absence Is Coming”, στην οποία απάντησαν 1.090 ενήλικες, το 22% εξ’ αυτών παραδέχθηκε ότι την επομένη του τέλους του «Game of Thrones» δεν πρόκειται να πάει στη δουλειά.

Όσον αφορά στα 5,8 εκατομμύρια Αμερικανούς που υπολογίζεται πως «θα έχουν βάρδια» στη δουλειά τους το βράδυ της Κυριακής, την ώρα που θα προβάλλεται το επεισόδιο, η μεγάλη πλειοψηφία θα ζητήσει άδεια.

Ακόμα και όσοι από τα 27,2 εκατομμύρια τηλεθεατές που αναμένεται να δουν το επεισόδιο αυτό την Κυριακή πάνε στη δουλειά τους κανονικά τη Δευτέρα, ή θα φτάσουν αργοπορημένοι ή θα δουλέψουν από το σπίτι και θα είναι σίγουρα λιγότερο παραγωγικοί απ’ ό,τι συνήθως.

Have I booked Monday off work to sit and watching game of thrones finale Sunday night? Absolutely — Billy Hicks (@billywby_) May 14, 2019

Η έρευνα έχει υπολογίσει ότι ολόκληρη η 8η σεζόν του «Game of Thrones» έχει επηρεάσει την απόδοση 20,4 εκατομμυρίων εργαζόμενων και ότι 35,8 εκατομμύρια εργαζόμενοι έχουν αφιερώσει τουλάχιστον μία ώρα από το ωράριό τους κάθε εβδομάδα για το επεισόδιο που είχε προβληθεί, είτε συζητώντας το, είτε ποστάροντας στα social media γι’ αυτό, είτε διαβάζοντας on line γι’ αυτό!

Η εταιρία Challenger, Gray & Christmas Inc. μάλιστα έχει υπολογίσει ότι εξαιτίας της τελευταίας σεζόν του Game of Thrones, η αμερικανική οικονομία έχει χάσει λόγω μειωμένης παραγωγικότητας 3,3 δισ. δολάρια!