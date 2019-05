Μιλάει στα «Νέα»

Το νέο του χορογραφικό έργο με τίτλο «Hardly the Same, a dance guide to mess up body and mind», μια παράσταση για την αποκρυπτογράφηση της κίνησης, παρουσιάζει ο Δημήτρης Μυτιληναίος στον χώρο τέχνης Artiria Athens (Λεωχάρους 13, Αθήνα, Τηλ.210-3227.446, είσοδος ελεύθερη) στις 10, 11 και 12 Μαΐου.

Σχεδόν το ίδιο ή μετά βίας το ίδιο; Μια μετα-κινούμενη χορογραφική πίστα για δύο χορευτές: το Δημήτρη Μυτιληναίο και τη Νεφέλη Καδινοπούλου Αστερίου. Ένας ογκώδης οδηγός κινήσεων που παίζει με τη φύση του. Από ένα σημείο και μετά, εύκολα αναρωτιέται κανείς, αν αυτό που συμβαίνει επί σκηνής έχει ξανασυμβεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ή σε παραλλαγή, αν οι πιθανές σχέσεις των σωμάτων στον χώρο και τον χρόνο έχουν εξαντληθεί κι αν, τελικά, μένει κάτι άλλο να συμβεί.

Το «Hardly the Same» επιχειρεί να εξαντλήσει το κοινό βηματολόγιο των χορευτών. Οι επιλεγμένες κινήσεις ικανοποιούν συστήματα προσέγγισης του χώρου, αλλά προέρχονται κι από πηγές που δεν είναι απαραίτητα ομοιογενείς ούτε σχετίζονται πάντα με τις πρώτες ύλες του χορού· δίνουν, όμως, ιδέες για αναλογίες, υποθέσεις και μετασχηματισμούς. Στην πραγματικότητα, κάθε ιδέα έχει παράξει ένα μοναδικό σύστημα, μια σχεσιακή λειτουργία. Κάθε φόρμα που κατασκευάζεται, αναπόφευκτα διαλύεται. Η χορογραφική παρτιτούρα, το score, ορίζει τι θα συμβεί, πώς, πού και πότε. Το πλήθος, όμως, των κινήσεων και των κινησιολογικών οδηγιών μαζί με τις συνδυαστικές τους πιθανότητες εγείρουν το ζήτημα της σημασίας: χρειάζεται, τελικά, ν’ αποκρυπτογραφούνται τα συστήματα;

Ο Δημήτρης Μυτιληναίος μιλάει στα «Νέα» για την έμπνευση πίσω από τη χορογραφία, τις φόρμες στην κίνηση και τα μυστικά των σωμάτων.