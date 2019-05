Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε ακόμα μία εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς, με τους Μιλγουόκι Μπακς να επικρατούν στο Game 4 της σειράς με σκορ 113-101 και πλέον τα «ελάφια» προηγούνται με 3-1.

Ο «Greek Freak» τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 39 πόντους, κατεβάζοντας 16 ριμπάουντ, μοιράζοντας 4 ασίστ, κάνοντας 1 κλέψιμο και έχοντας 1 μπλοκ στα περίπου 35 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, οδηγώντας τους Μπακς στη νίκη.

Για την εμφάνιση του 24χρονου φόργουορντ αποφάσισε να γράψει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο πρώην παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς και θρύλος του ΝΒΑ, Μάτζικ Τζόνσον, ο οποίος ανέφερε πως θα κυριαρχήσει στο ΝΒΑ για πολλά χρόνια.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μάτζικ Τζόνσον για τον Αντετοκούνμπο:

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γνωστός ως Greek Freak δείχνει σε όλη την λίγκα γιατί είναι τόσο ξεχωριστός παίκτης σκοράροντας 39 πόντους και οδηγώντας τους Μπακς με 3-1 νίκες επί των Σέλτικς. Θα κυριαρχεί στο ΝΒΑ σε κανονική διάρκεια και playoffs για πολλά χρόνια».

Giannis Antetokounmpo aka The Greek Freak is showing the whole league why he is such a special player scoring 39 points to lead his Bucks 3-1 over the Celtics. He will be dominating the NBA regular season and playoffs for many years to come!

