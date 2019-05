Υπόκλιση στον Γιάννη Αντετοκούνμπο από τον προπονητή του, Μάικ Μπουντενχόλζερ, μετά τη νέα νίκη (113-101) επί των Σέλτικς στη Βοστόνη, που φέρνει την ομάδα του Μιλγουόκι, μία επιτυχία μακριά από τους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας.

Αναλυτικά:

«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τι κάνει ο Γιάννης για την ομάδα μας. Η προσφορά του είναι πολλαπλή και στις δύο πλευρές του παρκέ. Είναι ξεχωριστός, αλλά είναι και πολύ διψασμένος. Θέλει περισσότερα και παίζει έτσι ώστε να τα κατακτήσει», τόνισε ο προπονητής του Μιλγουόκι.

«Ο τρόπος που παίζει η ομάδα μου από την κανονική περίοδο μέχρι και τώρα στα playoffs είναι ενθαρρυντικός, αλλά υπάρχει ακόμη δουλειά μπροστά μας. Όλοι μας πιστεύουμε πως έχουμε ένα εξαιρετικό γκρουπ, που μπορεί να πετύχει πολλά», πρόσθεσε.

"It's hard to find the words for what Giannis does for our team." #FearTheDeer pic.twitter.com/uO3YFMXWc3

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 7, 2019