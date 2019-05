Eνας από τους πρώτους μεγάλους σκηνοθέτες που την εμπιστεύθηκαν όταν εκείνη ήταν ακόμη εντελώς άγνωστη, ήταν ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, ο οποίος της έδωσε ένα μικρό αλλά και πολύ χαρακτηριστικό ρολάκι στον «Δράκουλα», όχι κάτι παραπάνω από ένα πέρασμα, το οποίο ωστόσο στάθηκε εφαλτήριο για την εξέλιξη και τη μετέπειτα πορεία της.

Σήμερα, η Μόνικα Μπελούτσι είναι μια έμπειρη, εκρηκτική γυναίκα, έτοιμη για νέες προκλήσεις σε ταινίες όπως το «Spider in the Web», ένα θρίλερ κατασκοπείας στο οποίο συμπρωταγωνιστεί δίπλα στον Μπεν Κίνγκσλεϊ, το αισθηματικό δράμα του βετεράνου Κλοντ Λελούς «Les plus belles années d’une vie» με τους Ζαν-Λουί Τρεντινιάν και Ανούκ Εμέ (που θα προβληθεί εκτός συναγωνισμού στο προσεχές 72o Φεστιβάλ των Καννών) και η βρετανική μίνι σειρά «Radical Eye: The Life and Times of Tina Modotti», όπου υποδύεται την ιταλίδα φωτογράφο, ηθοποιό και πολιτική ακτιβίστρια του τίτλου.

Οπως γράφει ο Γιάννης Ζουμπουλάκης στο BHMAgazino που κυκλοφορεί μαζί με το «Βήμα της Κυριακής», οι καλύτεροι σκηνοθέτες εξακολουθούν να εμπιστεύονται την ιταλίδα ντίβα γιατί η ίδια δεν σταμάτησε ποτέ να λέει «ναι» σε νέες προκλήσεις.

