Η ευαίσθητη πλευρά των κακοποιών

Τον Απρίλιο, ο οίκος δημοπρασιών Heritage Auctions στο Ντάλας των ΗΠΑ θα πωλήσει ένα σημειωματάριο, με αυθεντικά ποιήματα από το πιο διάσημο ζευγάρι διαβόητων κακοποιών στην ιστορία των ΗΠΑ, αυτό των Μπόνι και Κλάιντ!

Η Μπόνι Πάρκερ και ο Κλάιντ Μπάροου είναι ίσως οι πιο διάσημοι παράνομοι εραστές στην ιστορία των ΗΠΑ. «Υπογράφουν» ρεκόρ δολοφονιών, ληστειών και απαγωγών από το Τέξας μέχρι το Μισούρι, από το Άρκανσο μέχρι την Οκλαχόμα. Απαθανατίστηκαν στη μεγάλη οθόνη από τη Φαίη Νταναγουέι και τον Γουόρεν Μπίτι, και στο τραγούδι από τη Μπιγιονσέ και τον Jay-Z.

Έγραφαν, όμως, και ποιήματα.

Το σημειωματάριο, από πράσινη δερματίνη, είναι ένα «Year Book» του 1933, στην ουσία χρησίμευε για καθημερινό προγραμματισμό μέσα στη χρονιά. Ο αρχικός κάτοχος, προφανώς κάποιος επαγγελματίας του γκολφ ή αφοσιωμένος ερασιτέχνης, είχε πετάξει το σημειωματάριο πριν το βρει το ζευγάρι των παράνομων εραστών και το μετατρέψει σε «εργαστήριο» όπου και οι δυο τους ξεδίπλωναν το ποιητικό τους ταλέντο.

Τα ποιήματα παρέμειναν στην κυριότητα της οικογένειας Μπάροου μετά το θάνατο του ζεύγους, και απεστάλησαν στον οίκο Heritage Auctions από τον ανιψιό του Κλάιντ.

Διαβάζοντας τα ποιήματα, διαπιστώνουμε ότι οι ληστές είχαν αντίληψη της αβεβαιότητας του να ζουν κυνηγημένοι.

Η Μπόνι έγραφε ότι «they do not ignore / that death is the wages of sin».

Και το ποίημά της καταλήγει:

Some day they’ll go down together

they’ll bury them side by side

to few it’ll be grief

to the law a relief

but it’s death for Bonnie and Clyde.

Στις 3 Μαΐου του 1934, αστυνομικοί από τη Λουιζιάνα και το Τέξας άνοιξαν πυρ και σκότωσαν την Μπόνι και τον Κλάιντ, κοντά στο Σέιλες της Λουιζιάνα.

