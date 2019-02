Με φόντο τη φρενίτιδα που έχει ξεσπάσει στο Διαδίκτυο, για το υποτιθέμενο ειδύλλιο ανάμεσα στον Μπράντλεϊ Κούπερ και την Lady Gaga, στο παιχνίδι εντυπώσεων μπαίνει επιθετικά με ένα εμπρηστικό σχόλιο και η πρώην σύζυγός του Κούπερ, Τζένιφερ Εσποζίτο.

Μετά την τελετή των Όσκαρ 2019 και όλα τα σχόλια που έχουν ξεσπάσει για την υποτιθέμενη σχέση του Μπράντλεϊ Κούπερ με την Lady Gaga, η πρώην σύζυγος του, Τζένιφερ Εσποζίτο μπήκε στο παιχνίδι με ένα σχόλιο στο Instagram, υπονοώντας ότι οι δυο τους είναι κάτι παραπάνω από «φίλοι»…

Η χημεία μεταξύ των Lady Gaga και Μπράντλεί Κούπερ, οι ματιές και τα αγγίγματα μεταξύ των δύο σταρ στη σκηνή των βραβείων Όσκαρ, ήταν αναμφισβήτητα εκεί και οι τηλεθεατές σε ολόκληρο τον κόσμο έμειναν άναυδοι με το τρυφερό ντουέτο.

Ο 44χρονος Μπράντλεϊ Κούπερ από τη μεριά του, παραβλέποντας τη φρενίτιδα που έχει ξεσπάσει γύρω από το υποτιθέμενο ειδύλλιο του με την Lady Gaga, έκανε σαφές ότι δεν θα μπορούσε να είναι πιο ερωτευμένος με τη σύντροφο και μητέρα του παιδιού του, Irina Shayk.

Ακόμα κι αν η Irina Shayk αγκάλιασε θερμά τη Gaga για το βραβείο της και παρά το γεγονός ότι η η ίδια Gaga με ένα post της στο Instagram αποκάλεσε τον Cooper «αληθινό της φίλο», το κοινό εξακολουθεί να επικεντρώνεται σε αυτές τις φήμες. Φήμες που από ότι φαίνεται, σιγοντάρει και η πρώην σύζυγος του Κούπερ, Τζένιφερ Εσποζίτο.

Ladies, gentlemen, #Oscars winner @ladygaga has entered Dolby for first time since winning for “Shallow.” She hugs Irina Shayk, Sam Elliott and Bradley Cooper, and she tries to hand him her statue for their creative collaboration. pic.twitter.com/7O3OcSO2xc

— Chris Gardner (@chrissgardner) February 25, 2019