Σε 222 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 745 στα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα της Ινδονησίας από το τσουνάμι που έπληξε το Σάββατο τις ακτές τους, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα ο εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας.

Περίπου 30 άνθρωποι αγνοούνται ενώ εκατοντάδες σπίτια και άλλα κτίρια έχουν υποστεί «μεγάλες ζημιές» από το τσουνάμι το οποίο έπληξε χθες γύρω στις 21:30 τοπική ώρα (16:30 ώρα Ελλάδος) τις ακτές του Πορθμού της Σούνδας, μεταξύ της Ιάβας και της Σουμάτρας.

Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους και τους τουρίστες στις παράκτιες περιοχές γύρω από τον Πορθμό της Σούνδας να μείνουν μακριά από τις παραλίες, ενώ μια προειδοποίηση για έντονο φαινόμενο πλημμυρίδας έως τις 25 Δεκεμβρίου είχε εκδοθεί ήδη στην περιοχή.

Εικόνες τηλεοπτικών συνεργείων δείχνουν δρόμους να έχουν αποκλειστεί από τα συντρίμμια σπιτιών, αυτοκίνητα να έχουν ανατραπεί και πεσμένα δέντρα. Τα νερά από το τσουνάμι παρέσυραν τη σκηνή πάνω στην οποία έπαιζε τοπικό ροκ συγκρότημα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον ενός μουσικού. Οι υπόλοιποι αγνοούνται.

Ο εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδονησίας ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να συγκεντρώνει πληροφορίες για την καταστροφή, σημειώνοντας ότι υπάρχει «πιθανότητα ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί».

VIDEO of the volcanic eruption that caused a tsunami to come ashore in Indonesia pic.twitter.com/OtU7jofd5m

— LIVE Breaking News (@NewsBreaking) December 23, 2018