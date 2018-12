Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι συζήτησε με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το θέμα της «αργής και εξαιρετικά συντονισμένης» αποχώρησης των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία.

«Έπειτα από πολλά χρόνια επιστρέφουν στην πατρίδα τους» έγραψε στο Twitter ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, αναφέροντας επίσης στο μήνυμά του:

«Μόλις είχα μια μακρά και παραγωγική τηλεφωνική συνδιάλεξη» με τον Ερντογάν.

Κατόπιν, προσέθεσε ότι οι δύο ηγέτες συνομίλησαν και για την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, «την αμοιβαία μας εμπλοκή στη Συρία» και τις εμπορικές σχέσεις που «έχουν αναπτυχθεί σημαντικά».

I just had a long and productive call with President @RT_Erdogan of Turkey. We discussed ISIS, our mutual involvement in Syria, & the slow & highly coordinated pullout of U.S. troops from the area. After many years they are coming home. We also discussed heavily expanded Trade.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018