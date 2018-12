Επίθεση προς τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκαλώντας τον άνθρωπο που έχει επιβάλει «κατοχή στην βόρεια Κύπρο» και υπεύθυνο για τους θανάτους κούρδων αμάχων.

«Ο Ερντογάν – που έχει υπό κατοχή την βόρεια Κύπρο και του οποίου ο στρατός σφάζει γυναίκες και παιδιά σε κουρδικά χωριά εντός κι εκτός Τουρκίας – δεν θα πρέπει να κηρύττει στο Ισραήλ» έγραψε ο κ. Νετανιάχου στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

Erdogan – the occupier of northern Cyprus, whose army massacres women and children in Kurdish villages, inside and outside Turkey – should not preach to Israel.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 22, 2018