Στο πλαίσιο των εργασιών του 3ου Thessaloniki Summit, που ολοκληρώθηκε το διήμερο 15-16 Νοεμβρίου, η Stoiximan συμμετείχε ενεργά σε ένα από τα σημαντικότερα συνεδριακά γεγονότα της Βόρειας Ελλάδος, ανακοινώνοντας παράλληλα την επέκταση της λειτουργίας της στη Θεσσαλονίκη, με περισσότερες από 60 νέες θέσεις εργασίας.

Η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στο διαδίκτυο στην Ελλάδα, φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου, εκεί όπου το 3ο κατά σειρά Thessaloniki Summit έλαβε χώρα, προσκαλώντας αρχηγούς κρατών, θεσμικούς και ακαδημαϊκούς ομιλητές αλλά και διεθνείς προσωπικότητες.

Ταυτόχρονα με την χορηγική της συμμετοχή, η Stoiximan διοργάνωσε την παράλληλη εκδήλωση «Digital Future Trends», με κεντρικό άξονα την παρουσίαση των νέων τεχνολογικών τάσεων και τον τρόπο που αυτές έρχονται να μετασχηματίσουν την αγορά εργασίας. Από το βήμα της εκδήλωσης, ομιλίες πραγματοποίησαν στελέχη της εταιρείας αλλά και ακαδημαϊκοί, σημειώνοντας τις εξελίξεις που δρομολογούνται στον κόσμο της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων αλλά και όλα όσα αναμένεται να ανατρέψουν τα μέχρι σήμερα γνώριμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Η Stoiximan, αποτελώντας μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογικού ενδιαφέροντος στη χώρα, συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη της τεχνολογικής υπεροχής της, στην καινοτομία των προϊόντων της καθώς και στην εξωστρέφειά της, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τόσο μέσα από τα μεγέθη του ανθρώπινου δυναμικού της, όσο και από το επιτυχημένο πλάνο ανάπτυξης που έχει στηρίξει την είσοδό της ήδη σε 4 ξένες αγορές (Κύπρο, Αυστρία, Γερμανία, Ρουμανία).

Με την παραγωγή δικής της τεχνολογίας και την ανάπτυξη ευέλικτων στρατηγικών να αποτελούν έναν από τους βασικούς στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης της εταιρείας, η Stoiximan επιμένει να ενισχύει την δραστηριότητά της με υψηλής ποιότητας ανθρώπινο κεφάλαιο, καθιερώνοντάς την μάλιστα ως έναν από τους πλέον υπεύθυνους εργοδότες στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, η Stoiximan εγκαινίασε τη δεύτερη διοικητική της βάση στη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας μάλιστα ένα πρότυπο GameTech Hub, προσθέτοντας επιπλέον 60 νέες θέσεις εργασίας και απαριθμώντας σήμερα περισσότερους από 500 εργαζόμενους.

Το workshop «Digital Future Trends» by Stoximan, προσέλκυσε το ενδιαφέρον περισσότερων από 150 συμμετεχόντων, φοιτητών, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών από τον ευρύτερο χώρο του τεχνολογικού κόσμου και της πληροφορικής, δίνοντας την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να αντλήσουν πληροφορίες για τις νέες τάσεις όπως αυτές ήδη έχουν εφαρμοστεί σε μια από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες στην Ελλάδα.

Ο κ. Γιώργος Μοσχέτας, Head of People and Culture της Stoiximan, άνοιξε τις εργασίες της παράλληλης ημερίδας, αναφερόμενος στην ανάγκη υποστήριξης των νέων ταλαντούχων αποφοίτων της χώρας, την παροχή ευκαιριών για την αντιμετώπιση του brain drain καθώς και τον επαναπατρισμό επαγγελματιών στη χώρα μας.

Ο κ. Γιώργος Κουράκος, Head of Product Design & Innovation της Stoiximan, μίλησε για τους τρόπους με τους οποίους η καινοτομία διαμορφώνει το μέλλον και πώς οι νέες τεχνολογίες έχουν τη δύναμη να καταστρέψουν ή να γεννήσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Ο κ. Πάνος Κωνσταντόπουλος, Διευθυντής Marketing & Επικοινωνίας της Stoiximan, έκανε λόγο για τις αξίες και την κουλτούρα που συνοδεύουν την εταιρεία από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα μιλώντας χαρακτηριστικά για την δέσμευση της Stoiximan να παράγει συνεχώς αξία τόσο για τους εργαζόμενούς της και την κοινωνία αλλά και για την ίδια την εθνική οικονομία, παρέχοντας συνθήκες για ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον προς όλους.

Ο κ. Παύλος Κανελλόπουλος, CFO της Stoiximan, αναφέρθηκε στα εργαλεία της Behavioral Science και πώς αυτά λειτουργούν για την ανάληψη καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Ο κ. Ιωάννης Βλαχάβας, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, ανέπτυξε την ομιλία του με τίτλο «AI and Machine Learning. Learning from Data/Comparison with statistics/ AI vs Machine Learning/ AI and ML frontiers and expectations. How I can becοme a data scientist in a tech company?».

Στις εργασίες της ημερίδας συμμετείχε και ο αργυρός Ολυμπιονίκης στα 10 χιλιόμετρα ανοιχτής θαλάσσης και μέλος της χορηγικής οικογένειας της Stoiximan κ. Σπύρος Γιαννιώτης, ο οποίος μετέφερε την εμπειρία του από τον αθλητισμό και μίλησε για το πως γινόμαστε νικητές στην καθημερινή και επαγγελματική μας ζωή.

Το workshop Digital Future Trends που διοργάνωσε η Stoiximan στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Thessaloniki Summit 2018, αποτελεί ακόμη μια πρωτοβουλία της εταιρείας που ταυτοποιεί την ηγετική της θέση και αναδεικνύει την φιλοδοξία της να καταστεί μια από τις κορυφαίες gametech εταιρείες στην Ευρώπη.