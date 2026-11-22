Η συζήτηση για την επόμενη ημέρα δεν αφορά μόνο το αν θα έρθουν περισσότεροι επισκέπτες, αλλά και πόσο θα μείνουν και τι αξία θα αφήσουν

Με ισχυρότερες επιδόσεις από πέρυσι κινήθηκε φέτος ο ελληνικός τουρισμός, συνεχίζοντας μια πολυετή ανοδική πορεία.

Τα διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο οκτάμηνο, δείχνουν αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 10% και των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 9,4%. Τα έσοδα για την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 18,2 δισ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη.

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Συγκεκριμένα, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι ανήλθε σε 613 ευρώ, μειωμένη κατά 0,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ομως, ειδικά τον Αύγουστο, έπεσε στα 552 ευρώ, από 590 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, δηλαδή μειώθηκε κατά 6,5%.

Η εικόνα του Αυγούστου, σύμφωνα με τουριστικούς παράγοντες, δείχνει μια… απόσταση ανάμεσα στην αύξηση των επισκεπτών και στην άνοδο των εσόδων. Οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 13,4%, αλλά οι εισπράξεις κατά 6,5%.

Τα στοιχεία δεν αναιρούν τη θετική πορεία της σεζόν· υπενθυμίζουν, όμως, ότι περισσότερες αφίξεις δεν μεταφράζονται αυτομάτως σε ανάλογη αύξηση της οικονομικής απόδοσης. Έτσι, η συζήτηση για την επόμενη ημέρα δεν αφορά μόνο το αν θα έρθουν περισσότεροι επισκέπτες, αλλά και πόσο θα μείνουν και τι αξία θα αφήσουν στον προορισμό.

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Περισσότερες θέσεις, νέες συνδέσεις

Τα πρώτα μηνύματα για την επόμενη χρονιά από τη διεθνή έκθεση τουρισμού WTM, στο Λονδίνο, είναι διπλά: περισσότερες πτήσεις και διευρυμένα προγράμματα, αλλά συγκρατημένες προκρατήσεις, ταξίδια της τελευταίας στιγμής και μεγαλύτερη πίεση στις τιμές.

Oι αεροπορικές εταιρείες και οι μεγάλοι ταξιδιωτικοί οργανισμοί έστειλαν σαφές μήνυμα: η Ελλάδα παραμένει ψηλά στον σχεδιασμό τους για το 2027.

Η Jet2 σχεδιάζει να διαθέσει περισσότερες από 1,9 εκατ. αεροπορικές θέσεις προς τη χώρα, με αύξηση χωρητικότητας 5%, έως 366 εβδομαδιαίες πτήσεις και παρουσία σε 28 ελληνικούς προορισμούς.

Στο δίκτυό της προστίθεται η Καβάλα, ενώ εξαγγέλλονται νέα δρομολόγια και ενισχυμένη συνδεσιμότητα και από τις easyJet και TUI. Επίσης, η British Airways μεταφέρει θετική εικόνα για τις πρώιμες κρατήσεις και ενδιαφέρον για διακοπές υψηλότερης κατηγορίας.

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Η βρετανική αγορά έχει ιδιαίτερη σημασία: το 2025 σχεδόν 4,9 εκατ. επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο ταξίδεψαν στην Ελλάδα, ενώ οι εισπράξεις από τη συγκεκριμένη αγορά αυξήθηκαν κατά 18,4%.

Πάντως, η αύξηση των αεροπορικών θέσεων αφορά την προσφορά και τον σχεδιασμό των εταιρειών και δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση για αντίστοιχη αύξηση αφίξεων ή πληροτήτων.

Επίσης, στη WTM καταγράφηκαν και πιο επιφυλακτικές εκτιμήσεις από προορισμούς: οι προκρατήσεις στη Χαλκιδική κινούνται κοντά στα περσινά επίπεδα, με ελαφρά πτωτική τάση, ενώ στην Κρήτη περιγράφεται μια αγορά με μικρή υποχώρηση των προκρατήσεων και περισσότερες αποφάσεις της τελευταίας στιγμής. Στη Ζάκυνθο, παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι οι ταξιδιώτες εξακολουθούν να θέλουν διακοπές, αλλά καθυστερούν να κλείσουν, αναζητώντας καλύτερες τιμές.

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Το στοίχημα δεν είναι μόνο η πληρότητα

Αυτή η διπλή εικόνα είναι το βασικό στοίχημα του 2027. Από τη μία, η διεθνής ζήτηση για την Ελλάδα και η ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις.

Από την άλλη, η επιφυλακτικότητα των ταξιδιωτών, η οικονομική αβεβαιότητα και η πίεση για προσφορές, δυσκολεύουν τις προβλέψεις. Η έρευνα των ταξιδιωτικών πρακτόρων της Βρετανίας (ABTA), δείχνει ότι οι Βρετανοί εξακολουθούν να σχεδιάζουν ταξίδια, αλλά αναζητούν συστηματικότερα την καλύτερη σχέση τιμής – ποιότητας.

Για τις επιχειρήσεις, επομένως, το κρίσιμο ερώτημα δεν θα είναι μόνο πόσα δωμάτια θα γεμίσουν, αλλά με ποια τιμή και με ποιο περιθώριο κέρδους. Η προσέλκυση κρατήσεων μέσω εκπτώσεων μπορεί να στηρίξει τις πληρότητες, αλλά δεν εξασφαλίζει από μόνη της καλύτερο αποτέλεσμα.