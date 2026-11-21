Πώς το είπε ο Γιάννης Ταουσιάνης, ο κόουτς των Ελπίδων, αμέσως μετά την πρόκριση της ομάδας στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2027;

«Η Εθνική Ελπίδων θέλει τις διακρίσεις της, γιατί είναι κομμάτι της εξέλιξης για να πάει ένας ποδοσφαιριστής στην Ανδρών.

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Τα δύο τελευταία χρόνια τέσσερα παιδιά έχουν ανέβει κι ευελπιστούμε ν’ ακολουθήσουν κι άλλα στο μέλλον».

Δεν απέχουν από την πραγματικότητα οι σκέψεις αυτές του προπονητή. Οντως, το μείζον δεν είναι μόνο να έρχονται επιτυχίες στις μικρές ηλικίες, αλλά να υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις εθνικές ομάδες και εν τέλει να καμαρώνουμε ποδοσφαιριστές που αφού ξεχωρίζουν με την U-21, κάνουν το βήμα για τους άνδρες και εκεί εκτοξεύονται.

Τι βλέπουμε και πού υπάρχει πρόβλημα; Στη γραμμή των αμυντικών μέσων.

Ή αν προτιμά κάποιος, στους κεντρικούς χαφ. Κάποτε είχαμε Τσαλουχίδη και μετέπειτα Ζαγοράκη, παίκτες με προσωπικότητα και μάλιστα έμεναν εκτός κλήσεων – για διάφορους λόγους – παίκτες με ποιότητα όπως ο Ζήκος και ο Στολτίδης.

Τώρα; Η εθνική ομάδα βασίζεται στον Κουρμπέλη που όμως δεν είναι τόσο νέος σε ηλικία.

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Απουσίασε σε δύο ματς, περιέργως κλήθηκε ενώ δεν μπορούσε να προσφέρει και προέκυψαν αινίγματα για το ποιος θα τον καλύψει.

Ο Τριάντης ήταν ένα ρίσκο που δεν βγήκε και μετά δεν αγωνίστηκε απέναντι στη Σερβία. Ο Ζαφείρης δεν είναι αυτό που λέμε «ανασταλτικός μέσος» με την κλασική έννοια και ο Ανδρούτσος ίσως κάνει περισσότερο ως εξτρά λύση.

Δεν αποκλείεται να δούμε τον Ρέτσο, γιατί σε θέση χαφ τον έριξε για λίγα λεπτά ο Γιοβάνοβιτς στον Βόλο την περασμένη Δευτέρα.

Θα μπορούσε από τους παλαιότερους να εξεταστεί ξανά η περίπτωση του πολύπειρου Μπουχαλάκη; ‘Η μήπως να κοιτάξουμε τη δεξαμενή των Ελπίδων;

Εκεί, διαπιστώνουμε τα εξής: ο Ταουσιάνης επιλέγει ένα σύστημα 4-3-3 και στα χαφ έχει τον Κοντούρη, τον Μουζακίτη και τον Γκούμα.

Ο Κοντούρης καλά-καλά δεν παίρνει χρόνο στον Παναθηναϊκό, μολονότι οσάκις τον επέλεξε ο Νίστρουπ, κατάφερε και «έδεσε» τις γραμμές αλλά και γκολ σημείωσε.

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Ο Μουζακίτης με τις εμπειρίες που αποκόμισε στο τοπ επίπεδο με τον Ολυμπιακό, τις παραστάσεις από την Πρέμιερ Λιγκ και βέβαια έχοντας αυτό το «γλυκό αριστερό» πόδι, μπορεί να βοηθήσει, έστω κι αν δεν συγκαταλέγεται στους χαφ που διαθέτουν πλούσια σωματικά προσόντα.

Κοντολογίς, έχουμε πολλούς επιθετικούς ή ποδοσφαιριστές που μπορούν να αγωνιστούν στις μπροστινές θέσεις της ενδεκάδας και παράλληλα δεν λείπουν τα σέντερ μπακ.

Από μέσους, ωστόσο, που ακριβώς βρισκόμαστε και τι λύσεις ποιότητας μπορεί να προκύψουν στην πορεία;