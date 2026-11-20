Τι πρέπει να προλάβουν οι φορολογούμενοι μέχρι το τέλος του έτους για να αποφύγουν έξτρα φόρους και να εξασφαλίσουν εκπτώσεις

Λιγότερους φόρους το 2027 μπορούν να εξασφαλίσουν οι φορολογούμενοι με πέντε κινήσεις πριν πέσει η αυλαία του 2026. Οσοι θέλουν να αποφύγουν έξτρα επιβαρύνσεις και να ελαφρύνουν τον φορολογικό τους λογαριασμό θα πρέπει να κινηθούν εγκαίρως.

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές, οι χρηματικές γονικές παροχές για την κάλυψη τεκμηρίων, η ανακαίνιση κατοικιών και οι διορθώσεις στο Ε9 μπορούν να κουρέψουν τους φορολογικούς λογαριασμούς της επόμενης χρονιάς.

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Με τον χρόνο να τρέχει και να εκπνέει στο τέλος Δεκεμβρίου, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν τα εξής:

Ηλεκτρονικές αποδείξεις. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν καλύψει με ηλεκτρονικές πληρωμές το 30% του πραγματικού ετήσιου εισοδήματός τους, με ανώτατο όριο δαπανών τα 20.000 ευρώ.

Όσοι δεν τα καταφέρουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόσθετο φόρο 22% στη διαφορά. Για παράδειγμα, σε εισόδημα 20.000 ευρώ απαιτούνται ηλεκτρονικές αποδείξεις 6.000 ευρώ. Εάν έχουν συγκεντρωθεί 4.000 ευρώ, ο έξτρα φόρος φτάνει τα 440 ευρώ (2.000×22%).

Από την υποχρέωση εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων όπως όσοι έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος και οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία.

Οι φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2025 αποκάλυψαν χιλιάδες φορολογουμένους οι οποίοι δεν κατάφεραν να καλύψουν το 30% των ετήσιων εισοδημάτων τους με ηλεκτρονικές πληρωμές καταναλωτικών δαπανών, με συνέπεια να επιβαρυνθούν με το «πέναλτι» του 22% επί των ακάλυπτων ποσών που συνολικά ανήλθε σε 86,04 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για ιατρικές επισκέψεις μετράνε διπλά για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος.

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Πληρωμές με κάρτα σε επαγγελματίες. Εξτρα έκπτωση φόρου εξασφαλίζουν όσοι εξοφλούν ηλεκτρονικά συγκεκριμένες υπηρεσίες επαγγελματιών, όπως υδραυλικών, ηλεκτρολόγων και κομμωτών. Για τις συγκεκριμένες δαπάνες προβλέπεται μείωση του φορολογητέου εισοδήματος κατά 30% με ανώτατο όριο έκπτωσης τα 5.000 ευρώ ετησίως.

Ετσι, δαπάνες 3.000 ευρώ μπορούν να μειώσουν το φορολογητέο εισόδημα κατά 900 ευρώ. Το μέτρο έχει πάρει παράταση και για το 2027.

Χρηματικές γονικές παροχές. Οσοι απέκτησαν ή θα αποκτήσουν μέχρι το τέλος του έτους ακίνητο ή αυτοκίνητο χωρίς να μπορούν να δικαιολογήσουν τη δαπάνη με τα εισοδήματά τους μπορούν να καλύψουν τα τεκμήρια με χρηματικές γονικές παροχές ή δωρεές.

Για συγγενείς πρώτης κατηγορίας ισχύει αφορολόγητο 800.000 ευρώ εφόσον η δωρεά γίνει με μεταφορά χρημάτων μέσω τράπεζας. Οι δηλώσεις υποβάλλονται στο myPROPERTY. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη της αγοράς είναι να αποδεικνύεται ότι τα χρήματα εισπράχθηκαν πριν πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

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Ανακαίνιση κατοικιών. Οι φορολογούμενοι που ανακαινίζουν ή επισκευάζουν ακίνητα μπορούν να πετύχουν μείωση φόρου έως 16.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας ή μέχρι 3.200 ευρώ τον χρόνο εφόσον οι σχετικές δαπάνες εξοφληθούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Διορθώσεις στο Ε9. Λάθη στα τετραγωνικά, στην παλαιότητα, στον όροφο, στο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή στα εμπράγματα δικαιώματα μπορεί να φουσκώνουν τον ΕΝΦΙΑ. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ελέγξουν την περιουσιακή τους εικόνα και να διορθώσουν τυχόν ανακρίβειες. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα ημιτελή ακίνητα, στην ψιλή κυριότητα και στην επικαρπία.