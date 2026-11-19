Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 20,1% στα 3,45 δισ. ευρώ , ενώ η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 23,6% στα 573,4 εκατ. ευρώ

Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετόχων στα 171,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 61,3%, ισχυρή ανάπτυξη του τομέα Παραχωρήσεων με συνεισφορά 63% στη συνολική λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, αλλά και αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας του τομέα των Κατασκευών κατά 44,2%, και αυξημένη συνεισφορά από τομέα Ενέργειας κατά το 3ο τρίμηνο παρουσίασε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ανακοινώνοντας χθες τα οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο 2026.

Ο όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέγραψε σημαντική επιτάχυνση της κερδοφορίας του, καθώς το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο υποδομών και η ισχυρή κατασκευαστική δραστηριότητα συνεισφέρουν ολοένα περισσότερο στα οικονομικά αποτελέσματα.

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Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 20,1% στα 3,45 δισ. ευρώ, ενώ η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 23,6% στα 573,4 εκατ. ευρώ.

Ακόμη υψηλότερος ήταν ο ρυθμός αύξησης της κερδοφορίας για τους μετόχους, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 171,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 61,3%, ξεπερνώντας ήδη τη συνολική προσαρμοσμένη κερδοφορία του προηγούμενου έτους.

Η δυναμική αυτή έγινε ακόμη πιο εμφανής κατά το 3ο τρίμηνο, καθώς η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μεταφράστηκε σε σημαντικά υψηλότερη λειτουργική και καθαρή κερδοφορία. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 47% σε περίπου 1,35 δισ. ευρώ, το προσαρμοσμένο EBITDA κατά 48% σε 217 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν στα 89 εκατ. ευρώ.

Οπως ανακοινώθηκε η βελτίωση των αποτελεσμάτων αντανακλά τη συνδυαστική ισχυρή επίδοση των βασικών δραστηριοτήτων και την αυξανόμενη συνεισφορά επενδύσεων που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία.

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Ειδικότερα, ο τομέας των Παραχωρήσεων κατέγραψε σημαντικά αυξημένη συνεισφορά, καθώς διευρύνεται το χαρτοφυλάκιο και η κυκλοφορία διατηρείται θετική. Στον τομέα των Κατασκευών, οι ρυθμοί εκτέλεσης παραμένουν υψηλοί, με την κερδοφορία να αυξάνεται ταχύτερα από τα έσοδα, αποτυπώνοντας την ισχυρή εκτελεστική ικανότητα του Ομίλου και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου έργων. Παράλληλα, ο τομέας της Ενέργειας κατέγραψε και αυτός βελτίωση της κερδοφορίας, σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα του έτους, αξιοποιώντας την ευελιξία και την ανταγωνιστική του θέση, παρά τη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Το ορόσημο

Σημαντικό ορόσημο της τρέχουσας περιόδου αποτέλεσε η επιτυχημένη πρώτη έκδοση ευρωομολόγου στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN που θέσπισε ο Ομιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ειδικότερα, με γνώμονα τη συνεχή και ενεργητική διαχείριση της κεφαλαιακής και χρηματοδοτικής του δομής, ο Ομιλος προχώρησε στην έκδοση 7ετούς ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 4,75%, το οποίο έλαβε πιστοληπτική αξιολόγηση Investment Grade από τις Moody’s και S&P (Baa3/BBB-). Η έκδοση προσείλκυσε ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, με προσφορές περίπου 2,3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 4,6 φορές.

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Σε συνδυασμό με την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, οι κινήσεις αυτές σύμφωνα με τη διοίκηση ενισχύουν περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση, τη ρευστότητα και τη χρηματοδοτική ευελιξία του Ομίλου.

Η ισχυρή αυτή χρηματοοικονομική θέση εκτιμάται ότι αποτελεί πλέον ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προσφέροντας στον Ομιλο ανθεκτικότητα σε ένα απαιτητικό οικονομικό και χρηματοδοτικό περιβάλλον και, ταυτόχρονα, την ισχύ και την ευχέρεια να αξιοποιήσει τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργεί η αυξανόμενη ανάγκη συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων σε έργα υποδομής, επιταχύνοντας την επόμενη φάση ανάπτυξής του.

Επίσης, τα συνολικά ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκαν σε 2,2 δισ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων 1,2 δισ. ευρώ σε επίπεδο μητρικής εταιρείας.

Τέλος, οι συνολικές επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου ανήλθαν σε περίπου 407 εκατ. ευρώ και κατευθύνθηκαν στα υπό εκτέλεση έργα (Εγνατία, ΒΟΑΚ, IRC, Νέστος), καθώς και στην εξαγορά του 12,8% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου.