Με τη δράση «Γιορτές για όλους» να βρίσκεται προ των πυλών, την «Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών» να είναι σε εξέλιξη έως το τέλος του έτους και νέες ανατιμήσεις να έχουν γνωστοποιηθεί στις αλυσίδες και να αναμένονται στις αρχές Δεκεμβρίου, οι επιχειρήσεις σουπερμάρκετ ανταγωνίζονται για να κρατήσουν τα μερίδιά τους σε ένα περιβάλλον που το χαρακτηρίζει έντονος ανταγωνισμός και η μειωμένη αγοραστική δύναμή των Ελλήνων, η οποία βρίσκεται ακόμα προ του 2010 και μάλιστα σε ένα ρευστό πλαίσιο που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις.

Στη συνέντευξη Τύπου της Ενωσης Σουπερμάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ), χθες, οι εκπρόσωποι των μεγάλων αλυσίδων απέφυγαν οποιαδήποτε πρόβλεψη για την εξέλιξη των τιμών το 2027, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι τελικά αυτές που θα καθορίσουν το μέλλον.

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Ο πρόεδρος της ΕΣΕ Γιάννης Μασούτης ανέφερε ότι «η σημερινή εικόνα στο οργανωμένο λιανεμπόριο παραπέμπει περισσότερο σε σταθεροποίηση παρά σε έναν νέο κύκλο γενικευμένων αυξήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επιμέρους κατηγορίες προϊόντων στις οποίες εξακολουθούν να καταγράφονται αυξήσεις».

Ο ίδιος είπε ότι οι τιμές επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως το ενεργειακό κόστος, οι διεθνείς αγορές, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι μεταφορές και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής», προσθέτοντας ότι «μέσα σε αυτό το περιβάλλον δεν θα ήταν ασφαλές να γίνουν προβλέψεις για το 2027».

Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής της ΕΣΕ, Απόστολος Πεταλάς, σημείωσε ότι οι έλληνες καταναλωτές διαθέτουν σήμερα το 78% του εισοδήματος που είχαν το 2010, σε πραγματικούς όρους, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει κάποια μαγική λύση που θα μπορούσε να ανατρέψει άμεσα αυτή την πραγματικότητα.

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Υποστήριξε ότι με βάση τα στοιχεία πωλήσεων των αλυσίδων οι ανατιμήσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο είναι χαμηλότερες από τον συνολικό πληθωρισμό τροφίμων. «Ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ συγκρατεί προς τα κάτω τον μέσο πληθωρισμό τροφίμων. Αυτό είναι αποτέλεσμα του ανταγωνισμού, αλλά και του γεγονότος ότι όταν είσαι επώνυμος, ο καταναλωτής σε κρίνει πολύ πιο αυστηρά».

Ωστόσο ανέφερε ότι το τελευταίο τρίμηνο έχουν καταγραφεί ανατιμήσεις στα γαλακτοκομικά, οι οποίες συνδέονται με την αύξηση του κόστους του αιγοπρόβειου γάλακτος. Επίσης, νέες ανατιμήσεις αναμένονται στις μπίρες, οι οποίες εκτιμάται ότι θα περάσουν στα ράφια των σουπερμάρκετ στις αρχές Δεκεμβρίου, ενώ πιέσεις καταγράφονται και στα ζυμαρικά, λόγω της αύξησης του κόστους των πρώτων υλών και κυρίως του σιταριού.

Στην κατηγορία των ζυμαρικών οι αυξήσεις ενδέχεται να είναι της τάξεως του 4%-5%, με αντίστοιχες πιέσεις να καταγράφονται και στα δημητριακά σύμφωνα με τον κ. Πεταλά.