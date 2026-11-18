Για να είμαι ειλικρινής, όταν διάβασα στα σόσιαλ ότι ο Αδωνις Γεωργιάδης είπε ότι το Πολυτεχνείο δεν είχε νεκρούς οργίστηκα. Σκέφτηκα ότι, στην προσπάθειά του να εντυπωσιάσει, είπε ένα προκλητικό ψέμα. Ακούγοντας στη συνέχεια διαφόρους να του την πέφτουν, βλέποντας και τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Νέας Αριστεράς, σιγουρεύτηκα ότι την έκανε την πατάτα.

Θεώρησα ιδίως ότι τα κόμματα που τον αποδοκίμασαν έχουν επιβεβαιώσει τη δήλωσή του, αλλιώς πώς – μπορούν να κάνουν πολιτική με φήμες; Περίμενα ώρα την ώρα και την αποδοκιμασία του από την κυβέρνηση. Επειδή δεν είδα τέτοια αποδοκιμασία, ούτε κάποια άλλη σχετική δήλωση, είπα να βρω την εκπομπή στα Παραπολιτικά, στην οποία μίλησε ο υπουργός Υγείας.

Ακουσα το επίμαχο απόσπασμα. Ο Γεωργιάδης ρωτήθηκε αν υπήρξαν νεκροί κατά την εξέγερση. «Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά που βγήκε επί υπουργίας Ευαγγέλου Αβέρωφ», απάντησε. Και συμπλήρωσε: «Πάρτε το και διαβάστε το να σας λυθούν οι ιστορικές απορίες».

Ο Γεωργιάδης δεν απάντησε ευθέως στην ερώτηση. Παρέπεμψε σε ένα ιστορικό ντοκουμέντο, στο πόρισμα του αντεισαγγελέα Τσεβά που ερεύνησε το Πολυτεχνείο μετά την πτώση της χούντας. Είναι προσβάσιμο στον καθένα, μεταξύ άλλων είναι αναρτημένο σε μπλογκ της ιστοσελίδας του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ξέρω ότι πολλοί δεν ήταν ικανοποιημένοι με το συγκεκριμένο πόρισμα – αλλά είναι το μόνο πόρισμα με στοιχεία που υπάρχει. Και απαντά με σαφήνεια στην ερώτηση που υπεβλήθη στον Γεωργιάδη: λέει δηλαδή ότι υπήρξαν νεκροί, όχι ότι δεν υπήρξαν όπως έσπευσαν διάφοροι να πουν ότι ισχυρίστηκε ο Γεωργιάδης. Στην αρχή, το πόρισμα Τσεβά αναφέρει 15 επισήμως καταγραφέντες νεκρούς, με ονοματεπώνυμα, πού βρέθηκαν και πώς.

Προσθέτει τρεις ακόμα νεκρούς «πλήρως βεβαιωθέντες». Ακολουθεί λίστα με έξι επιπλέον νεκρούς «βασίµως προκύπτοντες», οι τέσσερις με τα στοιχεία τους, οι δύο χωρίς να διευκρινιστούν τα ονοματεπώνυμά τους. Και ένα τέταρτο κεφάλαιο με επιπλέον αδιευκρίνιστους νεκρούς «εκ διαδόσεων πιθανολογουμένους» – την περίπτωση του Αλέξανδρου Σπαρτίδη, που αναφέρεται επωνύμως σε αυτό το κεφάλαιο, την έχω επιβεβαιώσει προσωπικά από αξιόπιστες μαρτυρίες.

Ο Γεωργιάδης, δηλαδή, παρέπεμψε στην πιο αξιόπιστη λίστα νεκρών του Πολυτεχνείου, αυτή που προέκυψε από την εισαγγελική έρευνα και χρησίμευσε κατόπιν για την παραπομπή των υπευθύνων στη δίκη του Πολυτεχνείου. Δεν είπε ότι δεν υπήρξαν νεκροί. Κατά συνέπεια, όσοι του επιτέθηκαν για τη συγκεκριμένη δήλωση το έκαναν παρασυρμένοι είτε από μια παρεξήγηση είτε από ένα εσκεμμένο ψέμα που κυκλοφόρησε γι’ αυτόν.

Οι περισσότεροι απ’ όσους παρεξήγησαν, την πάτησαν επειδή δεν διασταύρωσαν την πληροφορία που άκουσαν. Για την αναμετάδοσή της φταίνε ιδιαίτερα τα κόμματα: δεν νοείται να βγάζεις ανακοινώσεις χωρίς να έχεις ελέγξει την ακρίβεια των πληροφοριών σου. Με άλλα λόγια, δεν φτάνει να καταγγέλλεις τα φέικ νιους, χρειάζεται να είσαι σε εγρήγορση για να μην τα χρησιμοποιείς. Υπήρξαν και μερικοί, και πασόκοι όπως ο Παύλος Χρηστίδης, που θύμισαν ότι ο Γεωργιάδης ισχυριζόταν ότι δεν υπήρξαν νεκροί του Πολυτεχνείου στο μακρινό παρελθόν του, τα χρόνια της ριζοσπαστικής ακροδεξιάς ταυτότητάς του και, βέβαια, επιτέθηκαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη που τον κρατάει.

Υπενθυμίζω ότι ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης είχαν συνυπάρξει στις κυβερνήσεις Παπαδήμου και Σαμαρά – Βενιζέλου, προφανώς επειδή ο Γεωργιάδης μετατοπίστηκε και μετακινήθηκε στο μέτωπο των μνημονίων. Τον συγκεκριμένο πολιτικό τον έφερε στην κεντρική σκηνή μαζί με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, προφανώς και επειδή έχει μεταβάλει απόψεις για πολλά. Γι’ αυτές, νομίζω, κρίνεται σήμερα – και για το έργο του. Εκτός αν η κρίση μας είναι υπόθεση των προκαταλήψεών μας.

Πάλι στην πορεία

Η τελευταία φορά που θυμάμαι τον Αλέξη Τσίπρα να συμμετέχει στην πορεία του Πολυτεχνείου ήταν το 2023. Ηταν η 50ή επέτειος του Πολυτεχνείου, είχε αποδεχτεί την ευθύνη για το ταπεινωτικό αποτέλεσμα των εκλογών εκείνης της χρονιάς και είχε αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος, ωστόσο κατέβηκε στην πορεία. Την επόμενη και τη μεθεπόμενη χρονιά, ο Τσίπρας έλαμπε διά της απουσίας του από το πολιτικό προσκήνιο. Δεν έκανε παρεμβάσεις στη Βουλή, παρακολουθούσε από μακριά τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και, βέβαια, απέφευγε και την ακτιβιστική δραστηριότητα – δεν κατέβηκε δηλαδή τα επόμενα δύο χρόνια στην πορεία.

Πήγαινε όμως ταξίδια σε ευρωπαϊκές χώρες, αφού συμμετείχε στις δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ το 2025 δίδαξε στο Χάρβαρντ και τον Οκτώβριο του 2025 έδωσε μια διάλεξη στο Παρίσι, στη Σορβόνη. Υστερα, ετοίμαζε το (ας πούμε) κεντρώο ριμπράντινγκ και την «Ιθάκη», που παρουσιάστηκε λίγο μετά το Πολυτεχνείο του 2025 και δούλευε για το νέο κόμμα. Χθες, παρά το ριμπράντινγκ, έκρινε ότι ήρθε πάλι η εποχή του ακτιβισμού, οπότε έπειτα από διετή απουσία επέστρεψε στην πορεία. Για να ψάχνει αναβάπτιση στην επικράτεια των κινημάτων, καταλαβαίνει κανείς τι πρόβλημα έχει στα αριστερά του.