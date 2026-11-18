Η φωτογραφία που ανέβασε το 2019 στο Χ (τότε Twitter) o Κάρολος (τότε πρίγκιπας) με τον Ντάνιελ Κρεγκ (τότε Τζέιμς Μποντ) στα γυρίσματα του «No Time to Die»

Από το «καλωσόρισμα» του βασιλιά Κάρολου στον νέο Μποντ, Ρόμπερτ Πάτινσον, μέχρι τις επισκέψεις σε γυρίσματα, τις πρεμιέρες και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου

«Καλώς ήλθατε στην Υπηρεσία Μυστικών Πληροφοριών της Αυτού Μεγαλειότητος, κύριε Μποντ». Με αυτή την ανάρτηση ο επίσημος λογαριασμός της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στο X υποδέχθηκε τη Δευτέρα τον Ρόμπερτ Πάτινσον, μετά την ανακοίνωσή του ως νέου Τζέιμς Μποντ.

Η αναφορά στην «Υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητος» δεν ήταν απλώς ένα έξυπνο λογοπαίγνιο. Ηταν μια υπενθύμιση της ιδιαίτερης σχέσης που συνδέει εδώ και δεκαετίες τον κινηματογραφικό 007 με τη βρετανική μοναρχία, ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της βρετανικής κουλτούρας.

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Αλλωστε, ο διάσημος μεν, φανταστικός δε, πράκτορας της MI6 – της βρετανικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών – είναι συνδεδεμένος με το βρετανικό κράτος, την υπηρεσία του Στέμματος και, κατ’ επέκταση, με το παλάτι, όχι μόνο σε επίπεδο μυθοπλασίας. Διότι ποιος μπορεί να ξεχάσει την εντυπωσιακή συνάντηση της βασίλισσας Ελισάβετ με τον Τζέιμς Μποντ στις 27 Ιουλίου 2012, κατά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου;

Και πάλι ο Ντάνιελ Κρεγκ ως Τζέιμς Μποντ, αυτή τη φορά με τη Βασίλισσα Ελισάβετ σε βίντεο γυρισμένο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012

Είναι η στιγμή που ο Ντάνιελ Κρεγκ που «ενδύθηκε» τον ρόλο του γοητευτικού πράκτορα από το 2006 έως το 2021, εμφανίζεται στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, όπου τον υποδέχεται η ίδια η βασίλισσα Ελισάβετ, αλλά και τα αγαπημένα της σκυλάκια. Κι αφού περπατούν σε έναν από τους διαδρόμους του παλατιού, λίγο αργότερα αναχωρούν με ελικόπτερο, πετώντας πάνω από το Λονδίνο με προορισμό το Ολυμπιακό Στάδιο.

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Η κινηματογραφική συνέχεια ήταν εξίσου εντυπωσιακή: δύο αλεξιπτωτιστές εγκατέλειψαν το ελικόπτερο με τον έναν να φορά το κοστούμι του Τζέιμς Μποντ και τον δεύτερο να υποδύεται τη βασίλισσα, ενώ η πραγματική Ελισάβετ εμφανίστηκε στη συνέχεια στο βασιλικό θεωρείο.

Στις πρεμιέρες

Η σχέση της βασιλικής οικογένειας με το κινηματογραφικό σύμπαν του 007 ωστόσο δεν περιορίζεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η πρώτη επίσημη συνάντηση της βασίλισσας Ελισάβετ με τον κόσμο του Τζέιμς Μποντ είχε πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου 1967, στην πρεμιέρα της ταινίας «Ζεις μονάχα δύο φορές», στον κινηματογράφο Οντεόν της πλατείας Λέστερ του Λονδίνου. Η Ελισάβετ και ο σύζυγός της Φίλιππος έδωσαν το «παρών», ενώ η βασίλισσα συναντήθηκε με τον Σον Κόνερι. Ηταν η πρώτη πρεμιέρα ταινίας Μποντ στην οποία συμμετείχε και αποτέλεσε την αρχή μιας μακράς σειράς βασιλικών εμφανίσεων σε εκδηλώσεις της κινηματογραφικής σειράς.

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Η ανάρτηση με την οποία η βασιλική οικογένεια καλωσόρισε τον νέο Μποντ, Ρόμπερτ Πάτινσον

Η παρουσία της βασιλικής οικογένειας συνεχίστηκε και τις επόμενες δεκαετίες. Το 2002, η βασίλισσα και ο πρίγκιπας Φίλιππος παρακολούθησαν την πρεμιέρα της ταινίας «Πέθανε μια άλλη μέρα», με αφορμή και τα 40 χρόνια του Τζέιμς Μποντ στη μεγάλη οθόνη. Το 2006, η Ελισάβετ βρέθηκε ξανά σε βασιλική πρεμιέρα, αυτή τη φορά για το «Casino Royale», την πρώτη ταινία του Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του 007.

Το 2012, ο Κάρολος και η Καμίλα παρακολούθησαν την παγκόσμια πρεμιέρα του «Skyfall» στο Royal Albert Hall. Η εκδήλωση είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα: ύστερα από επιθυμία του τότε πρίγκιπα της Ουαλίας, τα έσοδα διατέθηκαν σε οργανώσεις που υποστηρίζουν εν ενεργεία και πρώην μέλη των τριών βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών, MI6, MI5 και GCHQ.

Ακολούθησε η πρεμιέρα του «Spectre» το 2015, με την παρουσία του πρίγκιπα Ουίλιαμ, της Κέιτ και του πρίγκιπα Χάρι και πιο πρόσφατα, στις 20 Ιουνίου 2019, ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος επισκέφθηκε τα Pinewood Studios, όπου πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα της 25ης ταινίας της σειράς «No Time to Die».

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Κατά την επίσκεψή του ξεναγήθηκε στα σκηνικά, παρακολούθησε μέρος των γυρισμάτων και συναντήθηκε με μέλη του καστ και της παραγωγής. Ανάμεσά τους ήταν ο Ντάνιελ Κρεγκ, στην πέμπτη και τελευταία κινηματογραφική του εμφάνιση ως 007.

Η πιο πρόσφατη μεγάλη βασιλική κινηματογραφική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, στην πρεμιέρα του «No Time to Die», όπου ο Κάρολος και η Καμίλα, μαζί με τον Γουίλιαμ και την Κέιτ, συναντήθηκαν με τον πρωταγωνιστή. Και αυτή η πρεμιέρα είχε φιλανθρωπικό σκοπό, καθώς στήριξε οργανώσεις που βοηθούν μέλη των υπηρεσιών πληροφοριών και των βρετανικών ειδικών δυνάμεων.