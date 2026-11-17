Όταν, στην εποχή του Χίτλερ, ένας Γερμανός μαγαζάτορας ενημέρωνε Αμερικανό επισκέπτη για την κατάσταση της Γερμανίας, ο τελευταίος του μίλησε για την αίσθησή του ότι οι Γερμανοί, μαζί με την ελευθερία, είχαν χάσει και κάτι ανεκτίμητο.

Για να λάβει την απάντηση του μαγαζάτορα: «Μα δεν καταλαβαίνετε καθόλου; Πριν ήμασταν υποχρεωμένοι να σκοτιζόμαστε με εκλογές, κόμματα και ψηφοφορίες. Τώρα δεν έχουμε τέτοιες σκοτούρες. Τώρα είμαστ’ ελεύθεροι…» (Ernst Cassirer, «Η τεχνική των σύγχρονων πολιτικών μύθων», ΕΡΑΣΜΟΣ).

Και μπορεί η Ιστορία να μην επαναλαμβάνεται, πλην όμως ο βαθύτερος φόβος μπροστά στην ελευθερία, μετατρέπεται αενάως σε αποστροφή απέναντι στην ίδια τη δημοκρατία. Μία αποστροφή που μεταμφιέζεται από όλα τα αντιδημοκρατικά τέρατα σε «ευγενή ανθρώπινη αρετή».

Διότι η Δημοκρατία δεν έχει να αντιτάξει καμία γοητεία απέναντι στις συναρπαστικές υποσχέσεις των τεράτων της Ιστορίας, που υποθάλπουν και εκμεταλλεύονται το μίσος, τους φόβους και την άγνοια. Ούτε καν τις μεγαλειώδεις λέξεις διαθέτει με τις οποίες παραπλανούν τα τέρατα.

Διότι η Δημοκρατία το μόνο που μπορεί να υποσχεθεί, είναι να βάλει σε τάξη τις ανθρώπινες υποθέσεις, απαιτώντας όμως ορθολογισμό και σύνεση, που μόνον ρουτίνα, ανία και πλήξη παράγουν. Και είναι φυσικό αυτό, διότι, σε αντίθεση με τους συναρπαστικούς επί γης «τελικούς στόχους» όλων των τεράτων της Ιστορίας, «το έσχατο θεμέλιο της Δημοκρατίας είναι ο σκεπτικισμός» (Pierre-André Taguieff «Η ρεβάνς του εθνικισμού» Εκδόσεις «Επίκεντρο»).

Δεν είναι τυχαίο ότι η κατάργησή της από τη χούντα δεν συνάντησε κάποια μαζική αντίσταση. Ακόμη και η πτώση της ήρθε ως συνέπεια της δικής της ύβρεως.

Όταν τράπηκε σε εξαγωγέα πραξικοπήματος και στην Κύπρο, οπότε ανατράπηκε από τα αποτελέσματα της δικής της παραφροσύνης. Και το Πολυτεχνείο; Δεν είναι αυτό που ανέτρεψε τη χούντα; Η απάντηση είναι όχι. Και όμως είναι χωρίς κανένα νόημα το ερώτημα αν το Πολυτεχνείο ανέτρεψε την δικτατορία. Διότι, άλλη είναι η σημασία του και το νόημά του, τα οποία όμως τρομάζουμε να αγγίξουμε.

Διότι πάνω στο Πολυτεχνείο και στην Αντίσταση των ελάχιστων φοβισμένων ανθρώπων που μπόρεσαν να θέσουν την αξιοπρέπειά τους πάνω από τον φόβο τους, ακούμπησε ένας ολόκληρος λαός μετά την πτώση της χούντας, για να διασωθεί ηθικά. Αφού προηγουμένως, είτε γοητεύτηκε, είτε βολεύτηκε και στήριξε, είτε συμβιβάστηκε με το τέρας της δικτατορίας.

Για τη σημασία του Πολυτεχνείου, αρκεί να φανταστούμε έναν απολύτως κυνικό λαό, που δεν θα είχε να επικαλεστεί κανένα μύθο για την αξιοπρέπειά του, παρά μόνο την ευτέλεια και τον κυνισμό της συναλλαγής με μια κρατική εξουσία που δρούσε ως «εγκληματική οργάνωση».

Γι’ αυτό, δεν έχει καμία σημασία αν το Πολυτεχνείο ανέτρεψε τη χούντα – που δεν την ανέτρεψε – ούτε αν «κατασχέθηκε» στη συνέχεια από σταλινικούς δημαγωγούς, με ιδεολογία που οδηγεί σε ολοκληρωτικά ή τυραννικά φαντάσματα, σαφώς χειρότερα από τη δικτατορία. Σημασία έχει ότι το Πολυτεχνείο υπήρξε. Ως πηγή νοήματος και αξιοπρέπειας, για έναν ολόκληρο λαό.

Ο Κώστας Κούρκουλος είναι δικηγόρος