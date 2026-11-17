Η Ιταλία αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του UEFA Nations League μετά την ήττα της με 4-1 από το Βέλγιο, ενώ η Πορτογαλία ηττήθηκε από τους Δανούς με 1-4 στην Μπράγκα

Ενώ η δική μας προσοχή ήταν στις περιπέτειες της Εθνικής Ελλάδος και στο πώς αυτή θα ολοκλήρωνε την παρουσία της στον όμιλο του UEFA Nations League στον οποίο βρέθηκε, η συγκεκριμένη διοργάνωση προσφέρει υλικό για πολλές άλλες ενδιαφέρουσες ιστορίες – ίσως πιο ενδιαφέρουσες από αυτές της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ειδικά σε αυτή την τελευταία αγωνιστική της τα αποτελέσματα ήταν σε κάποιες περιπτώσεις πέρα από τη λογική.

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Τέλος

Δεν είναι παράξενο ότι οι Ισπανοί έχασαν από την Αγγλία βάζοντας τέλος σε μία περίοδο που δεν γνώριζαν ήττα και η οποία κράτησε πάνω από τρία ολόκληρα χρόνια!

Η ομάδα του Ντε λα Φουέντε (παγκόσμια πρωταθλήτρια και κάτοχος του Euro) ηττήθηκε για πρώτη φορά έπειτα από 950 μέρες περίπου αλλά ηττήθηκε από την Αγγλία που τη βρίσκει τελευταία μπροστά της ακόμα και σε τελικούς του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος – κάποτε και η Ισπανία θα έχανε.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν κάτι παράξενο υπήρξε, είναι ότι οι Άγγλοι κέρδιζαν τους Ισπανούς με 0-3 και θα τους είχαν οδηγήσει σε μια τεράστια εντός έδρας ήττα, αν δεν έμεναν με παίκτη λιγότερο με τη συμπλήρωση της μιας ώρας.

Μετά την αποβολή του Αντερσον οι Ισπανοί μείωσαν το σκορ και έχασαν αξιοπρεπώς με 2-3.

Δεν έλειψε

Είχαμε όμως εντυπωσιακά πράγματα και στον τρίτο και στον τέταρτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας κι ασχολούμαι με αυτούς τους ομίλους, γιατί μόνο όσοι βρίσκονται στην πρώτη κατηγορία μπορούν τη διοργάνωση να την κατακτήσουν.

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Στον τρίτο όμιλο οι Ιταλοί κέρδισαν τη Γαλλία με 3-1 την περασμένη Πέμπτη για να χάσουν την Κυριακή το βράδυ με 4-1 από το Βέλγιο και να αποκλειστούν από τα προημιτελικά.

Μετά τη νίκη με τη Γαλλία, η «Corriere Dello Sport» έβαλε τίτλο «Επιστρέψαμε». Μετά την ήττα από το Βέλγιο έβαλε τίτλο «Επιστρέψαμε, αλλά σπίτι». Πέραν πάσης αμφιβολίας εντυπωσιακό ήταν και το ότι η Πορτογαλία στο πρώτο παιχνίδι της χωρίς τον Ρονάλντο ηττήθηκε από τους Δανούς με 1-4 στην Μπράγκα: έχανε μάλιστα 0-4. Και όσο κι αν ο προπονητής της Χεσούς δήλωσε ότι ο Κριστιάνο δεν του έλειψε, η αίσθηση που υπήρχε ήταν ακριβώς αντίθετη.

Παρά τη δυσκολία του Ρονάλντο να κάνει τη διαφορά στα 41 του όταν τον καλούσαν, ήταν φανερό το περασμένο Σάββατο ότι από τους Πορτογάλους (που πάντως έχουν προκριθεί) έλειπε ο ηλεκτρισμός που προκαλούσε για χρόνια η παρουσία του. Ισως μερικές φορές και η γκρίνια του.

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Καλεντάρι

Οι μεταπτώσεις στην απόδοση των μεγάλων ομάδων μπορεί να δημιουργούν την εντύπωση ότι το UEFA Nations League δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Δεν συμφωνώ. Η συγκεκριμένη διοργάνωση προέκυψε όταν η UEFA το 2018 διαπίστωσε πως υπήρχαν στο καλεντάρι αρκετές ημερομηνίες για παιχνίδια εθνικών ομάδων που χρησιμοποιούνταν για φιλικά παιχνίδια.

Οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη των διοργανώσεών της σκέφτηκαν ότι δημιουργώντας ένα καινούργιο θεσμό μπορεί οι συγκεκριμένες ημερομηνίες να αξιοποιηθούν εμπορικά.

Έτσι και έγινε. Το UEFA Nations League είναι μια διοργάνωση στην οποία οι εθνικές ομάδες είναι χωρισμένες σε γκρουπ ανάλογα με τη δυναμικότητά τους – κάτι σαν το περίφημο Μπρούνο Ζάουλι του στίβου. Αυτό σημαίνει ότι δίνουν παιχνίδια με αντιπάλους ανάλογης ποιότητας και ότι δεν υπάρχουν σε αυτή παιχνίδια ανάμεσα σε ομάδες πολύ δυνατές και ομάδες πολύ αδύνατες όπως στα προκριματικά του Μουντιάλ π.χ. ή στα προκριματικά του Εuro.

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Αυτή η παρουσία παιχνιδιών μεταξύ ομάδων που έχουν περίπου ίδιες δυνατότητες δημιουργεί μια διοργάνωση δύσκολη.

Τα ισορροπημένα παιχνίδια είναι πολλά: προφανώς το Ολλανδία – Ελλάδα 7-0 αποτελεί εξαίρεση. Αυτά τα παιχνίδια αποδείχτηκε ότι ο κόσμος τα αγαπάει. Πολλοί αληθινοί ποδοσφαιρόφιλοι θέλουν να δουν ένα Ισπανία – Αγγλία ή ένα Ιταλία – Γαλλία ή ένα Γερμανία – Ολλανδία παρά να βλέπουν Ισπανούς, Γάλλους, Γερμανούς Ολλανδούς, Αγγλους να βάζουν του κόσμου τα γκολ σε ομάδες όπως η Μάλτα, το Σαν Μαρίνο, το Γιβραλτάρ, η Λευκορωσία και άλλες… μεγάλες δυνάμεις με τις οποίες αγωνίζονται στα προκριματικά του Μουντιάλ ή του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Επιτυχία

Η εισπρακτική επιτυχία των παιχνιδιών του UEFA Nations League οδήγησε τις ομοσπονδίες να απαιτούν από τις εθνικές ομάδες που βρίσκονται στη διοργάνωση τα καλύτερα αποτελέσματα: σε τελική ανάλυση και οι ομοσπονδίες παιχνίδια πουλάνε και θέλουν αυτά να είναι τα καλύτερα.

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Έτσι το UEFA Nations League εξελίχτηκε σε ένα πολύ επιθυμητό τρόπαιο: το καταλαβαίνεις και από τα ονόματα αυτών που το έχουν κερδίσει. Τα κατάφεραν οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι και απ’ ό,τι φαίνεται φέτος μπορεί να είναι η μεγάλη ευκαιρία των Αγγλων.

Πιο δύσκολο

Οσο κι αν ακούγεται παράξενο, είναι μάλλον πιο δύσκολο να κερδίσεις το UEFA Nations League παρά το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα αν δεν συγκαταλέγεσαι μεταξύ των πολύ μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων. Αλλά ακριβώς επειδή η διοργάνωση έχει πολλά ντέρμπι, υπάρχουν σ’ αυτή και μεγάλα σκαμπανεβάσματα.

Ακόμα και πανίσχυρες ομάδες όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Αγγλία περνάνε από νύχτες θριάμβων σε βραδιές απογοητεύσεων. Είναι πολύ πιθανό με την ολοκλήρωση του UEFA Nations League να μην υπάρχει καμία αήττητη ομάδα. Και στα προημιτελικά του μπορεί να έχουμε αληθινά δυνατά ζευγάρια: συμβαίνει σχεδόν πάντα.

Ποιος

Στο μεταξύ μιλώντας για την UEFA θέλω να σας πω ποιο είναι το τελευταίο της πρόβλημα: δεν μπορεί να βρει αντίπαλο να κατεβάσει κόντρα στον Τζιάνι Ινφαντίνο στις εκλογές της FIFA. Δύο μέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας δεν φαίνεται κανείς διαθέσιμος. Ο πρόεδρος Αλεξάντερ Τσέφεριν δεν θέλει να αφήσει τη θέση του στην UEFA. O Αρσέν Βενγκέρ στον οποίο έγινε μια κρούση αρνήθηκε.

Η καταπληκτική ιστορία που κυκλοφόρησε στην Ισπανία ότι η UEFA θα ήθελε ως υποψήφιο τον Πεπ Γκουαρντιόλα δεν επιβεβαιώθηκε: ο τέως προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι μοιάζει πιο πιθανό να αναλάβει την εθνική ομάδα των ΗΠΑ.

Ο Φίγκο είναι άνθρωπος της UEFA, αλλά καταλαβαίνει πως είναι δύσκολο να κερδίσει τον Ινφαντίνο που τον στηρίζουν οι Λατινοαμερικανοί, οι ΗΠΑ και οι συν αυτώ και κυρίως οι Αφρικανοί. Χθες κυκλοφόρησε ότι θα κατεβεί τελικά ο πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας Φιλίπ Ντιαλό, αλλά το βλέπω δύσκολο να κερδίσει.

Οι εκλογές θα γίνουν στις 18 Μαΐου. Αλλά το ποιος θα κερδίσει θα είναι γνωστό από πριν. Αν η UEFA δεν βρει συμμαχίες στην Ασία κυρίως, ο Ινφαντίνο δεν ανησυχεί…