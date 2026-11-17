Κατά τις κλειστές συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι και σύμφωνα με τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης» οι Ρώσοι επέδωσαν στους Αμερικανούς ένα έγγραφο, το οποίο οι «Τάιμς» εξασφάλισαν.

Το έγγραφο δεν φέρει επικεφαλίδα ή υπογραφή και χαρακτηρίζεται «ανεπίσημο» (non paper).

Το περιεχόμενό του, το οποίο κατά την εφημερίδα επιβεβαιώθηκε και από άλλη πηγή και πάντως δεν διαψεύστηκε από πουθενά, διατυπώνει τη θέση της Ρωσίας για τη «νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας».

Ουσιαστικά και ρητά ζητά την επιστροφή της Ευρώπης στην «προ του 1997» κατάσταση.

Ισχυρίζονται μάλιστα ότι το αίτημα είχε διατυπωθεί και το 2022 λίγους μήνες πριν απ’ την εισβολή στην Ουκρανία και αγνοήθηκε.

Πολύ πιθανό. Ποιος θα πάρει σοβαρά κάποιους μεγαλομανείς ψυχοπαθείς που θέλουν να γυρίσουν τον κόσμο τριάντα χρόνια πίσω;

Κατά μια ερμηνεία αποτελεί πάντως τις «πραγματικές αιτίες» του πολέμου στις οποίες αναφέρεται συχνά ο Πούτιν και μουρμουρίζουν οι δικοί του.

Ενώ η ρωσική ηγεσία έχει συχνά υπονοήσει πως το καλύτερο σύστημα ασφάλειας ήταν ο Ψυχρός Πόλεμος, το Σύμφωνο της Βαρσοβίας κι ένα condominium Ρωσίας και Αμερικής στην Ευρώπη.

Φυσικά είχαμε αντιδράσεις στις άμεσα ενδιαφερόμενες χώρες, όπως η Πολωνία, η Φινλανδία και οι Βαλτικές.

Εδώ κοιμόμαστε ήσυχοι και συνιστούμε «να εξομαλύνουμε τις σχέσεις με τη Μόσχα» για να πέσουν οι τιμές της ενέργειας!

Δυο παρατηρήσεις.

Πρώτον, επιβεβαιώνεται ότι η ρωσική απειλή είναι πολύ πιο σοβαρή από όσο υπολογίζουν οι ημέτεροι οπαδοί ή πράκτορες του Πούτιν.

Δεν αφορά μόνο την ανατολική Ουκρανία, θέλουν όλη την ανατολική Ευρώπη.

Να θυμίσω πως το σημειώνουμε εδώ από τις πρώτες μέρες της εισβολής.

Δεύτερον, η κωλοτούμπα των Αμερικανών και τα κολλητιλίκια με τους Ρώσους δεν απειλούν μόνο την ηρωικά μαχόμενη Ουκρανία.

Βάζουν σε κίνδυνο όλη την Ευρώπη. Κι εμάς μαζί της.

Διότι η ρωσική απειλή κάνει στην πραγματικότητα ορατό το αυτονόητο. Ότι δηλαδή η ασφάλεια της Ευρώπης πρέπει να είναι αρμοδιότητα της Ευρώπης. Τελεία.

Και γι’ αυτό έχει σημασία η συμμετοχή των ευρωπαϊκών κρατών στις συνομιλίες με τη Ρωσία για την ειρήνευση στην Ουκρανία.

Θα μου πείτε φυσικά ότι και η απειλή είναι σχετική. Πολεμούν οι Ρώσοι τέσσερα χρόνια και βάλε για να πάρουν το μισό Ντονέτσκ και ούτε.

Όποιος όμως εφησυχάζει με την ανικανότητα των Ρώσων ή τη μαχητικότητα των Ουκρανών δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μπορεί να αισθάνεται και ασφαλής.

Να γυρίσουμε πίσω στο 1997 δεν μοιάζει ίσως πολύ πιθανό. Αλλά ούτε το 2027 μου φαίνεται πολύ σίγουρο.