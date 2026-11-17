Η αποχώρηση της Χρύσας Γκαβανίδου του Κινήματος Δανειοληπτών από την ΕΛΑΣ, παρότι αφορούσε ένα στέλεχος όχι πανελλαδικά γνωστό, έκανε τον γύρο στις ιστοσελίδες τις προηγούμενες ώρες – γιατί είναι η πρώτη παραίτηση που έγινε για λόγους πολιτικούς από ένα εγχείρημα έξι μηνών: «Μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου, από την πρώτη μέρα που έκανα την εγγραφή μου, δεν είχα τη δυνατότητα της επικοινωνίας όχι με τον πρόεδρο ούτε καν με τους τομεάρχες και την ηγετική ομάδα του προέδρου», ανέφερε η Γκαβανίδου στο ραδιόφωνο του Meganews, κάνοντας επίσης λόγο για «περιχαράκωση» και «αυλή» του προέδρου. Στην οποία, όντως, τα πράγματα δεν είναι πολύ καλύτερα.

Παραθυράκι

Κανείς στο ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να πάρει πάνω του την κριτική για την επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη – ακόμα και οι συνυποψήφιοί της στη Β’ Πειραιά λένε πως «όλοι είναι ευπρόσδεκτοι». Θα συνέβαινε το ίδιο με τη Θεοδώρα Τζάκρη;

Σε αυτή την περίπτωση ούτε η Χαριλάου Τρικούπη θα είχε την ίδια αντιμετώπιση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει υπάρξει καμία συνάντηση, καμία συνεννόηση και καμία συμφωνία με την Τζάκρη – ενώ ο Ανδρουλάκης σέβεται τον περιορισμό του καταστατικού για τις θητείες. Πώς θα μπορούσε το θέμα Τζάκρη να τεθεί προς συζήτηση; Αν κάποιοι αποφάσιζαν να θέσουν την ενδεχόμενη υποψηφιότητά της ως ζήτημα στην Κεντρική Επιτροπή.

Αναθεωρητισμός

Όταν πρόκειται για τον ιστορικό αναθεωρητισμό της Ρωσίας και της Τουρκίας, το δημοκρατικό τόξο έχει ενιαίο μέτωπο. Γιατί μπροστά στην ακροδεξιά άνοδο δεν συμβαίνει το ίδιο;

Γιατί ένας υπουργός της σημερινής κυβέρνησης, που αυτοπροσδιορίζεται ως φιλελεύθερη και κεντροδεξιά, επιμένει να αρνείται πως υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, επικαλούμενος ένα πόρισμα που έχει ξεπεραστεί από την ιστορική έρευνα και τις μαρτυρίες των προσώπων που τα έζησαν;

«Ανιστόρητος και επικίνδυνος ο κ. Γεωργιάδης, συνεχίζει την ακροδεξιά προπαγάνδα», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ. «Πρόκειται για συνειδητή αναπαραγωγή μιας ακροδεξιάς αφήγησης που επιχειρεί να παραχαράξει την ιστορική μνήμη», ανέφερε η ΕΛΑΣ.

Τα ονόματα

Η διάθεση του Γεωργιάδη δεν έμεινε αναπάντητη – μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως είχε η αντίδραση ενός εκ των πρωταγωνιστών της εξέγερσης, του Κώστα Λαλιώτη, που πέρασε να πει μια «καλησπέρα» στους δημοσιογράφους στη Χαριλάου Τρικούπη για τη συνάντηση Ανδρουλάκη – Κασιμάτη. Ο πρώην υπουργός δεν μιλάει συχνά για το Πολυτεχνείο, παρά μόνο για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας: «Γράψτε τα ονόματα των νεκρών και στείλτε τα στον αντιπρόεδρο της ΝΔ. Ξέρετε πόσες σφαίρες έπεσαν κατά αμάχων τότε; 22.000, σύμφωνα με τον Καλλιβρετάκη. Τα ονόματα είναι 24», σχολίασε, παραπέμποντας στην έρευνα από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών υπό τη διεύθυνση του ιστορικού Λεωνίδα Καλλιβρετάκη.

Απορία

Πόσες γλώσσες μιλάει ο Δημήτρης Κουτσούμπας; Σίγουρα τη γλώσσα των σόσιαλ μίντια.