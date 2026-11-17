Τον κίνδυνο να βρεθεί η Ευρώπη στο περιθώριο των μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή στις κρίσιμες διεθνείς διαπραγματεύσεις, επισημαίνει ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος με αφορμή την επικείμενη συνάντηση των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ στη Σεντζέν της Κίνας στις 19 Νοεμβρίου.

Σε ανάρτησή του στο Linkedin, ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen υπενθυμίζει ότι είχε ήδη προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο μιας νέας «Γιάλτας» προ καιρού, εκφράζοντας την ανησυχία του για τη θέση της Ευρώπης στη διαμόρφωση της νέας διεθνούς τάξης πραγμάτων.

Ο Μυτιληναίος θυμήθηκε, όπως αναφέρει, τη συζήτηση στην εκπομπή Squawk Box Europe του CNBC, με τους Στιβ Σέντγουικ και Ιαν Κινγκ, στις 19 Οκτωβρίου 2026.

Όπως σημειώνει στην ανάρτησή του «ήταν η πρώτη φορά που διατυπώθηκε ρητά η εκτίμηση ότι αυτή η συνάντηση θα μπορούσε κάλλιστα να εξελιχθεί σε Νέα Γιάλτα και ότι ήταν μεγάλο κρίμα για την Ευρώπη το γεγονός ότι δεν θα είχε θέση στο τραπέζι αυτών των τόσο σημαντικών διαπραγματεύσεων. Δυστυχώς, η πρόβλεψή μου επαληθεύτηκε για όλους τους λόγους που έχω αναφέρει σε σειρά σχολίων μου κατά καιρούς».

Επίσης, υπενθυμίζει ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις από ευρωπαίους σχολιαστές. «Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε, εμείς οι Ευρωπαίοι, ότι η έκβαση των διαπραγματεύσεων και των συμφωνιών στη Σεντζέν δεν θα αποβεί εις βάρος του κοινού ευρωπαϊκού μας εγχειρήματος», σημειώνει.

Το Δημόσιο επενδύει στην αγορά των data centers

Στην ψηφιακή οικονομία του μέλλοντος βάζει κεφάλαια το ελληνικό Δημόσιο, διεκδικώντας μερίδιο από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών.

Το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), επενδυτικός βραχίονας του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, αποκτά ποσοστό 23% στη Data4 Greece, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου κέντρου δεδομένων στην Παιανία.

Πρόκειται για την πρώτη επένδυση του HIIF σε ψηφιακές υποδομές, με τη συμμετοχή της γαλλικής Data4 και της διεθνούς επενδυτικής Brookfield.

Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο νέο data center αλλά και στο γεγονός ότι το ελληνικό Δημόσιο δεν περιορίζεται στον ρόλο του οικοδεσπότη ξένων επενδύσεων. Μπαίνει και το ίδιο στο επενδυτικό σχήμα διεκδικώντας μερίδιο από την αξία που θα δημιουργηθεί.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε την επένδυση κίνηση με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία, επισημαίνοντας ότι οι ψηφιακές υποδομές θα παίξουν τις επόμενες δεκαετίες τον ρόλο που είχαν στο παρελθόν οι δρόμοι, τα λιμάνια και τα ενεργειακά δίκτυα.

«Με την επένδυση στη Data4 Greece, για τη δημιουργία ενός νέου υπερσύγχρονου κέντρου δεδομένων στην Παιανία, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο συμμετέχει ενεργά σε έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας», τόνισε ο υπουργός.

Τραπεζική στήριξη στους πυροσβέστες

Οικονομική στήριξη στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών, που έχασαν την ζωή τους κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης πυρκαγιάς στο Ζεφύρι το περασμένο Σάββατο (14/11), ανακοίνωσαν οι τράπεζες – μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).

Οι τράπεζες θα καταβάλουν άμεσα και ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε καθεμία από τις οικογένειες των Ηλία Βαλατσού και Γιώργου Ζυμπίδη, ενώ ανακοίνωσαν ότι θα προβούν στη διαγραφή των ατομικών δανειακών υποχρεώσεων από στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και από πιστωτικές κάρτες των γονέων, των προστατευόμενων μελών και των συζύγων των δύο πυροσβεστών.

Οι δικαιούχοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την ΕΕΤ μέσω email στο hba@hba.gr, υπόψη acting Γενικής Διευθύντριας.

«Έπεσαν» μεγάλες τράπεζες

Σημαντικά προβλήματα σε βασικές λειτουργίες τους, όπως οι μεταφορές χρημάτων, αντιμετώπισαν το βράδυ της Δευτέρας (16/11) μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων η Bank of America, η Chase (μέρος του ομίλου της JP Morgan) και η Wells Fargo.

Εκτός λειτουργίας τέθηκε και η πλατφόρμα πληρωμών Zelle, που χρησιμοποιείται για άμεσες διατραπεζικές συναλλαγές στις ΗΠΑ. Δεν έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε το πρόβλημα στα συστήματα των τραπεζών και δεν αποκλείεται να πρόκειται για κυβερνοεπίθεση.

«Κάποιες συναλλαγές παίρνουν περισσότερο από ό,τι συνήθως για να ολοκληρωθούν, όμως οι πελάτες έχουν ακόμα πρόσβαση στους λογαριασμούς και τα κεφάλαιά τους», ανέφερε η Chase σε σχετική δήλωση.

Μαζί ΔΕΗ και Νίκος Γκάλης

Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν το «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis», μια νέα πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση των ανθρώπων με την άσκηση και τον αθλητισμό.

Με κεντρικό μήνυμα «άφησε πίσω ό,τι σε κρατάει κάτω», το «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis» αναδεικνύει τη σημασία της κίνησης στην καθημερινότητα και προωθεί ένα μοντέλο ενεργούς ζωής, στο οποίο η άσκηση και η κίνηση του σώματος αποτελούν δικαίωμα όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φυσικής κατάστασης ή αναπηρίας.

Η γενική διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, Σοφία Δήμτσα, δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία μας με τον Νίκο Γκάλη, έναν αθλητή που έχει εμπνεύσει γενιές Ελλήνων, βασίζεται στην κοινή μας πεποίθηση ότι ο αθλητισμός πρέπει να είναι προσβάσιμος σε όλους και να αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής. Μέσα από το “ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis”, θέλουμε να ενθαρρύνουμε περισσότερους ανθρώπους να εντάξουν την άσκηση στην ζωή τους, ξεπερνώντας εμπόδια που συχνά τους κρατούν μακριά της».