Ολόκληρος ο πλανήτης σε ψηφιακή ομηρεία – Από το φιάσκο της Microsoft στο σκάνδαλο της Nvidia

Οι διακοπές στη Microsoft, το χάος στα αμερικανικά αεροδρόμια και η υπόθεση Nvidia αποκαλύπτουν πόσο ευάλωτες είναι οι υποδομές της παγκόσμιας οικονομίας

Ένας νέος κόσμος είναι αυτός που διεφάνη την περασμένη εβδομάδα – ένας κόσμος όμηρος της ψηφιακής τεχνολογίας και των όσων μπορεί να προκύψουν.

Οι αναταραχές στις επικοινωνίες και τις εμπορικές συναλλαγές με τα προβλήματα – για πολλοστή φορά – στη Microsoft, η καθήλωση των αεροσκαφών στις ΗΠΑ που θα πρέπει να αλλάξουν συνολικά τα συστήματα για τον έλεγχο των αεροπορικών πτήσεων και οι επιπτώσεις του σκανδάλου Nvidia που μετατρέπεται σε πολιτική κρίση για την κυβέρνηση Τραμπ, ίσως είναι ο πρόλογος για έναν νέο κόσμο όπου η συνδεσιμότητα αποτελεί τον αδύναμο κρίκο.

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Το φιάσκο της Microsoft – Δεν έχουν πει ακόμη αναλυτικά τι πήγε στραβά

Κυβερνήσεις, εταιρείες και δημόσιες υπηρεσίες σε περισσότερες από 70 χώρες επλήγησαν από την ψηφιακή αναστάτωση που προκλήθηκε, καθώς η Microsoft προσπαθούσε να επιδιορθώσει διακοπή που επηρέασε εκατομμύρια χρήστες.

Ιδρύματα, από την Goldman Sachs και τη γερμανική κυβέρνηση έως σχολεία και νοσοκομεία, ανακοίνωσαν ότι επηρεάστηκαν από το συμβάν, το οποίο άφησε πολλούς χρήστες να μην μπορούν να στείλουν ή να λάβουν email μέσω του Microsoft Outlook ή να έχουν πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες.

Η Microsoft, με έδρα τις ΗΠΑ, έσπευσε να αποκλείσει μια κυβερνοεπίθεση ως αιτία του προβλήματος, αλλά δεν είχε αποκαταστήσει πλήρως την πρόσβαση το απόγευμα της Παρασκευής, περισσότερες από 24 ώρες μετά την πρώτη αναφορά της διακοπής.

Το συμβάν είναι το τελευταίο σε μια σειρά παγκόσμιων διακοπών πληροφορικής τα τελευταία χρόνια, που έχουν αναδείξει την εξάρτηση μεγάλου μέρους της παγκόσμιας οικονομίας από μερικούς κρίσιμους παρόχους τεχνολογίας.

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Οι υπηρεσίες της Microsoft που επηρεάστηκαν από τη διακοπή λειτουργίας περιελάμβαναν επίσης το σύστημα αποθήκευσης cloud OneDrive, τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Copilot και ορισμένα εργαλεία κυβερνοασφάλειας.

Η εταιρεία δεν έχει ακόμη παράσχει πλήρη περιγραφή του τι πήγε στραβά, λέγοντας μόνο ότι ένας μεγάλος αριθμός διακομιστών της ξαφνικά δεν ήταν διαθέσιμος λόγω τεχνικού προβλήματος στη διαδικασία αναβάθμισης, οδηγώντας σε υπερφόρτωση της διαδικτυακής κίνησης σε άλλα μέρη των συστημάτων της.

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αναμένει «πολύ μεγάλο αντίκτυπο» στην οικονομία και ότι βρίσκεται σε επαφή με την εταιρεία τεχνολογίας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα φαρμακεία που εκτελούν συνταγές του ΕΣΥ προειδοποίησαν για σημαντικές καθυστερήσεις. Στη Νέα Ζηλανδία, τοπικό συμβούλιο αναγκάστηκε να διακόψει όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

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«Η παγκόσμια διακοπή λειτουργίας της Microsoft αποτελεί έντονη υπενθύμιση του πόσο πολύ είμαστε εξαρτημένοι από μια χούφτα παρόχων Big Tech», τόνισε ο Ρομπ Ντεμέν, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κυβερνοασφάλειας e2e-assure, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. «Η παγκόσμια εμβέλειά της υποδηλώνει ότι η αιτία δεν είναι περιφερειακή και υποδεικνύει σφάλμα λογισμικού ή αύξηση της κίνησης δικτύου και όχι τοπική βλάβη».

Η διακοπή δεν είναι η πρώτη που πλήττει τους πελάτες της Microsoft τα τελευταία χρόνια. Οι χρήστες υπέστησαν παρόμοια διακοπή τον Ιούλιο του 2024, όταν ένα ελάττωμα σε μια ενημέρωση λογισμικού από τον πάροχο κυβερνοασφάλειας CrowdStrike επηρέασε συσκευές που έτρεχαν το λειτουργικό σύστημα Windows, προκαλώντας μία από τις μεγαλύτερες διακοπές λειτουργίας IT.

Η CrowdStrike απέσυρε την ελαττωματική ενημέρωση εντός 78 λεπτών, αλλά επηρέασε τουλάχιστον 8,5 εκατομμύρια συσκευές. Ενώ η Microsoft δήλωσε τότε ότι αυτό αντιπροσώπευε λιγότερο από το 1% όλων των μηχανών με Windows, χρειάστηκαν μέρες για να ανακτήσουν ορισμένοι πελάτες την πρόσβαση και οδήγησε στην ακύρωση περίπου 10.000 πτήσεων παγκοσμίως.

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Αναλυτής σε μια μεγάλη βρετανική τράπεζα δήλωσε πάντως ότι τα πράγματα μπορεί στο μέλλον να γίνουν πολύ χειρότερα. «Φανταστείτε να συνέβαινε κάτι τέτοιο σε μια ημέρα με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ ή μεγάλες κινήσεις της αγοράς. Σκεφτείτε τι χάος μπορεί να προκαλέσει στις αγορές».

REUTERS/Eric Lee

Το χάος στα αεροδρόμια – Ακυρώθηκαν περισσότερες από 18.400 πτήσεις στις ΗΠΑ

Περισσότερες από 18.400 πτήσεις ακυρώθηκαν το διήμερο Παρασκευής και Σαββάτου στις ΗΠΑ, μετά την απαγόρευση απογείωσης αεροσκαφών που επιβλήθηκε λόγω προβλήματος στις επικοινωνίες η οποία έπληξε τα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Επιπλέον 1.500 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες και άλλες 3.000 καθυστέρησαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Χιλιάδες επιβάτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια μέχρι σήμερα, οπότε και αναμένεται να αποκατασταθούν πλήρως τα δρομολόγια των αεροσκαφών, σύμφωνα και με δηλώσεις του υπουργού Μεταφορών Σον Ντάφι.

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Όμως το χάος στα αμερικανικά αεροδρόμια – με παρόμοιες καταστάσεις να έχουν συμβεί αρκετές φορές στο πρόσφατο παρελθόν – φαίνεται ότι είναι διαρθρωτικό.

Το όλο σύστημα βασίζεται, σύμφωνα με τους «Financial Times», σε κρίσιμες υποδομές που έχουν μείνει πίσω τεχνολογικά, υποχρηματοδοτούνται επί δεκαετίες και συντηρούνται με αποσπασματικές παρεμβάσεις, με «πρόχειρα μέσα», όπως ανέφερε ο τίτλος.

Δεκαετίες διακομματικής παραμέλησης έχουν αφήσει την αεροπορική υποδομή της Αμερικής ακατάλληλη για τον σκοπό της, λένε οι ειδικοί. Οπως έγινε γνωστό, ένα ρούτερ που εγκαταστάθηκε «σε απομακρυσμένη τοποθεσία» από τον εργολάβο L3Harris προκάλεσε υπερφόρτωση δεδομένων που απείλησε με κατάρρευση ολόκληρου του συστήματος.

Άλλωστε, μόλις μια εβδομάδα πριν συμβεί η δραματική «διακοπή λειτουργίας» που προκάλεσε χάος στις αεροπορικές μετακινήσεις σε όλες τις ΗΠΑ, το υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι καταργεί σταδιακά τη χρήση δισκετών στους αμερικανικούς πύργους ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

«Καλά νέα, Αμερική: οι δισκέτες έχουν βγει, η τεχνολογία του 21ου αιώνα έφτασε», διακήρυξε ο υπουργός Σον Ντάφι, πρώην ξυλοκόπος και αστέρας ριάλιτι σόου. Αυτός έχει αναλάβει να αναβαθμίσει τις ετοιμόρροπες υποδομές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της χώρας με χρηματοδότηση 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο πέρυσι.

«Αυτή είναι μια διακομματική στιγμή» είπε, υποστηρίζοντας ότι δεκαετίες υποχρηματοδότησης είχαν αφήσει το αμερικανικό αεροπορικό σύστημα επιβαρυμένο με απαρχαιωμένη τεχνολογία που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970 και του 1980.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου το Σάββατο, ανέφερε ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ εξακολουθούν να χρησιμοποιούν χάρτινες ταινίες πτήσης, τις οποίες περιέγραψε ως «τεχνολογία της δεκαετίας του 1970». Το δράμα των τελευταίων ημερών έρχεται μετά μια σειρά παρόμοιων επεισοδίων που έχουν αναγκάσει αρκετές φορές να κλείνει τοπικά ο εναέριος χώρος.

Τον Σεπτέμβριο, διακοπή επικοινωνίας σε κόμβο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στη Φιλαδέλφεια καθήλωσε εκατοντάδες πτήσεις στην ανατολική ακτή, μετά την αποκοπή ενός καλωδίου οπτικών ινών από ένα συνεργείο κατασκευής.

Αυτό ακολούθησε εβδομάδες αναταραχής στο Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty πέρυσι, οι οποίες προκλήθηκαν από έναν συνδυασμό βλάβης στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, ελλείψεων σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και κατασκευής διαδρόμων.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, χαρακτήρισε την Παρασκευή τις καθηλώσεις των αεροσκαφών ως «το τελευταίο σε μια σειρά απαράδεκτων περιστατικών αεροπορικών ταξιδιών υπό την αποτυχημένη ηγεσία της κυβέρνησης Τραμπ» και κάλεσε τον Ντάφι να παραιτηθεί. Ο πρόεδρος Τραμπ αντεπιτέθηκε, κατηγορώντας την προηγουμένη κυβέρνηση, του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν ως υπεύθυνη για το χάος.

Το σκάνδαλο της Nvidia – Ο Ρούμπιο τροποποίησε το περιεχόμενο έκθεσης της CIA!

Ένα γεωπολιτικό σκάνδαλο βρίσκεται σε εξέλιξη στον Λευκό Οίκο, καθώς η υπόθεση Nvidia μετατρέπεται σε πολιτική κρίση για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τους «New York Times», ο αμερικανός πρόεδρος είχε ενημερωθεί από τον Μάιο για τους κινδύνους της σχέσης μεταξύ του Τζένσεν Χουάνγκ, επικεφαλής της γιγαντιαίας εταιρείας κατασκευής τσιπ και της κινέζας επιχειρηματία Αλις Χουάνγκ που ήταν ύποπτη για κατασκοπεία.

Picture taken June 2, 2024. Nvidia CEO Jensen Huang embraces Chinese businesswoman Alice Huang after delivering his keynote speech at COMPUTEX 2024 in Taipei, Taiwan, June 2, 2024. REUTERS/Ann Wang

Καθώς ο Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, είχε αποκτήσει εξαιρετική πρόσβαση στον πρόεδρο Τραμπ και εξασφάλισε την άδειά του για να πουλήσει τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, φαίνεται ότι προκάλεσε αντίδραση μεταξύ αξιωματούχων της Ουάσιγκτον και υποστηρικτών της εθνικής ασφάλειας που ήθελαν να κρατήσουν την ισχυρή τεχνολογία μακριά από τα χέρια του Πεκίνου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε προσωπικά από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την «επικίνδυνη» σχέση του Χουάνγκ, ο οποίος επέτρεψε την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης να ξεδιπλωθεί χάρη στα τσιπ υψηλής απόδοσης της εταιρείας του. Κι όμως ο Τραμπ δεν έκανε τίποτα. Τώρα αρνείται ότι γνώριζε.

Η υπόθεση, όμως, περιπλέκεται ακόμα περισσότερο καθώς χθεσινό δημοσίευμα της «Washington Post» (εφημερίδα ιδιοκτησίας ενός άλλου μεγιστάνα της τεχνολογίας, του Τζεφ Μπέζος) υποστηρίζει ότι ο Ρούμπιο ουσιαστικά τροποποίησε το περιεχόμενο έκθεσης της CIA που αναφερόταν στο ενδεχόμενο κινεζικής κατασκοπείας, ώστε να το εμφανίσει ως βεβαιότητα, χρησιμοποιώντας «δικούς του, πολύ πιο επιθετικούς και κατηγορηματικούς όρους».

Κι αυτό διότι πολλά στελέχη της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, όπως ο Ρούμπιο, ζητούν ακόμα πιο επιθετική στάση απέναντι στο Πεκίνο και προσπαθούσαν επί χρόνια να περιορίσουν την επιρροή του Χουάνγκ στον Τραμπ.

Το ρεπορτάζ αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες του CNN, σύμφωνα με τις οποίες «η CIA δεν είχε πειστεί» πως η Αλις Χουάνγκ ήταν κατάσκοπος. Όπως αναφέρεται ακόμα αναζητούνται πληροφορίες σχετικά με το πότε μπορεί να άρχισε η γυναίκα να συνεργάζεται με την υπηρεσία κατασκοπείας της Κίνας, εάν η συνεργασία της ήταν εκούσια ή αναγκαστική, ποιες κατευθύνσεις της έδωσε το Πεκίνο και πόσες πληροφορίες μετέφερε στους αξιωματούχους εκεί.

Πάντως, μετά το σκάνδαλο, οι Αμερικανοί νομοθέτες επιταχύνουν τις προσπάθειες για να περιοριστούν οι τρόποι με τους οποίους προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης φτάνουν στην Κίνα.

Οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικανοί έχουν υποστηρίξει μια σειρά νομοσχεδίων που περιορίζουν τις πωλήσεις ευαίσθητων τσιπ στο εξωτερικό και δίνουν στο Κογκρέσο τη δυνατότητα να εξετάζει και ενδεχομένως να μπλοκάρει τις πωλήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι επιπτώσεις του σκανδάλου συνεχίζονται, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζεται για ταξίδι στην Ασία, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ της Κίνας.

Οι «FT», πάντως, έγραψαν χθες πως ο Χουάνγκ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην Nvidia, με τη βοήθεια συμμάχων του στην εταιρεία.