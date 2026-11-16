«Ρώτησα την AI πώς γίνεται να έχουμε τόση τεχνολογία, τόσο πλούτο, τόσες δυνατότητες και να μην μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα. Και παιδιά, βραχυκύκλωσε η Microsoft», λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο καινούργιο του βιντεάκι στο TikTok.

Ο γγ του Περισσού δεν σατιρίζει μόνο τον τεχνολογικό κολοσσό. Ως γνήσιος κομμουνιστής τρολάρει και τον καπιταλισμό – αφού παρατηρεί κιόλας πως «στη Microsoft ψάχνουν ποιος server έπεσε, εμείς ξέρουμε ποιο σύστημα πρέπει να πέσει». Το μονολιθικό ΚΚΕ έχει περισσότερο χιούμορ από τα άλλα, τα σύγχρονα, κόμματα, πάντως.

Δυνατότητα

Ρώτησαν τον Πάρι Κουκουλόπουλο γιατί οι πράσινοι πιστεύουν πως θα φέρουν την πολιτική αλλαγή. Εκείνος, λοιπόν, εξήγησε ότι «σε όλες τις έρευνες που τίθεται το ερώτημα της δυνητικής ψήφου, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση. Αντίστοιχα, το όριο επιρροής του κ. Τσίπρα βρίσκεται πολύ χαμηλά και της ΝΔ σε σαφή υποχώρηση, με το 70% περίπου των πολιτών απέναντί της». Παρότι παραδέχτηκε πως η μετουσίωση της δυνατότητας σε πραγματικότητα δεν είναι απλή υπόθεση, είναι αισιόδοξος. Λογικό, η απαισιοδοξία είναι θέμα εσωκομματικής διάθεσης στο Κίνημα.

Συνέπεια

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος είναι ο νέος συριζαίος βουλευτής Αχαΐας. Τον καλωσόρισε στην ΚΟ του κόμματος η Ρένα Δούρου, γυρίζοντας μαζί του βίντεο στο Περιστύλιο της Βουλής. Οπως παρατήρησε η εκπρόσωπος της συλλογικής ηγεσίας, ο κόσμος της εκλογικής του Περιφέρειας «με τη μακρά ιστορία των αγώνων και διεκδικήσεων, ξέρει να ξεχωρίζει τη συνέπεια από τα μεγάλα λόγια». Σύμφωνοι, αλλά θα πρότεινα στον ΣΥΡΙΖΑ να σκεφτεί σε τι είναι συνεπής ο νομός, αφού από πράσινο κάστρο έγινε συριζαϊκό προπύργιο και τώρα η ΕΛΑΣ τα πάει καλύτερα εκεί.

Ενέργεια

Με μια μακροσκελή ανάρτηση ο Κωστής Χατζηδάκης ανέλυσε τη γαλάζια ενεργειακή πολιτική και στηλίτευσε εκείνη που προτείνουν από την αντιπολίτευση. Την έπεσε σε όσους εισηγούνται την επαναφορά του λιγνίτη. Υποστήριξε ότι τα στοιχεία μέχρι τον Οκτώβριο δείχνουν πως η Ελλάδα κατατάσσεται στη 13η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ με τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής. Και θύμισε την «αγωνία» που – sic – πέρασε το καλοκαίρι του 2019 μη χρεοκοπήσει η ΔΕΗ. Το ενδιαφέρον του για το πώς ακούγεται το κυβερνητικό αφήγημα για την ενέργεια είναι και προσωπικό.