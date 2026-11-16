Ερευνες χωρίς απρόοπτα από το «Abeille Marengo»

Το ερευνητικό σκάφος ενδέχεται να επιστρέψει σήμερα στο λιμάνι του Ηρακλείου για τεχνικές εργασίες

Σε απόλυτη γραμμή κανονικότητας, χωρίς εντάσεις και μακριά από απρόοπτα συνεχίζονται οι προγραμματισμένες βυθομετρικές έρευνες του ερευνητικού σκάφους «Abeille Marengo».

Σε όλη τη διάρκεια της αποστολής χαρτογράφησης και συλλογής δεδομένων του βυθού, η ελληνική παρουσία στην περιοχή παραμένει σταθερή, διακριτική, αλλά και ουσιαστική.

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Σε μικρή απόσταση από το γαλλικό ερευνητικό πλέει διαρκώς ελληνική φρεγάτα, η οποία επιτηρεί στενά τη θαλάσσια ζώνη, παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων και διασφαλίζει την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών.

Την ίδια ώρα, στην ευρύτερη περιοχή και σε σταθερή απόσταση περίπου 15 έως 20 ναυτικών μιλίων, παραμένει τουρκική φρεγάτα, παρακολουθώντας από μακριά τις κινήσεις του ερευνητικού σκάφους.

Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί καμία απολύτως αλλαγή στη στάση του τουρκικού πολεμικού πλοίου. Δεν έχει σημειωθεί οποιαδήποτε ενέργεια παρενόχλησης, εκπομπή ασυρμάτων, ή προσπάθεια παρεμπόδισης του έργου του «Abeille Marengo», το οποίο ολοκληρώνει την πρώτη φάση μετρήσεων.

Προσωρινή παύση

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα της επιχείρησης, το ερευνητικό σκάφος ετοιμάζεται για μια προσωρινή, προγραμματισμένη παύση των εργασιών του στην αρχή της νέας εβδομάδας.

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Όπως επιβεβαιώνουν πηγές του Λιμενικού Σώματος, το «Abeille Marengo» είναι προγραμματισμένο να καταπλεύσει στο λιμάνι του Ηρακλείου σήμερα, εκτός κι αν κριθεί σκόπιμη η πλεύση του για μια ημέρα ακόμα για συμπληρωματικές βυθομετρήσεις.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση στο κρητικό λιμάνι εντάσσεται απολύτως στο πάγιο χρονοδιάγραμμα της αποστολής και δεν συνδέεται με οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός ή μεταβολή των καιρικών συνθηκών.

Βάσει του αυστηρού τεχνικού πρωτοκόλλου που ακολουθείται σε τέτοιου είδους πολυήμερες ναυτικές αποστολές, το πλοίο προβλέπεται να πιάνει λιμάνι ανά 18 ημέρες συνεχούς παραμονής στη θάλασσα, ώστε να διατηρείται στο μέγιστο επίπεδο η επιχειρησιακή του ετοιμότητα.

Η ολιγοήμερη αυτή παραμονή στο Ηράκλειο κρίνεται απολύτως απαραίτητη για δύο κομβικούς λόγους. Αφενός, δίνει τη δυνατότητα για την αναγκαία ξεκούραση, αποφόρτιση και ενδεχόμενη εναλλαγή του πληρώματος, καθώς και του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού που εργάζεται εντατικά σε συνεχείς βάρδιες πάνω στο σκάφος.

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Αφετέρου, προσφέρει τον απαιτούμενο χρόνο και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την ενδελεχή επεξεργασία, καταγραφή και αξιολόγηση του τεράστιου όγκου δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από τα σύγχρονα όργανα βυθομέτρησης κατά τη διάρκεια του τελευταίων ημερών.

Οι μετρήσεις αυτές απαιτούν εξειδικευμένη ανάλυση σε χερσαίες υποδομές, προκειμένου να πιστοποιηθεί η ακρίβεια των ευρημάτων πριν από την έναρξη του επόμενου κύκλου ερευνών.

Αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ανεφοδιασμού, τεχνικού ελέγχου του εξοπλισμού και ανάλυσης των στοιχείων στο λιμάνι του Ηρακλείου, το «Abeille Marengo» θα αποπλεύσει εκ νέου για να συνεχίσει το έργο του, με τις ελληνικές Αρχές να τελούν σε διαρκή ετοιμότητα.