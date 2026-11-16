Στοίχημα διαρκείας ο GSI χωρίς αναταράξεις

Ενώ Γεραπετρίτης και Φιντάν θα βρεθούν σήμερα στην ίδια σύνοδο στις Βρυξέλλες

«Παράθυρο» για ελληνοτουρκικό διάλογο εκ του σύνεγγυς ανοίγει σήμερα με την ταυτόχρονη παρουσία Γεραπετρίτη – Φιντάν στις Βρυξέλλες.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στη δεύτερη σύνοδο για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα μαζί με υπουργούς Εξωτερικών από Μολδαβία, Ουκρανία καθώς και από χώρες του Νότιου Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας, οι δύο υπουργοί δεν αποκλείεται να έχουν στο περιθώριο της διαδικασίας ένα άτυπο τετ α τετ με φόντο και τα της τουρκικής ενημέρωσης για τον GSI.

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Παρά τη διπλωματική αντεπίθεση που ενορχήστρωσε διεθνώς η Ελλάδα έπειτα από την πρόσφατη κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού από τη Βεγγάζη, και παρά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις που έχει έτοιμες στη φαρέτρα της έναντι της Τουρκίας σε περίπτωση οποιασδήποτε κλιμάκωσης, οι δίαυλοι Αθήνας – Αγκυρας παραμένουν πάντοτε χρήσιμοι και ενεργοί.

Ιδίως τώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, έργο για το οποίο στο παρελθόν η Τουρκία έχει προβεί σε προκλητικές διατυπώσεις εναντίον της ελληνικής πλευράς.

Σε αντίθεση με το «πολεμικό» κλίμα που είχε εμπεδώσει η Αγκυρα όλο το προηγούμενο διάστημα, το έργο προσώρας προχωράει, όπως επεσήμανε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, «χωρίς αναταράξεις και χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

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Ειδική αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός και στην ενημέρωση που παρείχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στους πολιτικούς αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ανταποκρινόμενος στο αίτημα της αντιπολίτευσης για πληροφόρηση γύρω από το ζήτημα της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης σε Αίγυπτο και Τουρκία.

Η ενημέρωση των αρχηγών

Έχοντας διαμηνύσει από τη Σουλεϊμανίγια στο κουρδικό Ιράκ, όπου βρέθηκε την Παρασκευή, πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί καμία απολύτως παρέμβαση στο έργο GSI, ανάλογη με περιστατικά παρεμβολών που είχαν – όπως ο ίδιος επεσήμανε – σημειωθεί στο ίδιο έργο από την Τουρκία, ο Γιώργος Γεραπετρίτης παρείχε προχθές ενημέρωση σχετικά με την επανεκκίνηση των ερευνών από το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo».

Χωρίς να παραθέσει το κείμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης που δεν βρίσκεται, όπως αναφέρθηκε, στη διάθεση της ελληνικής πολιτείας, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ενημέρωσε τους αρχηγούς που προσήλθαν για το περιεχόμενο του κειμένου, στον βαθμό που το γνωρίζει.

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Ο ίδιος δε, μετά το πέρας της ενημέρωσης, σημείωσε πως το γαλλικό πλοίο συνεχίζει το ερευνητικό του έργο με βάση «αποκλειστικά και μόνο την ελληνική αδειοδότηση και την ελληνική NAVTEX».

Μετά τη συνάντηση στο ΥΠΕΞ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε πως «η ενημέρωση τρίτου κράτους προς την Τουρκία δεν προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο και δημιουργεί τον κίνδυνο διαμόρφωσης ενός αρνητικού πολιτικού προηγούμενου».

Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση και την ΕΕ να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου, δείχνοντας ως μόνη ασφαλή οδό την οδό της διεθνούς νομιμότητας.

Από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου ανέφερε μετά την ενημέρωση πως το κόμμα της δεν δίνει λευκή επιταγή στη ΝΔ για χειρισμούς σχετικούς με την προάσπιση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, ζητώντας αφενός Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και αφετέρου τη δημοσιοποίηση της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Τουρκία.

«Δεν χρειάζεται εφησυχασμός», σημείωσε ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ισχυριζόμενος πως «η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία της επιτρέπει να διεκδικεί δικαιοδοσία σε ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Ως πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε πως σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση δεν νοείται ούτε συγχωρείται αμφισημία απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, επισημαίνοντας πως τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας είναι αδιαπραγμάτευτα.