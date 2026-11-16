Christmas stories

Οι Ιταλοί συνηθίζουν να είναι θορυβώδεις στις αντιδράσεις τους. Ιδιαίτερα όταν αυτό έχει να κάνει με κάτι χαρούμενο, εντυπωσιακό, αισιόδοξο, γιορτινό.

Το Μιλάνο όταν στολίζεται γιορτινό είναι τόσο όμορφο που μοιάζει παραμυθένιο. Μόνο που έχει ένα αλλιώτικο «touch» από τις άλλες μεγάλες πολιτείες του κόσμου. Είναι μοντέρνο ακόμα και όταν έχει να κάνει με fairy tale, τα χρώματα μίας ιστορίας που λάμπει και σε ταξιδεύει.

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Το Μιλάνο λοιπόν γιορτάζει τα Χριστούγεννα που έρχονται, φθάνουν, με τον δικό του «trendy» τρόπο. Οι βιτρίνες από τις boutiques της Via Monte Napoleone είναι στολισμένες με τον πιο ευφάνταστο τρόπο. Μικροί και μεγάλοι στέκονται μπροστά στις κρυστάλλινες επιφάνειες και παρακολουθούν ένα φαντασμαγορικό θέαμα.

Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, κοσμήματα και υπέροχα στολίδια μαζί. Και κάπου εκεί κοντά τους περιμένει η Mary Poppins. Η εκπληκτική ταινία του Disney ξαναβγαίνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή στα σινεμά του Μιλάνου.

Η ταινία του 1964 με την Τζούλι Αντριους που άφησε εποχή. Η «Mary Poppins» είτε σαν ταινία, είτε σαν βιβλίο, συναρπάζει και σαγηνεύει. Παραμυθένιες ιστορίες, πριγκίπισσες, βασιλιάδες αλλά και η τεχνολογία η οποία πλέον παίζει τεράστιο ρόλο μαζί με τη φαντασία.

Η ιταλική πόλη όμως μοιάζει χτυπημένη από την παγκόσμια οικονομική κρίση καθώς ο κόσμος φέτος δεν είναι τόσος πολύς, την περίοδο πριν από τις γιορτές.

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Η αγοραστική δύναμη δεν είναι μεγάλη όπως δείχνουν τα πράγματα, υπάρχουν καταστήματα που ήταν γεμάτα και τώρα βλέπεις τους πωλητές να κοιτάζουν με βλέμμα μάλλον απελπισμένο από το εσωτερικό των κτιρίων με εξαιρετικά όπως γίνεται πάντα στη γειτονική χώρα εμπορεύματα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ακριβά εστιατόρια.

Εκείνα που γνωρίζουν ιδιαίτερη ζήτηση είναι τα πανίνι και οι μπρουσκέτες, όπως και οι μικρές, πικάντικες σοκολάτες. Επιμένουμε αισιόδοξα όμως εμείς και συνεχίζουμε να ξεφυλλίζουμε παραμύθια από το Μιλάνο μέχρι την Αθήνα.

Στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β.&Μ. Θεοχαράκη παρουσιάστηκε πριν από μερικές ημέρες το παιδικό βιβλίο «Lily and the Magic Table» της Μαρίλης Γλύπτη-Κανελλάκη, σε εικονογράφηση της Φωτεινής Στεφανίδη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Φερενίκη.

Τα έσοδα των πωλήσεων προορίζονταν για το «Μαζί για το Παιδί», στηρίζοντας το σημαντικό κοινωνικό έργο του.

Στις σελίδες του, η μικρή Lily με απλό τρόπο, τρυφερή φαντασία και έμπνευση που αντλεί κυρίως από τη φύση, στήνει όμορφα, ξεχωριστά τραπέζια για την οικογένεια και τους φίλους της. Τη δραστηριότητά της διαπερνά η αγάπη και η χαρά που βρίσκεται στα μικρά και αληθινά που την περιστοιχίζουν.