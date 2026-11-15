Η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου στα «ΝΕΑ»: «Η αδρεναλίνη με εξιτάρει»!

Μεταξύ Πολυτεχνείου και προπονήσεων, χωρίς σταθερή στέγη για την προετοιμασία και με τραυματισμένο αστράγαλο, η παγκόσμια πρωταθλήτρια στον ακροβατικό διάδρομο αφηγείται στα «ΝΕΑ» την απίθανη διαδρομή της

Οι εξέδρες στο κλειστό του ΟΑΚΑ είναι κατάμεστες και το ημερολόγιο δείχνει 22 Αυγούστου 2004. Ο Δημοσθένης Ταμπάκος κάνει τον αγώνα της ζωής του και κατακτά το χρυσό μετάλλιο στους κρίκους στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

Τα φώτα έχουν χαμηλώσει αργότερα, και μια κυρία πλησιάζει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι έγκυος και ακουμπάει στην κοιλιά της, τους κρίκους στους οποίους πριν από λίγο ο Ταμπάκος έκανε τα μαγικά του.

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«Ε, δεν μπορεί το παιδί θα ασχοληθεί με τη γυμναστική» λέει κάποιος και η κ. Αγνή χαμογελάει. Λίγο καιρό αργότερα θα φέρει στον κόσμο την Αλεξάνδρα Εφραίμογλου, η οποία πριν από λίγες μέρες κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον ακροβατικό διάδρομο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τραμπολίνο της Κίνας!

«Ναι, είναι μια ιστορία, που δεν είχα ξαναπεί και είναι πολύ χαρακτηριστική διότι όλοι στην οικογένεια τη θυμήθηκαν όταν μετέπειτα ασχολήθηκα με τη γυμναστική» λέει στα «ΝΕΑ» η Ελληνίδα πρωταθλήτρια που… άλλαξε τα φώτα στις αντιπάλους της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κερδίζοντας τον παγκόσμιο τίτλο καθώς εκτός από τρομερή αθλήτρια είναι και ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, καθώς σπουδάζει στο Πολυτεχνείο!

«Όντως είναι μια σχολή που μου αρέσει και θέλω να την τελειώσω, απλά την είχα αφήσει λίγο τώρα με την προετοιμασία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα» μας λέει και έχει συνηθίσει να βλέπει μετάλλια ανάμεσα στα βιβλία της σχολής της καθώς συνδυάζει και τα δύο με απίστευτη ακρίβεια και θέληση.

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Από εκεί που είχε την… ησυχία της, ζει στη δημοσιότητα της επιτυχίας αναγκαστικά αυτές τις μέρες και σήμερα (όπως και χθες) ζει και την αποθέωση από τον κόσμο που αγαπάει τη γυμναστική καθώς συμμετέχει στο GymnArte, ένα φαντασμαγορικό σόου που διεξάγεται στο Κλειστό Γυμναστήριο Τάε κβον ντο το διήμερο 13 και 14 Νοεμβρίου με όλα τα μεγάλα αστέρια να δίνουν το παρών (με πρώτο και καλύτερο τον Πετρούνια και όλη την οικογένειά του καθώς θα αγωνιστούν και οι κόρες του) και όλοι οι αθλητές μας και αθλήτριες που έχουν φέρει μεγάλες επιτυχίες τελευταία.

Ο ακροβατικός διάδρομος (γνωστός διεθνώς ως tumbling) είναι ένα από τα πιο δυναμικά και απαιτητικά αγωνίσματα της γυμναστικής και δεν είναι ολυμπιακό άθλημα (ενώ είναι το τραμπολίνο).

Και πράγματι η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου ενώ τη γυροφέρνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες (καθώς είναι γεννημένη το 2004 και είναι ανιψιά του μέλους της ΔΟΕ, Σπύρου Καπράλου!) αγωνίζεται σε μη ολυμπιακό άθλημα.

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«Ναι, και είναι αλήθεια και ο θείος μου ο Σπύρος είχε προσπαθήσει να με πείσει να πάω σε ένα ολυμπιακό αγώνισμα, αλλά εγώ έχω λατρέψει τον ακροβατικό διάδρομο και δεν τον αφήνω (γέλια) πάει τώρα» μας λέει ενώ πιθανότατα ο θείος της θα της περάσει ένα μετάλλιο στον λαιμό στους επόμενους Ευρωπαϊκούς Αγώνες της Τουρκίας (ο Σπύρος Καπράλος είναι πρόεδρος των ευρωπαϊκών ολυμπιακών επιτροπών).

«Μακάρι, είναι ένας από τους στόχους όπως και ο τελικός της Airtox Faceoff League, το μεγάλο αθλητικό σόου της γυμναστικής στη Δανία τον άλλο μήνα όπου είχα πάρει τον τίτλο πέρυσι» μας λέει.

Από μικρή της άρεσαν τα… δύσκολα (είχε δοκιμάσει σκι σε θάλασσα και χιόνι και άλλα extreme sports) ενώ από 7 ετών μπήκε στο τραμπολίνο και άμεσα σχεδόν στον ακροβατικό διάδρομο καθώς ο ομοσπονδιακός (πλέον) προπονητής Απόστολος Σταυριανίδης είχε διακρίνει το ταλέντο και τον δυναμισμό της, από το σωματείο της στον Αστέρα Πεύκης και της είχε προτείνει να ασχοληθεί με τον ακροβατικό διάδρομο.

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Στην Κίνα, αγωνίστηκε στο ίδιο μέρος όπου είχε λάμψει και το άστρο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην πόλη Ναντζίνγκ (είχε παίξει το 2019 η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ στο Παγκόσμιο Κύπελλο) και με 26.300 βαθμούς άφησε πίσω της τη Ρωσίδα Αρίνα Καλιάστρα με 25.900 βαθμούς και τη Γαλλίδα Μαέλ Ντουμίτρου-Μαρέν με 24.700 βαθμούς. Δύο αθλήτριες που έχουν τις ιδανικές συνθήκες προετοιμασίας σε σχέση με την Αλεξάνδρα που θύμιζε… τσιγγάνα πηγαίνοντας από μέρος σε μέρος εδώ και δύο χρόνια.

«Αρχικά ο Δήμος Πεύκης μας έδιωξε από τον χώρο που είχε, μας πέταξε στον δρόμο με την αιτιολογία ότι δεν υπήρχε σύστημα πυρόσβεσης και τέτοια θέματα.

Στη συνέχεια, νοικιάσαμε χώρο στις Αχαρνές αλλά τα χρήματα ήταν πολλά, φύγαμε και από εκεί πήγαμε και Αγιο Κοσμά και ΟΑΚΑ και στο Περιστέρι όπου μας βοήθησε πολύ ο σύλλογος Ειρήνη Περιστερίου που μας άνοιγε το γυμναστήριο και ξεχωριστά σε άλλες ώρες από το κοινό» μας λέει η πρωταθλήτριά μας που πέρασε από χίλια κύματα (προετοιμασίας) και έφτασε όμως στην κορυφή του κόσμου και με τραυματισμό!

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«Ναι είχα μια ενόχληση στον αστράγαλο από πιο παλιά εδώ και δύο χρόνια, μου βγήκε πάλι στον προκριματικό ύστερα από μια προσγείωση αλλά στον τελικό δεν μπορείς να σκεφτείς τον πόνο, καθώς η αδρεναλίνη είναι στο κόκκινο. Γενικά την επιδιώκω την αδρεναλίνη πάντως, με εξιτάρει (γέλια).

Η δυσκολία του προγράμματος σου δίνει υψηλότερη βαθμολογία όπως και η τεχνική του. Πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνεις και πώς το κάνεις και μετράει το πιο εντυπωσιακό και θεαματικό. Δεν πρέπει όμως να ξεπεράσει κάποια επικινδυνότητα γιατί τότε μηδενίζεσαι. Στο πίσω μέρος του μυαλού μου ήταν και το χρυσό αλλά δεν το περίμενα γιατί ήταν πολύ υψηλό το επίπεδο.

Το αφιερώνω στην οικογένειά μου που ήταν εκεί, το χάρηκε και με έχει στηρίξει τόσο πολύ, χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να έχω φτάσει εδώ» λέει η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου που από τη μητέρα της (παλιά κολυμβήτρια) κόλλησε την αγάπη για τον αθλητισμό με τον οποίο ασχολήθηκαν πιο ερασιτεχνικά και οι άλλες δύο αδελφές της (γυμναστική και κολύμπι) και ο αδελφός της, ενώ ο μπαμπάς – πολιτικός μηχανικός – δεν ήταν πρώην αθλητής αλλά είναι αθλητικός τύπος.

Κάνει 2-3 ώρες την ημέρα προπόνηση, έχει τη σχολή (με την εξεταστική να «πέφτει» πάνω σε αγώνες πολλές φορές), δουλεύει και ως δασκάλα σε παιδιά με ακροβατικό διάδρομο και όμως τα προλαβαίνει όλα.

Πλέον ο σύλλογός της ο Αστέρας Πεύκης χτίζει δικό του χώρο στην Κηφισιά και τα καλύτερα έρχονται.

Παράλληλα έχει πάρει άλλα τρία χρυσά μετάλλια, δύο σε Παγκόσμιο Κύπελλο και ένα σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.