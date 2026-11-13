Η ΑΕΚ συγκεντρώνει έναν βαθμό περισσότερο από την αντίστοιχη περσινή περίοδο έχοντας σκοράρει δεκατρία τέρματα παραπάνω, σύμφωνα με τα στατιστικά των εννέα αγώνων

Απόλυτες συγκρίσεις δεν μπορείς να κάνεις ποτέ όταν μιλάς για διαφορετικές χρονιές. Για αυτό τον λόγο αποφεύγω τα πέρσι και τα φέτος.

Στην ΑΕΚ η περσινή σεζόν σηματοδοτούσε την έναρξη μίας νέας προσπάθειας.

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Είχε νέο προπονητή που ψαχνόταν μέχρι τη διακοπή του Νοεμβρίου, ακόμα και σε παιχνίδια Κυπέλλου. Φέτος μιλάμε για την πρωταθλήτρια, που έχει συνέχεια από πέρσι με τον ίδιο άνθρωπο στον πάγκο της.

Πέρσι στις εννιά πρώτες αγωνιστικές η ΑΕΚ είχε απολογισμό έξι νίκες, μία ισοπαλία (με την ΑΕΛ εκτός) και δύο ήττες (από ΠΑΟΚ εντός και Ολυμπιακό εκτός) με συντελεστή τερμάτων 10-7.

Φέτος στα εννιά ματς που έχει δώσει έχει απολογισμό έξι νίκες δύο ισοπαλίες (με Κηφισιά και Αστέρα εκτός έδρας) και μία ήττα (από τον Παναθηναϊκό εκτός), με συντελεστή τερμάτων 23-6.

Η ΑΕΚ λοιπόν έχει έναν βαθμό περισσότερο από πέρσι, έχει σκοράρει 13 φορές περισσότερες και έχει δεχθεί και ένα γκολ λιγότερο. Αν το δει κάποιος έτσι, τότε θα πει υπάρχει βελτίωση. Είναι όμως έτσι τα απλά πράγματα;

Όχι ακριβώς. Πέρσι οι χαμένοι βαθμοί της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα από τους «μικρούς» (πλην Big5 δηλαδή) ήταν μόλις έξι (από Λάρισα, Βόλο και Ατρόμητο).

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Φέτος μετράει ήδη τέσσερις. Πέρσι έκανε δύο ήττες σε όλο το πρωτάθλημα, όλες μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Φέτος έχει μία λιγότερη τον Νοέμβριο, αλλά έχει τα ντέρμπι μπροστά της.

Υπάρχουν όμως και οι άλλοι. Οι αντίπαλοι. Θα βάλω τη σύγκριση με τον απολογισμό τους στα εννιά ματς για να υπάρχει πιο «καθαρή» εικόνα.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει πάρει κάποια αδιανόητα σφυρίγματα, πέρσι είχε 15 βαθμούς και φέτος έχει 27.

Ο Ολυμπιακός είναι στα ίδια. 22 βαθμούς είχε και έχει. Ο ΠΑΟΚ είναι στην άλλη πλευρά. Είχε 23 και έχει 18.

Η ΑΕΚ λοιπόν θα πρέπει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο για να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

Θα πρέπει να διαχειριστεί το Champions League την ώρα που οι αντίπαλοί της θα έχουν πιο «εύκολη» αποστολή, όπως είχε η ίδια πέρσι.