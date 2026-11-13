Ο Μάικλ Κάρικ πληρώνει ξανά τα σπασμένα μιας προβληματικής διοίκησης, ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο ετοιμάζεται να πάρει τη θέση του και το έργο στο Θέατρο των Ονείρων παίζεται από την αρχή

Ο μύθος του Σίσυφου σε ποδοσφαιρική έκδοση με πρωταγωνίστρια τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ένα κάποτε πρότυπο κλαμπ που το καταράστηκαν οι θεοί σε ανέλπιδη προσπάθεια.

Μόγιες, Γκιγκς, Φαν Γκάαλ, Μουρίνιο, Σόλσκιερ, Κάρικ, Ράνγκνινγκ, Τεν Χαγκ, Φαν Νιστελρόι, Αμορίμ, Φλέτσερ, ξανά Κάρικ και τώρα Ποτσετίνο.

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Υπηρεσιακοί ή μόνιμοι, όλοι όσοι κάθισαν στην καρέκλα που καθόταν μέχρι το 2013 ο Αλεξ Φέργκιουσον, κατέληξαν σε άδοξο τέλος.

Όταν ανέλαβε ο Κάρικ τον Γενάρη ως υπηρεσιακός, μετά το πρώτο του παιχνίδι στο ντέρμπι με τη Σίτι το οποίο κέρδισε, έγραψε ο δημοσιογράφος της «Ντέιλι Μέιλ» Κρεγκ Χόουπ: «Αυτό που συμβαίνει θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο με απόλυση»!

Όπως κι έγινε, με τον Κάρικ να είναι ο πρώτος προπονητής που απολύεται φέτος στην Πρέμιερ Λιγκ λόγω των συνεχόμενων αρνητικών αποτελεσμάτων της Γιουνάιτεντ που την έφεραν στη ζώνη του υποβιβασμού.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Μάικλ Κάρικ αποχώρησε από τη θέση του ως προπονητής της πρώτης ομάδας ανδρών.

Ο Μάικλ επέστρεψε στον σύλλογο τον Ιανουάριο και οδήγησε την ομάδα στην τρίτη θέση της Πρέμιερ Λιγκ, κερδίζοντας 12 από τους υπόλοιπους 17 αγώνες της σεζόν 2025/26, συγκεντρώνοντας τον υψηλότερο αριθμό βαθμών στο πρωτάθλημα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

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Ύστερα από ένα απογοητευτικό ξεκίνημα της σεζόν, ο σύλλογος κατέληξε στο εξαιρετικά δύσκολο συμπέρασμα ότι μια αλλαγή είναι απαραίτητη για να επιτύχουμε τους στόχους μας», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Γιουνάιτεντ με την οποία κοινοποίησε αυτό που ήδη γνώριζε όλος ο κόσμος.

Ούτε λέξη αυτοκριτικής. Για τις αποτυχημένες μεταγραφές, για την απουσία σχεδίου για να βγει η ομάδα από το τέλμα.

Ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε το αγγλικό κλαμπ στον Κάρικ, έναν δικό του άνθρωπο που έχει προσφέρει τα μέγιστα ως ποδοσφαιριστής υπό την καθοδήγηση του Φέργκιουσον, αλλά και όταν χρειάστηκε να βουτήξει σε βαθιά νερά ως υπηρεσιακός, τον έκαναν ακόμα πιο συμπαθή στα μάτια των οπαδών και των σχολιαστών.

Αντιδράσεις

Άμεσα αντέδρασαν οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας οι οποίοι θεωρούν πως η απόλυση του Κάρικ αποτελεί μία ακόμα θλιβερή στιγμή του κλαμπ, ενώ δείχνουν την ηγεσία ως υπεύθυνη για την αγωνιστική κατρακύλα:

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«Ο λόγος που οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζουν να υποστηρίζουν τον Μάικλ Κάρικ τις τελευταίες εβδομάδες είναι ότι γνωρίζουν ότι η ευθύνη για τα προβλήματα της Γιουνάιτεντ δεν βαρύνει πρωτίστως τον ίδιο ή τους προκατόχους του ως προπονητές.

Η εξαγορά από τους Γκλέιζερς, η οποία χρηματοδοτήθηκε με χρέη, συνεχίζει να επιβαρύνει τον σύλλογο.

Όταν η INEOS ήρθε, υποσχέθηκε αθλητική αριστεία, αλλά με τις επανειλημμένες αλλαγές στην ηγεσία του ποδοσφαίρου, τα πάντα έχουν συμβεί εκτός από αυτό. Είναι καιρός οι ιδιοκτήτες να εξηγήσουν τι κάνουν και να δείξουν κάποια υπευθυνότητα».

Με τους οπαδούς συμφωνεί εμμέσως και ο Πέτερ Σμάιχελ:

«Πόσο ασεβές είναι αυτό;», έλεγε την προηγούμενη ημέρα και εξηγούσε πως το κλαμπ δεν κατάφερε να αποκτήσει ούτε έναν αμυντικό στην τελευταία μεταγραφική περίοδο.

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Ο Δανός άλλοτε σπουδαίος τερματοφύλακας θεωρεί πως ο τρόπος που χειρίστηκε η Γιουνάιτεντ την απόλυση του Κάρικ έδειξε ασέβεια προς το πρόσωπό του την οποία δεν άξιζε: «Είναι ένας από τους ωραιότερους ανθρώπους που θα γνωρίσεις ποτέ στη ζωή σου.

Οπότε, αντιμετωπίστε τον τύπο με σεβασμό. Πες του: «Συγγνώμη, φίλε. Δεν πιστεύουμε ότι είσαι το μέλλον εδώ. Εδώ είναι μια επιταγή. Προχώρα». Αλλά δεν το έκαναν αυτό. Το έσερναν».

Εδώ και μέρες ήταν γνωστό τοις πάσι πως ο Κάρικ θα απολυόταν και θα τον αντικαθιστούσε ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο.

Οι διαπραγματεύσεις με τον Αργεντινό γίνονταν πίσω από την πλάτη του άγγλου προπονητή ο οποίος συνέχιζε να πηγαίνει στο προπονητικό κέντρο από τις 7.15 το πρωί ασκώντας κανονικά τα καθήκοντά του.

Μια απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι σε έναν πρώην παίκτη της ομάδας που έχει σηκώσει 17 τρόπαια με την κόκκινη φανέλα, ανάμεσά τους πέντε τίτλους πρωταθλήματος, το Τσάμπιονς Λιγκ και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

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«Δεν είναι αυτό που χρειάζεται»

Ο σκληρός Ρόι Κιν μιλώντας με ένταση λέει πως έχει ξαναδεί την ταινία με την αλλαγή των προπονητών και τον ενθουσιασμό που προκαλεί μία τέτοια κίνηση. «Ίδιο σενάριο, διαφορετική προφορά.

Τώρα φέρνουν έναν άλλον «project manager». Ποια είναι η διαφορά; Στυλ παιχνιδιού; Νοοτροπία; Μην με κάνετε να γελάσω. Ο Ποτσετίνο είχε την Τότεναμ για πέντε χρόνια που παραλίγο να κερδίσει το Τσάμπιονς Λιγκ μία φορά και έφυγε χωρίς κανένα τρόπαιο.

Πήγε στην Παρί Σεν Ζερμέν με τους Μέσι, Νεϊμάρ και Εμπαπέ και παρ’ όλα αυτά δεν κατάφερε να κερδίσει το Τσάμπιονς Λιγκ. Τσέλσι; Μια σεζόν, στη μέση του βαθμολογικού πίνακα, έφυγε.

Μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες – ωραίες διακοπές. Τώρα ξαφνικά είναι η απάντηση στο Ολντ Τράφορντ;», αναρωτιέται ο Κιν. Για να συμπληρώσει: «Δεν μπαίνει σε μια ομάδα νικητών.

Μπαίνει στην ίδια ομάδα από την οποία ο Κάρικ δεν μπορούσε να βγάλει νόημα. Ίδιοι παίκτες, η ίδια κακή νοοτροπία, η ίδια έλλειψη ηγεσίας. Η αλλαγή του προπονητή δεν αλλάζει την ομάδα.

Απλώς μηδενίζει το ρολόι, ώστε όλοι να μπορούν να προσποιούνται ξανά. Ο κόσμος συνεχίζει να λέει «θα φέρει ενέργεια, θα φέρει ένταση».

Η ένταση χωρίς πρότυπα είναι απλώς θόρυβος. Αυτή η ομάδα της Γιουνάιτεντ δεν χρειάζεται άλλον έναν προπονητή που αγκαλιάζει τους παίκτες και μιλάει για «τη διαδικασία».

Χρειάζονται κάποιον που θα τους κοιτάξει στα μάτια και θα τους πει την αλήθεια: δεν είσαι αρκετά καλός και αν δεν αλλάξεις, φεύγεις. Ο Ποτσετίνο δεν θα το κάνει αυτό.

Διαχειρίζεται την κατάσταση. Διαχειρίζεται τις προσδοκίες. Αυτό δεν είναι που χρειάζεται αυτός ο σύλλογος αυτή τη στιγμή».

Σύμφωνα με τον Γουέιν Ρούνι, η ηγεσία της Γιουνάιτεντ ποτέ δεν ήθελε τον Μάικλ Κάρικ ως πρώτο προπονητή γι’ αυτό δεν τον στήριξαν στις μεταγραφές.

Δεν μπορούσαν όμως να τον διώξουν γιατί τους οδήγησε στο Τσάμπιονς Λιγκ. «Γι’ αυτό ίσως είχαν σχεδιάσει την απόλυσή του όταν τα πράγματα δεν θα πήγαιναν καλά».

Η απόγνωση της Γιουνάιτεντ αποκαλύπτεται από τις υποχωρήσεις που δέχεται να κάνει προκειμένου να φέρει στο Ολντ Τράφορντ τον Ποτσετίνο.

Ο Αργεντινός θα καθίσει στον πάγκο της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ για τα δύο ματς των προημιτελικών του Nations League με την Αϊτή, το Σάββατο και την Τρίτη με αποτέλεσμα να αναμένεται στο Μάντσεστερ το πιο νωρίς την Τετάρτη κι ενώ την Κυριακή η Γιουνάιτεντ πηγαίνει στο Ανφιλντ όπου θα αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ.

Λίγα λεπτά μετά την απόλυση του Κάρικ, η Κρίσταλ Πάλας πήρε τη σκυτάλη από τη Γιουνάιτεντ και απέλυσε κι αυτή τον προπονητή της Πιερ Σαζ για τον οποίον επίσης ήταν σχεδόν βέβαιο πως θα λυθεί το συμβόλαιό του.