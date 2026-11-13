Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εξασφαλίζει την πρόκριση στη φάση των νοκάουτ του UEFA Nations League σε περίπτωση που δεν ηττηθεί απόψε στην έδρα των Ολλανδών

Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αγωνίζεται απόψε στην Ολλανδία για το UEFA Nations League. Το ματς έχει διπλή σημασία.

Σε περίπτωση που δεν ηττηθεί η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εξασφαλίζει την πρόκριση στη φάση των νοκάουτ και θα διεκδικήσει το τρόπαιο. Αν κερδίσει τους Ολλανδούς περνά και πρώτη.

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Το ματς δεν είναι πάντως τελικός. Ό,τι και να συμβεί η ελληνική ομάδα θα έχει και μια δεύτερη ευκαιρία τη Δευτέρα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου απέναντι στους Σέρβους.

Και να ηττηθεί απόψε μπορεί πάντα να κερδίσει τους Σέρβους και να συνεχίσει. Αρκεί να μην προκύψει τριπλή ισοβαθμία με Ολλανδούς και Γερμανούς.

Σε αυτή την περίπτωση όλα θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα στα ματς Γερμανία – Ολλανδία και Ελλάδα – Σερβία. Αλλά για αυτά έχουμε χρόνο. Πρώτα η Ολλανδία.

Τούμπα

Την Ολλανδία την είδαμε στη Θεσσαλονίκη πριν από σαράντα μέρες περίπου. Η Εθνική μας έφερε μια κάπως επεισοδιακή ισοπαλία με τους Οράνιε.

Οι Ολλανδοί ύστερα από ένα αποτυχημένο Μουντιάλ επιχειρούν ένα νέο ξεκίνημα.

Ανέλαβε την αποστολή του restart o κόουτς Τσάβι Ερνάντεθ που ακόμα και τον καιρό που αγωνιζόταν στην Μπαρτσελόνα όλοι έλεγαν πως θα γίνει προπονητής της.

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Εγινε. Αλλά δεν τα κατάφερε. Με την Εθνική Ολλανδίας πάντως έχει ξεκινήσει αρκετά καλά.

Τσάβι

Ο Τσάβι έχει μείνει εκτός δουλειάς για δύο χρόνια και όταν συμφώνησε με τους Ολλανδούς γνώριζε ότι θα πρέπει να αδράξει την ευκαιρία.

Κάποιος σαν αυτόν, που στην εικοσαετή καριέρα του στην Μπαρτσελόνα έζησε το ποδόσφαιρο του Κρόιφ σαν ένα είδος θρησκείας, δεν είναι παράξενο που βρέθηκε στο Άμστερνταμ.

Πίστευε ότι μπορεί να αποδειχτεί καλή επιλογή για τους Ολλανδούς και θεωρούσε και την εθνική τους ομάδα καλή επιλογή για τον ίδιο.

Στην κατά τα άλλα συνηθισμένη αυτή ιστορία υπάρχει κάτι ενδιαφέρον: κανένας ξένος προπονητής δεν έχει εμφανιστεί στον πάγκο της Ολλανδίας εδώ και 48 χρόνια.

Απορία

Πώς τον δέχτηκαν οι Ολλανδοί; Με απορία. Μετά όμως τα πρώτα αποτελέσματα η στάση τους άλλαξε: σήμερα τον θεωρούν τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση.

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Βοήθησαν φυσικά και τα αποτελέσματα. Η Ολλανδία του Τσάβι ξεκίνησε με μια εντός έδρας ισοπαλία με τη Γερμανία, κέρδισε δυο φορές τη Σερβία και δεν ηττήθηκε από την Εθνική μας στη Θεσσαλονίκη μολονότι βρέθηκε να χάνει με 2-0.

Στο ματς με τη Γερμανία ισοφάρισε με τον Χάπκο στις καθυστερήσεις. Στην Τούμπα ισοφάρισε την Εθνική μας με τον Ράιντερς στο 88′. Ο Τσάβι έχει άστρο.

Ζητάει

Ο Καταλανός παρουσιάζει μια Ολλανδία που χωρίς να έχει σε κανένα παιχνίδι όλα τα αστέρια της (οι τραυματισμοί είναι ασταμάτητοι) παίζει καλό ποδόσφαιρο.

Ζητά πιο γρήγορη κίνηση της μπάλας στην επίθεση, ώστε να υπάρχει καλύτερη αξιοποίηση των χώρων που δημιουργούνται χάρη στην κατοχή της μπάλας, ενώ ζητά παράλληλα μεγαλύτερο πλάτος στην επίθεση και υψηλότερη ταχύτητα στην ανάπτυξη.

Πριν η Ολλανδία έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Τσάβι είχε εξαγγείλει ότι θα έπαιζε επιθετικά. «Κόντρα στους Σέρβους υπήρχαν πολλές στιγμές στις οποίες έπρεπε να εκμεταλλευτούμε τους χώρους, αλλά δεν το κάναμε.

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Αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να βελτιώσουμε, μαζί με άλλα ζητήματα, όπως το να δίνουμε περισσότερο πλάτος στο παιχνίδι μας και να κυκλοφορούμε την μπάλα πιο γρήγορα» είχε πει πριν από το ματς.

Χθες επανέλαβε κάτι ανάλογο. «Είμαι ευχαριστημένος από τον τρόπο που κυκλοφορούμε την μπάλα. Αυτή περνά από τα πόδια πολλών παικτών, το γήπεδο ανοίγει, όλοι μπορούν να πατάνε περιοχή. Θέλω όμως να μην ξεχνάνε ότι πρέπει να βάλουμε γκολ» είπε.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες. Αυτό πρέπει να κάνουμε και κόντρα στους Έλληνες. Οι παίκτες αισθάνονται άνετα στο γήπεδο με το πλάνο που ακολουθούμε, επομένως πολλά πράγματα πηγαίνουν καλά. Υπάρχει μια φανερή διάθεση όλων να κυνηγήσουν το γκολ κι αυτό είναι που με χαροποιεί» κατέληξε ο Ισπανός στην ανάλυσή του.

Και χαρακτήρισε την Εθνική μας καλή ομάδα. Το πρώτο ημίχρονο στην Τούμπα όταν η ομάδα του βρέθηκε να χάνει με 2-0 από τα γκολ του Ιωαννίδη και του Μασούρα δεν το ξέχασε.

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Παράδοση

Η Εθνική μας έχει κάκιστη παράδοση με την Ολλανδία, ειδικά εκτός έδρας. Δεν την έχει κερδίσει ποτέ παρά μόνο σε ένα φιλικό ματς το 2017 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κώστα Μήτρογλου.

Οι Ολλανδοί είχαν προηγηθεί τότε με τον Τζίμι Βαϊνάλντουμ, ο Μήτρογλου είχε ισοφαρίσει και είχε δώσει στον Γιαννιώτα το γκολ του τελικού 1-2. Είχαμε πανηγυρίσει εκείνη τη νίκη ως αποτέλεσμα ορόσημο για μια νέα αρχή.

Επτά χρόνια αργότερα αυτή τη νέα αρχή η Εθνική μας την κυνηγά ακόμα. Και το μόνο καλό αποτέλεσμα εκεί σε επίσημο ματς (μια ισοπαλία στο Ρότερνταμ το 1987) ως νέα αρχή την είχαμε πανηγυρίσει.

Στο τελικό αποτέλεσμα (1-1) υπήρχαν δυο μεγάλες υπογραφές: στο καταπληκτικό γκολ του Δημήτρη Σαραβάκου είχε απαντήσει ο Μάρκο φαν Μπάστεν.

Νέα αρχή για μας δεν έγινε: οι Ολλανδοί τα πήγαν πολύ καλύτερα καθώς ένα χρόνο αργότερα στη Γερμανία κέρδισαν το Euro.

Ρόδος

Εκείνη η διοργάνωση στην οποία η Εθνική μας είχε αποσπάσει την ισοπαλία (προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος) είχε ολοκληρωθεί με τον πλέον γκροτέσκο τρόπο.

Οι Ολλανδοί σε ένα ματς με την Κύπρο είχαν πετάξει καπνογόνα και ένα από αυτό είχε τραυματίσει έναν ποδοσφαιριστή. Η ΕΠΟ απαίτησε την τιμωρία των Ολλανδών. Η UEFA δεν μας έκανε τη χάρη.

Αποφασίστηκε επανάληψη του αγώνα, οι Ολλανδοί κέρδισαν και η ΕΠΟ αποφάσισε για να διαμαρτυρηθεί με την απόφαση να χρησιμοποιήσει ως έδρα του ματς της Εθνικής μας με την Ολλανδία στην Ελλάδα το γήπεδο της Ρόδου.

Ήθελαν να υποχρεώσουν τους Ολλανδούς να κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι, να παίξουν σε ένα γήπεδο που δεν ήταν ακριβώς το καλύτερο για να φιλοξενήσει ματς εθνικών ομάδων.

Τους κάναμε και καψόνια του χείριστου είδους, για παράδειγμα δεν υπήρχε ζεστό νερό κ.λπ. Τους καταταλαιπωρήσαμε εκτός γηπέδου.

Αλλά εντός γηπέδου μας ταλαιπώρησαν αυτοί. Μολονότι έφτασαν στη Ρόδο χωρίς τα μεγάλα αστέρια τους μας κέρδισαν με 3-0: δεν υπήρχαν ο Γκούλιτ, ο Φαν Μπάστεν, ο Ράικαρντ, αλλά ο Γκιλχάουζ και ο Κούμαν μια χαρά έκαναν τη δουλειά.

Είχαν αγωνιστεί σε αυτό το ματς και ο Φαν ‘τ Σιπ και ο Αρον Βίντερ που πριν από μερικά χρόνια είχαν δουλέψει στην Εθνική μας.

Θυμόντουσαν εκείνο το παράξενο ματς. Και γελούσαν. Τους στείλαμε στη Ρόδο για να τους ταλαιπωρήσουμε κι αυτή την είχαν βρει υπέροχη.

Αν δεν ήταν το ματς Δεκέμβρη μήνα θα είχαν κάνει και μπάνιο…