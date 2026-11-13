Περίπου 1,5 ώρα κράτησε το τετ α τετ του Ευάγγελου Βενιζέλου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα – λίγες ώρες νωρίτερα, άλλωστε, σε συνέντευξή του (ΕΡΤ) ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ (και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης) ξεκαθάρισε πως «θέλει να διατηρεί την ικανότητα να συνομιλεί με τους πάντες».

Η ατζέντα της συζήτησης για τους δύο άνδρες περιλάμβανε θέματα επικαιρότητας, όπως το καλώδιο GSI, με τον Βενιζέλο να επαναλαμβάνει την πάγια θέση του να προχωρήσει η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ. Κάποια στιγμή η κουβέντα έφτασε στη δυτική Θεσσαλονίκη, στην οποία ο Βενιζέλος γεννήθηκε και μεγάλωσε – με αφορμή την πρόσφατη ανακήρυξη του Τασούλα σε επίτιμο δημότη Ευόσμου.

Σούσουρο

Τις τελευταίες μέρες δίνουν και παίρνουν οι φήμες για προσέγγιση της Χαριλάου Τρικούπη με τον αριστερό πόλο – κάποιοι μιλούν για τον Αλέξη Χαρίτση, κάποιοι για τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Καμία φήμη δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των επαφών, αν και οι δύο έχουν καλή σχέση με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Δεν είναι λίγοι μέσα στο ΠΑΣΟΚ που θα ήθελαν να δουν τον Χαρίτση στις τάξεις τους, όμως (σε αυτή τη φάση τουλάχιστον) κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να παίζει ενεργά. Και κάποιοι πιο πονηρεμένοι μέσα στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν πως το σενάριο, ειδικά για τον Χαρίτση, έχει προκύψει από την ΕΛΑΣ – και αποτελεί και τρόπο διαπραγμάτευσης με έναν αριστερό βουλευτή που δεν ακολουθεί τις «εντολές του Κυρίου της Αμαλίας».

Μετακινήσεις

Η επιλογή ΠΑΣΟΚ, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι μια αναμενόμενη επιλογή για κάποιον που έχει περάσει ή βρίσκεται ακόμα στη Νέα Αριστερά. Και εξηγούμαι: πριν από μερικές εβδομάδες, όταν ο Κώστας Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ είχε πιει καφέ με τον Δημήτρη Μελίδη του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το συναπάντημα είχε γίνει αφορμή για να ανοίξει συζήτηση περί συνεργασιών εξ αριστερών, δεν ήταν λίγοι αυτοί που εργάζονται για το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά, στελέχη και των δύο πλευρών, που ενοχλήθηκαν από τη συζήτηση που άνοιξε – καθώς θεωρούσαν πως υπονόμευε τα βήματα που είχαν γίνει μεταξύ Κουμουνδούρου και Πατησίων ως εκείνη τη στιγμή. Άρα, η άμεση μετακίνηση στο ΠΑΣΟΚ, μόνο εύκολο βήμα δεν είναι.

Παντελόνια

Επικρίνουμε συχνά τη φρασεολογία της αντιπολίτευσης – και καλά κάνουμε, όταν υπερβαίνει το όριο. Το ίδιο όμως ισχύει και με την κυβέρνηση: μέσα σε δύο μέρες, δύο βουλευτές της ΝΔ, ο Δημήτρης Καιρίδης και η Ζωή Ράπτη, έχουν καταφερθεί εναντίον στελεχών του ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση του καλωδίου – με τον πρώτο να προτρέπει τον Δημήτρη Μάντζο (Real Fm) να «φοράει παντελόνια» στα εθνικά θέματα και τη δεύτερη να σχολιάζει ως «αντεθνικές θέσεις» τις θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο μέλος του ΠΣ, Θανάση Γλαβίνα. Υστερα από όσα έχουν συμβεί σ’ αυτή τη χώρα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, ακόμα να καταλάβουμε πως δεν υπάρχουν προδότες, γερμανοτσολιάδες και απάτριδες;