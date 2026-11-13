Φορολογία ακινήτων: Χωρίς πρόστιμα οι διορθώσεις στα τετραγωνικά

Φόρους, και μάλιστα αναδρομικά, για τα ακίνητα που «έκρυψαν» από την Εφορία και δεν είχαν δηλώσει ποτέ στο Ε9 θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες τους καθώς δεν θα καλύπτονται από την ευνοϊκή ρύθμιση που προβλέπει διορθώσεις στα στοιχεία των ακινήτων χωρίς έξτρα ΕΝΦΙΑ και πρόστιμα.

Αντίθετα, όσοι έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους αλλά δεν εμφανίζουν τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα θα μπορούν να διορθώσουν τα λάθη χωρίς την επιβολή φόρων και προστίμων. Παράλληλα, εκτός της ρύθμισης τίθενται συνολικά οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων (servicers) για τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους.

Τις αλλαγές στη ρύθμιση η οποία αφορά την περίοδο 2014-2026 ανακοίνωσε χθες από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέροντας ότι θα υπάρξει νομοτεχνική βελτίωση στη σχετική διάταξη του φορολογικού νομοσχεδίου, με την οποία θα διαχωρίζονται οι περιπτώσεις λανθασμένης δήλωσης ακινήτου από εκείνες της πλήρους απόκρυψης περιουσίας.

«Αλλο να δηλώσει κάποιος το ακίνητό του με λιγότερα τετραγωνικά και άλλο να έχει αποκρύψει πλήρως την ύπαρξή του», ανέφερε ο υπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι «όσοι δεν είχαν δηλώσει καθόλου το ακίνητό τους θα πληρώσουν τους φόρους που τους αναλογούν, γιατί δεν μπορεί ο συνεπής πολίτης να σηκώνει το βάρος εκείνου που δεν δήλωσε τίποτα».

Το ΜΙΔΑ

Η τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις στα στοιχεία των ακινήτων έρχεται λίγο πριν από την ενεργοποίηση του ΜΙΔΑ, με το οποίο η ΑΑΔΕ θα αποκτήσει τη δυνατότητα να διασταυρώνει στοιχεία και να εντοπίζει αποκλίσεις ανάμεσα στη δηλωμένη και την πραγματική εικόνα της ακίνητης περιουσίας.

Όπως παραδέχθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, «για πολλά χρόνια το κράτος λειτουργούσε χωρίς να γνωρίζει με ακρίβεια ποιος κατέχει τι, ποια είναι η πραγματική χρήση κάθε ακινήτου και αν τα δηλωμένα στοιχεία ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», προσθέτοντας ότι τα στοιχεία ήταν διάσπαρτα σε διαφορετικά μητρώα, με ανακρίβειες, αποκλίσεις και περιπτώσεις ακινήτων που δεν δηλώνονταν όπως έπρεπε.

«Αυτή την κατάσταση ερχόμαστε να αλλάξουμε», τόνισε εξηγώντας ότι το νέο Μητρώο θα επιτρέπει τον εντοπισμό διαφορών που μέχρι σήμερα περνούσαν σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητες.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ιδιοκτήτες που είχαν δηλώσει τα ακίνητά τους με λανθασμένα στοιχεία θα μπορούν να προχωρήσουν σε διορθώσεις χωρίς πρόστιμα για τις αποκλίσεις στα τετραγωνικά μέτρα.

«Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε σήμερα στους πολίτες το κόστος μιας αδυναμίας που είχε το ίδιο το Δημόσιο για δεκαετίες», σημείωσε.

Τέλος στην περίοδο χάριτος

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ακόμη ότι η δυνατότητα τακτοποίησης των στοιχείων χωρίς πρόστιμα δεν θα επαναληφθεί. «Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία», υπογράμμισε, καλώντας τους πολίτες να δηλώσουν τώρα τα πραγματικά στοιχεία της περιουσίας τους γιατί, όπως είπε, στη συνέχεια οι κανόνες θα εφαρμόζονται «χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς άλλη περίοδο χάριτος, χωρίς αστερίσκους».