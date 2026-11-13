Αυτοκίνητα, ακίνητα, σκάφη αναψυχής, πισίνες, καταθέσεις, αλλά και δάνεια συνθέτουν το περιουσιακό και οικονομικό προφίλ των Ελλήνων, όπως αποτυπώνεται στις φορολογικές δηλώσεις.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2025 αποκαλύπτουν ότι οι φορολογούμενοι έχουν στο όνομά τους 5.631.199 αυτοκίνητα και 98.293 σκάφη αναψυχής, ενώ 19.170 δηλώνουν εξωτερική πισίνα στο σπίτι τους και 292 εσωτερική.

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Σε ιδιόκτητη πρώτη κατοικία διαμένουν 2.954.504 νοικοκυριά, ενώ 1.900.799 νοικοκυριά κατοικούν σε μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο ακίνητο.

Πάνω από 1 εκατ. είναι οι εξοχικές και δευτερεύουσες κατοικίες, ενώ περισσότεροι από 139.220 φορολογούμενοι απέκτησαν ακίνητο το 2024, συνολικής αξίας 11,5 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, 89.408 φορολογούμενοι δηλώνουν εισοδήματα ή περιουσία στο εξωτερικό, ενώ 136.823 οικογένειες πληρώνουν δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων συνολικού ύψους 656,23 εκατ. ευρώ.

Αλλοι 2.667 φορολογούμενοι δαπανούν 38,87 εκατ. ευρώ για οικιακούς βοηθούς, σοφέρ και δασκάλους. Στο μέτωπο των καταθέσεων, περισσότεροι από 3,37 εκατ. φορολογούμενοι εισέπραξαν τόκους 1,058 δισ. ευρώ από ελληνικές τράπεζες, ενώ 24.320 δήλωσαν τόκους 333 εκατ. ευρώ από τράπεζες του εξωτερικού.

Στον αντίποδα, 1.645.109 φορολογούμενοι εξυπηρετούν στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, πληρώνοντας ετήσιες δόσεις 6,44 δισ. ευρώ. Τέλος, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έφτασαν τα 65,65 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

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ΕΚΤ: Η Γαλλία στηρίζει τον Ισπανό υποψήφιο

Η Γαλλία άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να στηρίξει τον Πάμπλο Ερνάντέθ ντε Κος για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σύμφωνα με πηγές των «Financial Times», οι ηγέτες της ΕΕ επιδιώκουν να επιτύχουν συμφωνία ακόμη και εντός του τρέχοντος μηνός.

Η συμφωνία αυτή θα αφορά και δύο άλλες καίριες θέσεις στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της τράπεζας, οι οποίες θα μείνουν κενές το επόμενο έτος. Το Βερολίνο θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ – θέση που μένει κενή τον Μάιο με τη λήξη της θητείας του Φίλιπ Λέιν και η οποία προηγουμένως θεωρούνταν γαλλική προτεραιότητα.

Η θέση αυτή είναι η δεύτερη σημαντικότερη στον θεσμό που εδρεύει στη Φρανκφούρτη, αμέσως μετά την προεδρία. Η Γαλλία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συμβιβαστεί με τη θέση του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ που επιβλέπει τις δραστηριότητες στις αγορές.

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Τον ρόλο κατέχει σήμερα η Γερμανίδα Ιζαμπέλ Σνάμπελ, η οποία τον Ιανουάριο αναλαμβάνει καθήκοντα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

53,77 εκατ. ευρώ λόγω ευλογιάς

Οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους έως 53,77 εκατ. ευρώ προβλέπεται για τους κτηνοτρόφους που υποχρεώθηκαν να περιορίσουν ή να διακόψουν τη βόσκηση των ζώων τους και να τα διατηρούν σε σταβλικές εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο των υγειονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού.

Στόχος του μέτρου, το οποίο θεσπίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά, και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, είναι η αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος των παραγωγών λόγω της αύξησης του κόστους διατροφής των ζώων εξαιτίας του υποχρεωτικού εγκλεισμού και της απαγόρευσης βόσκησης.

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«The Piraeus Edition»: Ανοίγει τις πύλες του

Το αποτύπωμά του στο διεθνές επιχειρείν ετοιμάζεται να αφήσει ο Πειραιάς, καθώς ανοίγει τις πύλες του για το 2ο Ευρωμεσογειακό Οικονομικό και Επιχειρηματικό Φόρουμ «The Piraeus Edition».

Στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2026, το μεγάλο λιμάνι υποδέχεται κορυφαίους εκπροσώπους της πολιτικής, των θεσμών, της οικονομίας, των επενδύσεων και της ναυτιλίας από ολόκληρη τη Μεσόγειο, βάζοντας «πρόσω ολοταχώς» για μια νέα αρχιτεκτονική εμπορίου και ανάπτυξης στην περιοχή.

Με τη στρατηγική καθοδήγηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς σε σύμπραξη με την Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Μεσογείου (ASCAME), το Εμπορικό Επιμελητήριο της Βαρκελώνης και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Μεσογείου (IEMed), το Φόρουμ αναμένεται να ενισχύσει τους δεσμούς της μεσογειακής επιχειρηματικής κοινότητας και να διαμορφώσει ένα πεδίο για τις νέες γεωοικονομικές εξελίξεις, τις επενδυτικές ευκαιρίες και τις προοπτικές περιφερειακής συνεργασίας.

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Τρίτο κατάστημα από τα Αττικά

Η Αττικά Πολυκαταστήματα, εταιρεία του χαρτοφυλακίου της IDEAL Holdings, προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας μίσθωσης για το τρίτο κατά σειρά κατάστημά της στο Riviera Galleria, τον νέο εμπορικό προορισμό που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου The Ellinikon.

Το τρίτο κατάστημα θα φιλοξενεί οίκο ανδρικής ένδυσης και θα διαθέτει συνολική επιφάνεια 139,65 τ.μ. Η έναρξη της μίσθωσης θα ακολουθήσει την έναρξη λειτουργίας του Riviera Galleria. Με την προσθήκη αυτή, η παρουσία της Αττικά Πολυκαταστήματα στο Riviera Galleria θα περιλαμβάνει συνολικά τρία καταστήματα.

Η ανάπτυξη των τριών καταστημάτων στο Riviera Galleria εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2026-2030 της Αττικά Πολυκαταστήματα, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την επέκταση της φυσικής παρουσίας κατά 7.500 τ.μ., μέσα από την ανάπτυξη νέων καταστημάτων και εμπορικών concepts σε επιλεγμένα σημεία υψηλής επισκεψιμότητας.