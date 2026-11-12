ΠΑΣΟΚ: Θεσμική πίεση εντός και εκτός Βουλής

Η απόρριψη της τροπολογίας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για πιο φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα οξύνει τους τόνους στο κοινοβουλευτικό πεδίο – εκεί που η αξιωματική αντιπολίτευση έχει επιλέξει να δίνει τις μάχες της αυτή την περίοδο, επενδύοντας στη θεσμική πίεση που μπορεί να ασκήσει στο Μέγαρο Μαξίμου σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την ανακούφιση των πολιτών.

Η τροπολογία περιελάμβανε την αυτόματη μεταφορά στο οικονομικότερο σταθερό τιμολόγιο του ίδιου προμηθευτή όσων βρέθηκαν στο πράσινο χωρίς δική τους αίτηση, την οποία επικαλέστηκε η κυβέρνηση, για να απορρίψει την πρόταση, θεωρώντας πως μια τέτοια κίνηση θα έθετε σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των παρόχων.

Η αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ ήταν άμεση: «Όταν, όμως, με νόμο μετέφεραν αυτόματα εκατομμύρια πολίτες στα πράσινα τιμολόγια, δεν είχαν την ίδια αγωνία μήπως επιβαρυνθούν ή πέσουν έξω τα νοικοκυριά. Οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα το ρεύμα, ενώ η ΔΕΗ και οι πάροχοι θησαυρίζουν και μοιράζουν παχυλά κέρδη στους μετόχους τους», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Χάρης Δημακαρέας.

«Τελικά, ποιους υπηρετούν; Τους πολίτες που δυσκολεύονται να πληρώσουν το ρεύμα ή τα συμφέροντα της ενεργειακής ολιγαρχίας;», αναρωτήθηκε ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ.

Και εκτός Βουλής, ωστόσο, οι τόνοι είναι παρόμοιοι, με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει, ανά κλιμάκια, στη Θεσσαλία, προετοιμάζοντας την περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη την εβδομάδα που έρχεται.

Κλείνουν τα σενάρια συνεργασίας

Στη Χαριλάου Τρικούπη αναγνωρίζουν πως η ΝΔ επιχειρεί να ρίξει πάνω στην αξιωματική αντιπολίτευση την ευθύνη μιας πιθανής ακυβερνησίας, με στόχο να πιέσει τους ενδιάμεσους ψηφοφόρους ενόψει κάλπης – έτσι ερμηνεύουν τη διατύπωση του Κυριάκου Μητσοτάκη πως το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί είναι το ΠΑΣΟΚ.

Και φροντίζουν να υπενθυμίζουν τη συνεδριακή απόφαση, στη λογική πως τα δύο κόμματα είναι βασικοί αντίπαλοι: «Δύο σενάρια υπάρχουν. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η ΝΔ και θα κυβερνήσει με την υπόλοιπη λαϊκίστικη Δεξιά ή Ακροδεξιά ή με έναν συντηρητικό πόλο (…) Είτε με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη είτε με άλλον – δεν μας αφορά – το ΠΑΣΟΚ θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ή θα είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ και θα έχουμε κυβέρνηση που θα εφαρμόσει πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς (ΕΡΤ), κλείνοντας οποιαδήποτε άλλη πιθανότητα.

Μέσα σε αυτές, «έκλεισε» και την πιθανότητα το ΠΑΣΟΚ να είναι τρίτο, περιγράφοντας (μόνο με έμμεσες αιχμές για την ΕΛΑΣ) ως «κοκορομαχία» το σκηνικό σύγκρουσης μεταξύ του Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα: «Θεωρεί πως σκηνοθετώντας μια κοκορομαχία στη λάσπη με τον κ. Τσίπρα και κάνοντας ταυτόχρονα συνεχώς φλερτ στο ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τον κόσμο του Κέντρου και θα συσπειρώσει έναν κόσμο απέναντι στον Τσίπρα, τον οποίο απορρίπτει η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτή είναι μια σκηνοθεσία του κ. Μητσοτάκη», σχολίασε.