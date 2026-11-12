Η νομοθετική ρύθμιση υπερψηφίστηκε από τη Βουλή και ο Ολυμπιακός βάζει μπρος για το πιο σύγχρονο γήπεδο της Ελλάδας ­ ? Το θαύμα των 250 εκατ. ευρώ

Για να το ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής; Κάθε κουβέντα ή κάθε εξέλιξη με θέα στο «νέο Γ. Καραϊσκάκης» θα έχει πάντα την ίδια αφετηρία.

Το ορόσημο της 2ης του Ιούλη στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Το όραμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για τη δημιουργία του πιο σύγχρονου ποδοσφαιρικού γηπέδου της χώρας. Και κυρίως: Την εξ ολοκλήρου ανάληψη του κόστους-μαμούθ για την υλοποίησή του. Το ποσό των 250 εκατ. ευρώ για το «θέατρο των ονείρων» του.

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Πέραν τούδε; Θα υπάρχουν μια σειρά από σημαντικές ημερομηνίες μέχρι το καλοκαίρι του 2029 που αναμένεται να ανάψουν τα μεγάλα φώτα στο Φάληρο. «Πίστες» που ξεκλειδώνουν για να φέρουν πιο κοντά το ίδιο το μέλλον. Και μια τέτοια ημερομηνία είναι δεδομένα και η χθεσινή: 11/11. Η μέρα που πέρασε από τη Βουλή η απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση για την ανακατασκευή και την αύξηση της χωρητικότητας του γηπέδου.

Το άρθρο 83 στο νομοσχέδιο με τίτλο «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2018/2001 και (ΕΕ) 2019/944 και λοιπές διατάξεις».

Το πλαίσιο

Το κανονιστικό πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του φαληρικού γηπέδου που προβλέπει την αύξηση της χωρητικότητας του γηπέδου από τις 33.500 στις 52.000 θέσεις, μέσω της διαμόρφωσης των κερκίδων και της κατασκευής νέου ελαφρού στεγάστρου. Νέο ανώτατο επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης (καθορίζεται στο 0,75). Ποσοστό κάλυψης που φτάνει στο 60%. Συγκεκριμένη κατανομή των επιτρεπόμενων χρήσεων. Το 65% της δόμησης για αθλητικές δραστηριότητες και το υπόλοιπο 35% για εμπορικές και συμπληρωματικές λειτουργίες. Τουλάχιστον 1.800 θέσεις πάρκινγκ κλπ.

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Για 49 χρόνια

Εξαιρετικής σημασίας είναι και η πρόβλεψη για τη διαχείριση του σταδίου. Με πρόσθετο άρθρο στο νομοσχέδιο προβλέπεται η παραχώρηση της χρήσης, της διοίκησης και της διαχείρισης του Καραϊσκάκη στον Ολυμπιακό για 49 χρόνια. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται και το δικαίωμα ονοματοδοσίας του γηπέδου, με ιδιαίτερη σημασία για την αξιοποίηση και τη μελλοντική λειτουργία του. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν υπήρχε στην αρχική δημόσια διαβούλευση. Προστέθηκε κατά τη νομοθετική διαδικασία. Παράλληλα, προβλέπεται η κατάργηση παλαιότερων ρυθμίσεων που αφορούν το στάδιο. Για να προχωρήσουν οι εργασίες θα χρειαστούν οι απαραίτητες περιβαλλοντικές εγκρίσεις και οικοδομικές άδειες. Η νομοθετική ρύθμιση καθορίζει και τους βασικούς όρους δόμησης.

Το σχέδιο

Ο Ολυμπιακός έχει πλέον το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο για να προχωρήσει λοιπόν. Είναι έτοιμος να χρηματοδοτήσει και να υλοποιήσει μια επένδυση 250 εκατομμυρίων ευρώ. Και επί της ουσίας από τη λήξη της φετινής αγωνιστικής σεζόν, τον Μάη του 2027 να τρέξει ένα ράλι διετίας προκειμένου με την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2029-30 να είναι πίσω στη βάση του.

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Με βάση το πλάνο, τη διετία αυτή θα μετακινηθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο όπου και θα αποτελέσει την έδρα του ως ότου γυρίσει στο σπίτι του.

«Στη γη που ακούμπησαν τα όνειρα, οι μνήμες εκατομμυρίων Ολυμπιακών και άνθισαν και έγιναν χαρές στη θρυλική μας ιστορία» όπως την περιέγραψε ο Βαγγέλης Μαρινάκης εκείνο το απόγευμα δείχνοντας τις πρώτες μακέτες και την «ώρα να δώσουμε μια εικόνα στα όνειρά μας. Να δούμε τις πρώτες εικόνες για το νέο στάδιο Καραϊσκάκη. Θρύλε μου, το νέο σου σπίτι, το παλάτι των ονείρων μας».